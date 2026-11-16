Tomorrow Daily Horoscope of 17 november 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন! ১৭ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ১৭ নভেম্বর ২০২৬ এ দেখে নিন কেমন কাটবে আগামিকাল।
১৭ নভেম্বর, ২০২৬ পড়ছে মঙ্গলবার। আগামিকাল মঙ্গলবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ
রাশি এই দিনে নিজেকে বিশ্বাস করুন। মেজাজের পরিবর্তন আপনাকে স্পষ্টতা পেতে সহায়তা করবে। আপনি অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পাবেন। স্থিতিশীলতা জোরদার করার জন্য সঞ্চয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
বৃষ
ছোট বিস্ময়গুলি সুখী পরিবর্তন আনতে পারে। আপনি আজ মানসিকভাবে হালকা বোধ করবেন। নক্ষত্রগুলি পরিষ্কার চিন্তাভাবনা এবং শান্ত আবেগকে অনুপ্রাণিত করবে। কথোপকথনের উন্নতি হবে।
মিথুন
আপনার কৌতুকপূর্ণ স্বভাব সুখ এবং নতুন ধারণা নিয়ে আসবে। কাউকে হাসানো বা কর্মক্ষেত্রে কোনও সমস্যা সমাধান করা। আপনার শক্তি বেশি হবে। ভাল মুহুর্তের প্রত্যাশা করুন এবং খোলা মনে কাজ করুন।
কর্কট
আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। আপনার মেজাজ সারা দিন ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। আপনার মন সক্রিয় এবং সুযোগগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দেখাচ্ছে। ভালবাসা, কাজ, স্বাস্থ্য এবং অর্থের ক্ষেত্রে আজ সেরা ফলাফলের জন্য কৌতূহলী এবং খুশি থাকুন।
সিংহ
আপনি যা জানেন তার সাথে লেগে গিয়ে আপনাকে শান্তি দেবে। এটি আপনার জীবনের প্রতিটি অংশে অগ্রগতির দিন। কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। বিশ্রাম, জীবনধারা এবং জয়ের দিকে মনোনিবেশ করুন।
কন্যা
শান্ত স্বভাব আপনাকে উন্নতি করতে সহায়তা করবে। ভালবাসা, কাজ, স্বাস্থ্য এবং অর্থের ক্ষেত্রে ছোট ছোট সুযোগগুলিতে বিশ্বাস করুন। আপনার বিকল্পগুলি আপনাকে অবিচ্ছিন্ন সাফল্য এনে দেবে।
তুলা
ভালবাসা, কাজ, সুস্থতা এবং অর্থের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সুযোগগুলি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তাই আজ আপনার আত্মবিশ্বাস রাখুন। আপনার আকর্ষণ উজ্জ্বল হতে দিন। আপনি আরও আত্মবিশ্বাসী এবং অনুপ্রাণিত বোধ করবেন।
বৃশ্চিক
বড় কাজের আগে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিন। একটি শান্ত মন আপনাকে নতুন ধারণা দেখতে সহায়তা করবে। ধৈর্য ধরুন এবং আপনার বন্ধুত্ব শক্তিশালী হবে। আপনি শক্তিশালী এবং দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত বোধ করবেন।
ধনু
আপনি সৃজনশীল বোধ করবেন। আপনার অগ্রগতির জন্য সহজ কাজগুলির সাথে যত্নশীল কাজগুলিও করা উচিত। সদয় শব্দগুলি ভাগ করে নেওয়া আপনার চারপাশের লোকদের মেজাজের উন্নতি করবে।
মকর
অন্যদের সাথে আপনার লক্ষ্য এবং মিথস্ক্রিয়াকে মনোনিবেশ করুন। আজ আপনার মন অস্থির থাকবে, ভাগ করে নেওয়ার জন্য শান্ত চিন্তাভাবনার সন্ধান করবে। আপনার প্রেমের জীবনে মনোনিবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ।
কুম্ভ
একটি শান্ত মনোভাব আপনাকে চিন্তাভাবনা সহজেই ভাগ করে নিতে এবং সারা দিন ধরে চাপ কম রাখতে সহায়তা করবে। দিনটি উত্সাহ, শেখা, হাসি এবং নতুন অভিজ্ঞতা উপভোগ করার সাথে শুরু হবে।
মীন
আপনি পরিকল্পনা করার একটি দুর্দান্ত প্রয়োজন অনুভব করবেন। আপনি ধৈর্য এবং সংগঠিত হয়ে ছোট ছোট চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে পারেন। কাজের প্রতি আপনার ফোকাস আপনাকে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More