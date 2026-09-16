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Tomorrow daily horoscope of 17 september 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

আগামিকাল ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। রইল জ্যোতিষমত। 

Published on: Sep 16, 2026, 18:00:40 IST
By Sritama Mitra
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১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা রাশিফল বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান গণেশ, লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুর আরাধনা করার একটি রীতি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আগামিকাল ১২ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।

আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ- ক্যারিয়ার এবং আর্থিক জীবন স্বাভাবিক থাকবে। আজ আপনার ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা উচিত। একই সময়ে, নিজেকে এবং ত্বক সুস্থ রাখতে, আপনার ডায়েটে সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বৃষ- আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে এবং কিছু ক্ষতির সম্ভাবনাও রয়েছে।

মিথুন -ফিটনেসের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং চাপ থেকে দূরে থাকুন। আজকের দিনটি আপনার জন্য ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে পারে। আপনার কাজ প্রশংসিত হবে এবং প্রশংসিত হবে। এটি স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো দিন হবে।

কর্কট -তৈলাক্ত খাবার থেকে দূরে থাকুন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। দিনটি একটি সন্তোষজনক দিন হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে পদোন্নতি পেতে পারে এবং নতুন কাজের চাপ পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

সিংহ -আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ প্রসারিত করবেন এবং ভাল লাভ করবেন। আজ আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষত যত্ন নেওয়া উচিত।

কন্যা -আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু ভাল সংবাদ পেতে পারেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধের পরে, কর্মরতরা অগ্রগতি এবং সুবিধা দেখতে পারেন। আপনার ব্যয়ের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

তুলা -ক্যারিয়ারে কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হবে। হাইড্রেটেড থাকুন এবং স্ব-যত্নে মনোনিবেশ করুন। আপনার ব্যয়গুলি আকাশ পরিমাপ করবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

বৃশ্চিক-দিনটি ভাল শুরু হবে তবে শেষটি মাঝারি হবে। কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে এবং আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে সক্ষম হবেন না।

ধনু -সিনিয়রদের সাথে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, আপনি রাজনীতির শিকার হতে পারেন। অহংকারী না হওয়ার চেষ্টা করুন। পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন, এমনকি যদি তারা আপনার জুনিয়রদের কাছ থেকে আসে।

মকর-অংশীদারিত্বে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, যা ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ের উন্নতি হবে।

কুম্ভ -ভাল লাভের আশা করতে পারে। অর্থ এবং অর্থের দিক থেকে আজকের দিনটি ভাল হবে। আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কিছু নতুন দক্ষতা শেখার জন্য বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল দিন হবে।

মীন -আর্থিক পরিস্থিতি প্রত্যাশা অনুযায়ী থাকবে তবে কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় জিনিসগুলি নষ্ট করতে পারে এবং চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, স্ট্রেস এড়াতে স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 17 September 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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