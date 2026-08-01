আগামিকাল ২ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন রবিবারের ভাগ্যফল, রইল জ্যোতিষমত
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। আগামিকাল ০২ আগস্ট, ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন দিন কেমন কাটবে।
আগস্ট ২, ২০২৬ রবিবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। রবিবার সূর্য দেবতার পূজা করার একটি রীতি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, রবিবার সূর্যের উপাসনা সম্মান বজায় রাখে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ০২ আগস্ট ২০২৬ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ- ঘরের সদস্যদের সাথে সময় করুন। করিয়ারে ফোক তৈরি করা দরকার। তিনি, ভ্রমণের সময় কিছু দিক্কতে আসতে পারে। তোমার দিন সুখ ভরে থাকবে।
বৃষ -আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। ক্যারিয়ারে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কাছের কারও কাছ থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে সমর্থন করবে। আপনি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন।
মিথুন -আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সাফল্য পেতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। ব্যবসায়িক ইস্যুতে সংযম অনুশীলন করা দরকার। প্রেমের সম্পর্কে মাধুর্য থাকবে। আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটান এবং ভ্রমণে যান।
কর্কট -আপনার জন্য আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হতে চলেছে। আপনার রোমান্টিক জীবনে অশান্তি হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিষ্টি বজায় রাখুন। আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন। ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে।
সিংহ - আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে আজ স্বাস্থ্যকর ডায়েট গ্রহণ করুন। নতুন সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দিনটি আপনার জন্য একটি শুভ দিন হতে চলেছে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন।
কন্যা- দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ভাল দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। যে কোনও প্রকল্পে বিনিয়োগ করার আগে পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। প্রেম জীবনে উত্তেজনার পরিবেশ থাকতে পারে।
তুলা -আপনি আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে। অবহিত আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার পক্ষে আরও ভাল হবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে, আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা যোগাযোগ করুন এবং তাদের সময় দিন।
বৃশ্চিক -আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সাফল্য পাবেন। এছাড়াও, আপনার আর্থিক অবস্থা আরও ভাল হবে। আপনার সঙ্গী আপনার জন্য একটি আশ্চর্যজনক তারিখের পরিকল্পনা করতে পারে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দিতে হবে। সম্পত্তির বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিন, ক্ষতি হতে পারে।
ধনু রাশি আজ আপনার জন্য উত্থান-পতনের দিন হতে পারে। প্রতিযোগিতার অভাবে আপনার উৎপাদনশীলতাও প্রভাবিত হতে পারে। আয় বাড়বে। যেখানে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে। একই সময়ে, জীবনসঙ্গী খুঁজতে গিয়ে আপনাকে হতাশার মুখোমুখি হতে হতে পারে।
মকর -আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটান। অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হতে পারে। অতএব, বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। দিনটি আপনার জন্য রোম্যান্সে পূর্ণ হতে চলেছে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।
কুম্ভ- আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে চলেছে। নিজের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। সহপাঠীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া বাড়ানো আপনার পেশাদার জীবনের জন্য আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে।
মীন- দিনটি আপনার জন্য একটি ইতিবাচক দিন হতে চলেছে। আপনার আয় বাড়বে। মাঠে সাফল্য পাবেন। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য থাকবে পাশাপাশি আপনার সঙ্গীর সাথে ছুটিতে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। সম্পত্তি সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More