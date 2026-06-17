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    Tomorrow Daily Horoscope of 18 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    Daily Horoscope 18 June 2026: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Jun 17, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
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    Tomorrow Daily Horoscope: রাত পোহালেই লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার। ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রাশিচক্রের ১২ রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Kal Ka Rashifal 18 June 2026
    Kal Ka Rashifal 18 June 2026

    মেষ

    ১৮ ই জুন আবেগ এবং শক্তির সাথে সমন্বয় করার সময়। কথাবার্তার মাধ্যমে ভালোবাসা আরও গভীর হয়। সৃজনশীলতা আজ ক্যারিয়ারের উপকার করবে, অর্থের সচেতনতার প্রয়োজন হবে এবং স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক সমর্থনের প্রয়োজন হতে পারে।

    বৃষ

    এই রাশির জন্য নতুনত্বে পূর্ণ দিন। কৌতূহল এবং খোলা মনের দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে অনুপ্রাণিত করে। চিন্তাভাবনা এবং একটি পরিষ্কার কৌশল তৈরি করা কথোপকথন এবং প্রকল্পগুলিকে উপকৃত করে।

    মিথুন

    ১৮ ই জুন, সঠিক মনোভাব এবং মানসিকতা বাধা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। সৃজনশীল কৌশল এবং সাবধানী পরিকল্পনা সুরক্ষা তৈরিতে সহায়তা করে। প্রতিটি সিদ্ধান্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নিন।

    কর্কট

    ১৮ ই জুন, স্ব-যত্ন আপনার স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে। মনে রাখবেন যে অগ্রগতি প্রয়োজনীয় এবং লক্ষ্যগুলির সাথে ভালভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাফল্য ও উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করুন।

    সিংহ

    এই রাশি ১৮ জুন, অ্যাডভেঞ্চারের আকাঙ্ক্ষা সৃজনশীল সমাধান এবং খোলা মনের কথোপকথনকে উত্সাহিত করে। আপনার ইতিবাচক শক্তি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে। কৌশল সম্পন্ন

    সিংহ

    রাশি রাশি আজ চ্যালেঞ্জগুলিকে উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগে পরিণত করতে পারে। 18 ই জুন, স্বাস্থ্য এবং অর্থ সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। আপনার সঙ্গীকে নিঃশর্তভাবে ভালবাসুন এবং সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখুন। সর্বোত্তম ব্যবসায়িক সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করুন। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    তুলা

    এই রাশি ১৮ ই জুন, আপনি অন্যের অনুভূতির প্রতি আরও সংবেদনশীল হবেন। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় কথোপকথনে এটি ব্যবহার করুন। আর্থিক সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অতিরিক্ত ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন।

    বৃশ্চিক

    বৃশ্চিক রাশি রাশির রাশির জন্য 18 জুন একটি ব্যস্ত দিন হতে চলেছে। জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে, সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। অফিসে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকুন।

    ধনু

    ১৮ ই জুন আপনার শক্তি বেশি হবে। আপনি তুচ্ছ কথোপকথনে আগ্রহী নন। সত্য এবং উদ্দেশ্য আপনাকে অনুপ্রাণিত করে, এটি গবেষণা করতে বা পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করতে ব্যবহার করে।

    মকর

    ১৮ ই জুন, কথোপকথনে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি প্রকাশ করা যেতে পারে, তাই মনোযোগ সহকারে শুনুন। আপনি কাজটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আপনার পরিকল্পনাগুলি গোপন রাখুন। শক্তিশালী পরিবর্তন ঘটে শান্তিতে, পারফরম্যান্সে নয়। ফলাফলগুলি নিজেরাই কথা বলতে দিন।

    কুম্ভ

    ১৮ ই জুন ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব এবং সৃজনশীলতায় পূর্ণ একটি দিন হবে। সম্পর্ক এবং ক্যারিয়ার প্রকল্পগুলির মধ্যে ন্যায্য বিচার এবং সৃজনশীল সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে অগ্রগতি প্রচার করা হবে। চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনমূলক ফলাফলের পথ প্রশস্ত করে।

    মীন

    18 ই জুন মীন রাশি কথোপকথনের আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে। উৎসাহ এবং সময়োপযোগী উদ্যোগগুলি চ্যালেঞ্জিং প্রকল্পগুলিতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নেওয়া বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 18 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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