Tomorrow Daily Horoscope of 18 november 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
আগামিকাল ১৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
১৮ নভেম্বর, ২০২৬ বুধবার। রাশিফল গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধির ভিত্তিতে বিচার করা হয়। বুধবার গণেশের পূজা করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, বুধবার ভগবান গণেশের উপাসনা সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়ায়। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী, ১৮ নভেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য খুবই শুভ হবে, আবার অন্যরা জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
মেষ: আপনি আর্থিক উন্নতি দেখতে পাবেন। ব্যবসায়ীরা সম্প্রসারণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারবেন। নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা নারীদের উচিত তাদের জুনিয়রদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
বৃষ: কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে। আপনার আর্থিক বিষয়গুলো যত্নসহকারে পরিচালনা করুন। সাধারণ স্বাস্থ্য বজায় রাখুন। ভালোবাসার বিভিন্ন দিক বুঝুন। পেশাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আপনার সেরা পারফরম্যান্স দিন। স্বাস্থ্য এবং প্রেমের বিষয় উভয়ই আপনার পক্ষে রয়েছে।
মিথুন: আপনি কাজের পরিবর্তন দেখতে পাবেন। স্বাস্থ্য আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। রোমান্টিক সম্পর্কের বিরোধ সমাধানের কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করুন। কর্মক্ষেত্রে চমৎকার উৎপাদনশীলতা প্রদান করুন।
কর্কট: আপনি ভালো খবর পেতে পারেন। ভালোবাসার বিষয়ে ন্যায়পরায়ণ হোন। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সেরা পারফরম্যান্স দেবেন। আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ ব্যবহার করুন।
সিংহ: কাজের বিষয়ে অস্থিরতা থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো। অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করবেন না। প্রেম সম্পর্কের মধ্যে সুখ বজায় রাখুন, যা বন্ধনকে শক্তিশালী করবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে।
কন্যা: প্রেমের বিষয়ে বড় কোনো সমস্যা হবে না। অফিসে আপনার পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য আরও সময় নিন। অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই ভালো থাকবে। আপনি বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবতে পারেন।
তুলা: আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক। প্রেম সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায্য থাকুন। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনি আপনার ক্যারিয়ারে ভালো পারফর্ম করবেন। সুযোগ ব্যবহার করে আপনার দক্ষতা প্রমাণ করুন। জীবন সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাণবন্ত থাকবে।
বৃশ্চিক: কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে ক্ষতি করবে না। সম্পর্কের পার্থক্য সমাধান করুন এবং ক্যারিয়ার উন্নতির জন্য বিকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন।
ধনু: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বেশি সময় কাটান। ঝগড়া ও ঝগড়ার বিষয় এড়িয়ে চলুন। অফিসে সব প্রত্যাশা পূরণ করতে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থ সংক্রান্ত বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত নিন।
মকর: শান্ত থাকুন। আপনার সঙ্গীর জন্য আরও সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। নতুন দায়িত্ব বিবেচনা করুন, যা আপনাকে আপনার পেশাগত প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগও দেবে। যদি আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তাহলে আপনার অর্থ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচালনা করুন।
কুম্ভ: আপনার প্রেমজীবন ফলপ্রসূ রাখুন। আপনার ক্যারিয়ারে চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, কিন্তু আপনি সেগুলো সমাধানেও সফল হবেন। আজই বুদ্ধিমানের আর্থিক পরিকল্পনা করুন।
মীন: আপনার প্রেমের সম্পর্কের সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করুন। আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রমাণ করতে অফিসে নতুন ভূমিকা নিন। আপনার আর্থিক অবস্থা আজই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More