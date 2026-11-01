Tomorrow Daily Horoscope of 2 November 2026: আগামিকাল সোমবার মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
২ নভেম্বর, ২০২৬ সোমবার কেমন কাটবে দেখে নিন।
২ নভেম্বর, ২০২৬ সোমবার। এই দিনটিতে হিন্দু ধর্মমতে দেবাদিদেব মহাদেবের পুজো করা হয়। কেমন কাটবে সোমবার। দেখে নিন রাশিফলে।
মেষ
শান্তভাবে চিন্তা করার জন্য সময় নিন। যত্নের ছোট ছোট কাজগুলি অন্যের কাছ থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং দরকারী তথ্য পাবে। আপনি দেখতে পাবেন যে শান্ত শক্তি আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে পরিচালনা করছে।
বৃষ
সমস্ত ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিন। এটি আপনার অফিসের পারফরম্যান্সে সহায়তা করবে। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হন। স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করা দরকার।
মিথুন
আপনার আর্থিক অবস্থা আপনাকে বুদ্ধিমানের সাথে অর্থের সিদ্ধান্ত নিতে দেয়। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার স্বাস্থ্যের প্রয়োজনের দিকেও মনোযোগ দিন। আপনার কৌতূহল আজ নতুন সুযোগ আনতে পারে।
কর্কট
রাশি আজ প্রেমে আনন্দময় মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। মনে রাখবেন যে আপনি আপনার প্রেমিকের প্রত্যাশা পূরণ করেন। কর্মক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন যাতে আপনি সিনিয়রদের ক্রোধের মুখোমুখি না হন। ভারসাম্য বজায় রাখুন।
সিংহ
রাশি আজ সাবধানে একটি নতুন ধারণা চেষ্টা করুন। মজা করুন, শুনুন, সমর্থন করুন এবং আপনার বিকল্পগুলি অগ্রগতি এবং সুখের দিকে পরিচালিত করুন। আলাদাভাবে চিন্তা করার এবং অন্যকে সাহায্য করার জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে।
কন্যা
রাশি আপনার কৌতূহল থেকে সমর্থন আকর্ষণ করবে। এটি তাড়াহুড়ো ছাড়াই নতুন, ব্যবহারিক সুযোগের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আপনি আজ মনোনিবেশ অনুভব করবেন। দয়ালু হন। মনোযোগ সহকারে শুনুন।
তুলা
ছোট পরীক্ষা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন দরকারী তথ্য আনতে পারে। সদয় হন এবং আপনার ধারণাগুলি সহজ উপায়ে ব্যাখ্যা করুন। প্রতিটি ছোট সহায়তা গ্রহণ করুন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনায় পরিবর্তন করুন।
বৃশ্চিক
ছোট ব্যবহারিক সিদ্ধান্তগুলি ধারাবাহিক ফলাফল এবং শান্তি আনবে। আপনার ধৈর্য পরিকল্পনাগুলিকে জয়ে পরিণত করতে দিন। বন্ধুরা আপনার ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজ লক্ষ্য করবে এবং আপনাকে ব্যবহারিকভাবে সহায়তা করবে।
ধনু
আপনার স্থিতিশীল উপায় আপনাকে সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা এবং শান্ততার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি শেষ করতে সহায়তা করবে। ছোট পদক্ষেপ নিন, চাপ এড়িয়ে চলুন এবং ছোট বিজয় উদযাপন করুন।
মকর
আপনার কোমল স্বভাব ভাল ধারণার জন্ম দেবে। কিছু ছোট সৃজনশীল কাজ করুন। বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে আপনার অনুভূতি ভাগ করুন এবং শান্তির জন্য একটি সহজ রুটিন অনুসরণ করুন। খুশি থাকুন।
কুম্ভ
রাশি বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন এবং নতুন শিক্ষার বিষয়। কোনও ক্লাবে যোগ দিন বা প্রতিবেশীকে সহায়তা করুন। আপনার স্মার্ট ধারণাগুলি লক্ষ্য করা যাবে। নিজেকে ব্যাখ্যা করার সময় সদয় হন। অর্থ আসবে।
মীন
সারা দিন ধরে অবিরাম অগ্রগতি করবে। কাজ এবং পরিবারের সাথে ছোট পদক্ষেপগুলি ক্রমাগত উন্নতি আনবে। ভাল পরামর্শে বিশ্বাস করুন, ধৈর্য ধরুন।
(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More