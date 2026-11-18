Tomorrow Daily Horoscope of 19 November 2026: আগামিকাল ১৯ নভেম্বর ২০২৬ র রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল
১৯ নভেম্বর ২০২৬ র রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পড়বে। রাশিফল গ্রহ ও নক্ষত্রের গতিবিধির ভিত্তিতে বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করার বিধান দেওয়া হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধি বাড়ায়। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী, ১৯ নভেম্বর কিছু রাশিচক্রের জন্য খুবই শুভ হবে, আবার অন্যরা জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।
মেষ:অফিসে আপনার সততা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। আর্থিকভাবে, আপনি ভালো। নতুন দায়িত্ব দিনটিকে ব্যস্ত রাখবে।
বৃষ: চমৎকার পেশাদার ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করুন। আর্থিক সমস্যা আপনাকে বড় পরিসরে বিনিয়োগ করতে বাধা দিতে পারে। কোনো বড় চিকিৎসা সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না।
মিথুন: আপনার পেশাদার দক্ষতা প্রমাণ করুন। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলুন। রোমান্স ও সহায়তার মাধ্যমে আপনার প্রেমজীবন বজায় রাখুন।
কর্কট: অফিসে সুযোগ নিয়ে ইতিবাচক ফলাফল নিন। স্বাস্থ্য ও আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রেমে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজই অফিসে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।
সিংহ:আপনি আপনার পেশাগত দক্ষতা প্রমাণ করার অনেক সুযোগ পাবেন। আর্থিক বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। সম্পর্ক উন্নত করতে আজই আপনার প্রেমের সম্পর্কের সমস্যাগুলো সমাধান করুন।
কন্যা: সম্পর্কগুলোতে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করুন এবং কঠোর পরিশ্রম প্রমাণ করতে অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। সমৃদ্ধি আসবে এবং আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। প্রেমের সম্পর্ক মধুর থাকবে।
তুলা: আপনি প্রেমের বিষয়ে কিছু অসাধারণ মুহূর্ত দেখবেন। আজ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে, যা কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। আপনি ভালো স্বাস্থ্য ও সম্পদও উপভোগ করবেন।
বৃশ্চিক: আপনাকে সম্পর্কের প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে। সমৃদ্ধি আসবে এবং আপনার পেশাগত জীবনও ভালো হবে। কিছু জাতীয়রা ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। জীবনে ভারসাম্য থাকবে।
ধনু: ভালোবাসার বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করুন। আপনার কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করুন। আপনার স্বাস্থ্য সবচেয়ে বেশি যত্ন দাবি করে। আর্থিক সমস্যাও আপনাকে বিরক্ত করবে না।
মকর: সেরা ফলাফল পেতে পেশাগত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করুন। সমৃদ্ধিও আপনার পক্ষে থাকবে। খোলাখুলি যোগাযোগ করুন এবং সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করুন।
কুম্ভ: কঠোর পরিশ্রমে মনোযোগ দিন এবং আজই পেশাগত সিদ্ধান্ত নিন। আর্থিক সমৃদ্ধি একটি ভালো জীবনযাত্রার প্রতিশ্রুতি দেয়। কোনো বড় চিকিৎসা সমস্যা আপনাকে ক্ষতি করবে না।
মীন: ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন এবং আপনার সম্পর্ককে আকর্ষণীয় করুন। আপনি পেশাগত জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, কিন্তু আপনি তা অতিক্রম করবেন। সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More