Shashthi 16 October 2026 Durga Puja Horoscope: রাত পোহালেই মহাষষ্ঠী! কেমন কাটবে দিন, রইল ১৬ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল
দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ১৬ অক্টোবর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
আগামিকাল শুক্রবার। হিন্দু ধর্মে, দেবী লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য এই দিনটিকে বিশেষ বলে মনে করা হয়। এদিকে, দুর্গাপুজোর পঞ্জিকা বলছে, রাত পোহালেই মহাষষ্ঠী ২০২৬। দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী মানেই দেবীর বোধন। এদিকে অনেকে শুক্রবার সকালে মাতা লক্ষ্মীর আরাধনা করে তাদের দিন শুরু করেন। দেখে নেওয়া যাক, এমন বিশেষ দিন ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ কেমন কাটবে ১২ রাশির!
মেষ
চাকরি, ব্যবসা, অর্থ, পরিবার, প্রেম জীবন এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে শুক্রবারটি আপনার জন্য কীভাবে হতে পারে তা এখানে জানুন। রাশিফল মেষ- মানসিক চাপ উপশম করতে আপনি হাঁটতে যেতে পারেন। অবিবাহিত ব্যক্তিদের জীবনে নতুন ব্যক্তিতে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ক্যারিয়ারে ভারসাম্য বজায় রাখুন। নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন।
বৃষ- আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে পূর্ণ উত্সর্গের সাথে আপনার পারফরম্যান্স দেখাতে সহায়তা করবে। সন্ধ্যাটি রোমান্টিক হতে চলেছে। অফিসের কাজ আপনার দিনকে ব্যস্ত করে তুলতে পারে। হাইড্রেটেড থাকতে ভুলবেন না।
মিথুন- আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। পেশাগত জীবনে অনুভূতিকে আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেবেন না। আপনি আজ তাড়াহুড়ো করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নিলে ভাল। বিরতি নিতে থাকুন।
কর্কট- অফিসের কাজ বাড়িতে আনবেন না। আজ স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। আজ বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। কিছু লোক রাজনৈতিক সুবিধা পেতে পারে।
সিংহ - আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া উচিত। বসের পরামর্শে মনোযোগ দিন। আজ ডায়েট সুস্থ রাখুন। এমনকি যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে বিবাহিত হয়ে থাকেন তবে একসাথে সময় কাটানো গুরুত্বপূর্ণ।
কন্যা - আপনি কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারেন। আজকের রাশিফল জীবনে নতুন ধারণা আনার পরামর্শ দিচ্ছে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে উত্পাদনশীল হবেন। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ভাল সুযোগ আজ দরজায় কড়া নাড়তে পারে।
তুলা - আপনি সিনিয়রদের সাথে একটি নতুন প্রকল্পে কাজ শুরু করতে পারেন। আর্থিক অবস্থা আজ ইতিবাচক হতে চলেছে। কাজ এবং জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
বৃশ্চিক- সঠিক মনোভাব এবং কিছুটা সাহসের সাথে, আপনি আপনার রোমান্টিক স্বপ্নগুলিকে একটি সুন্দর বাস্তবতায় পরিণত করতে পারেন। কাজের চাপ আজ আরও বেশি অনুভব করতে পারে। ভারসাম্য বজায় রাখুন।
ধনু- কাজ করার সময় সময়ে সময়ে বিরতি নিন। দিনটি সুখ এবং সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হবে। স্বাস্থ্যকর পানীয় পান করুন। আজ অর্থের দিক থেকে স্মার্ট হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজ নিজের দিকে মনোনিবেশ করুন।
মকর- আপনার নিজের যত্নের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আপনি নতুন পথ খুঁজে পেতে প্রস্তুত। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। এগিয়ে যেতে ভয় পাবেন না এবং বিশ্বকে দেখান যে আপনি কতটা সক্ষম।
কুম্ভ - আপনার শরীর এবং মন উভয়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে চলেছে। আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া ভাল প্রমাণিত হবে। স্ট্রেস উপশম করতে ধ্যান বা যোগব্যায়ামের সাহায্য নিন।
মীন - আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিছু নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে আপনার সঙ্গীর সাথে পরামর্শ করুন। আপনি আজ খুব অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। ভিড় থেকে আলাদা হতে ভয় পাবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More