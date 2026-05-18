Tomorrow Daily Horoscope of 19 May 2026: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা! ১৯ মে ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্য়ে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আগামিকাল ১৯ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
মেষ - দিনটি ব্যস্ত হতে পারে। সময়মতো কাজ শেষ করার চাপ থাকবে, তবে আপনি কঠোর পরিশ্রমের সুবিধাও পাবেন। অফিসে পুরোনো কাজের প্রশংসা করা যেতে পারে। টাকার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। বাড়িতে কোনও কিছু নিয়ে ছোট্ট তর্ক হতে পারে, তাই আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। সন্ধ্যা পর্যন্ত মন হালকা থাকবে।
বৃষ রাশি- আপনার মেজাজ ভালো থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে বাইরের খাবার বেশি খাওয়া এড়িয়ে চলুন। প্রেমের সম্পর্কে মাধুর্য থাকবে।
মিথুন- তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। কোনও বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ কাজে আসতে পারে। অফিসে একটু বেশি কাজ থাকলেও দিন কেটে যাবে। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেটের যত্ন নিন। বয়স্কদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট- মন একটু আবেগপ্রবণ হতে পারে। পরিবারে কিছু নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ হবে। সন্ধ্যায় কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।
সিংহ রাশি- আত্মবিশ্বাস ভালো থাকবে। আপনি দীর্ঘদিন ধরে যে কাজটি স্থগিত রেখেছেন তা শেষ করার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায়ীরা লাভবান হতে পারেন। আপনি কোনও বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
কন্যা রাশি- দিনটি মিশ্র যাবে। অফিসে কিছু লোক আপনার কাজের ঘাটতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারে, তবে চিন্তার দরকার নেই। ধৈর্য ধরুন। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নিন। পরিবার সহায়ক হবে।
তুলা রাশি- ভাগ্য আপনার সঙ্গে থাকতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। বিবাহিতদের সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে।
বৃশ্চিক রাশি- আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। কাজের চাপ থাকবে তবে ফলাফল আপনার পক্ষে আসতে পারে। যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস উপশম করার লক্ষণ রয়েছে। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভাল যাবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে একটু মনোযোগ দিন।
ধনু রাশি -দিনটি আপনার জন্য একটি ভাল দিন হতে চলেছে। নতুন জায়গা থেকে কাজ বা সুযোগ পাওয়া যাবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাবে। প্রেম জীবন স্বাভাবিক থাকবে।
মকর রাশি- চিন্তাভাবনা করে কথা বলার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আপনি অফিসে সিনিয়রদের সমর্থন পাবেন। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। বাড়ির একজন প্রবীণের পরামর্শ আপনার কাজে লাগতে পারে।
কুম্ভ রাশি- দিনটি স্বাভাবিক থাকবে। পর্যায়ক্রমে কাজটি শেষ করা হবে। ব্যবসায় নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। ব্যয় বাড়তে পারে, তবে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে অর্থ ব্যয় করা হবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো আপনাকে ভাল বোধ করবে।
মীন রাশি- আপনার মন নতুন জিনিস শেখার কাজে নিয়োজিত থাকবে। যারা চাকরি করছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। স্থগিত কাজ এগিয়ে যাবে। পারিবারিক পরিবেশ শান্ত থাকবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সন্ধ্যায় কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More