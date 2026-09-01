Tomorrow Daily Horoscope of 2 September 2026: আগামিকাল ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ কোন রাশি লাকি হবে, দেখে নিন।
২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধবার। দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই ১২ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। জ্যোতিষমতে আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন। আগামীকাল
মেষ
আপনার মেজাজ খুব ভাল হতে চলেছে। আপনি অফিসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনি সহজেই পরিচালনা করবেন। আপনার সঙ্গীর সাথে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। অর্থের জন্য দিনটি ভাল হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
বৃষ
আপনি কাজের মধ্যে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেতে পারেন। বস আপনার কাজ নিয়ে খুশি হতে পারেন। বাড়িতে কোনও কিছু নিয়ে কিছুটা উত্তেজনা থাকতে পারে তবে কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান হবে। আজ অর্থ ধার দেওয়া এড়ানো ভাল। খাওয়া-দাওয়ার দিকে কিছুটা মনোযোগ দিন।
মিথুন
আপনি কিছু ভাল সংবাদ পেতে পারেন। যারা কাজ করেন এবং কাজ করেন তাদের জন্য দিনটি উপকারী হবে। সম্পর্কের মধ্যে যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। হঠাৎ একটি ছোট খরচ আসতে পারে। সন্ধ্যায় আপনি বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।
কর্কট
আপনার কাজ শেষ করতে আপনাকে কিছুটা কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। পরিবারের একজন প্রবীণের পরামর্শ আপনার পক্ষে উপকারী হবে। প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলুন, অন্যথায় ছোট ছোট জিনিসগুলি বড় হয়ে উঠতে পারে। বিনিয়োগের আগে ভাল চিন্তা করুন। পর্যাপ্ত ঘুম পাওয়ার চেষ্টা করুন।
সিংহ
দিনটি আপনার জন্য খুব ভাল হতে চলেছে। লোকেরা অফিসে আপনার কোনও জিনিস বা ধারণা পছন্দ করতে পারে। যারা ব্যবসা করছেন তাদের জন্য ভাল সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আপনার সঙ্গীর সাথে রোমান্টিক সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। তবে রাগের কারণে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
কন্যা
আপনার কাজের আগে পরিকল্পনা করা উচিত। তাড়াহুড়ো করে করা কাজ ভুল হতে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে কথা বলা শুরু করতে পারেন। অর্থের দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক হবে। বাইরে খুব বেশি মশলাদার খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
তুলা
আপনার মনোনিবেশ আপনার ক্যারিয়ারের উন্নতির দিকে থাকবে। কাজের সাথে আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। পরিবারের পরিবেশ মনোরম হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে পুরানো কিছু নিয়ে তর্ক হতে পারে, তাই বিষয়টিকে খুব বেশি টেনে নিয়ে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। ব্যয়ের দিকে নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
বৃশ্চিক
কিছু কাজ আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী শেষ হবে না, তাই চিন্তা করার দরকার নেই। আপনি যদি ধৈর্যের সাথে কাজ করেন তবে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে আসবে। আজ অর্থ সম্পর্কে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার সঙ্গীর কাছে আপনার কথা ভালবাসার সাথে রাখুন। যদি আপনি ক্লান্ত বোধ করেন তবে কিছুটা বিশ্রাম নিন।
ধনু
নতুন শুরুর জন্য একটি ভাল দিন। আপনি চাকরিতে একটি নতুন প্রকল্প পেতে পারেন এবং এটি আপনার পরিচয়কে শক্তিশালী করবে। ব্যবসায়ীরাও সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের কোনও সদস্যের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন হতে পারে। প্রেম জীবনে সবকিছু ঠিক থাকবে। অপচয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন।
মকর
আপনি আপনার পুরানো কোনও কাজ থেকে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নতুন সুযোগ আসবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানো আপনার মেজাজের উন্নতি করবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করুন। পেটের সমস্যা এড়াতে খাওয়া-দাওয়া ঠিক রাখুন।
কুম্ভ
আপনি দীর্ঘদিন ধরে যে কাজটি ভাবছেন তা শুরু করার জন্য সঠিক সময় পেতে পারেন। অফিসে আপনার সৃজনশীলতা প্রশংসা করা হবে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হতে পারে। বন্ধুদের সাথে হঠাৎ দেখা করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। সম্পর্কের পথে অহংকারকে বাধা হতে দেবেন না।
মীন
আরও কিছুটা কাজ হবে, তবে আপনি সময়মতো এটি শেষ করবেন। আপনি কোনও পুরানো ক্লায়েন্ট বা পরিচিতের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। বাড়ির কিছু ছোট বিষয়ের কারণে পরিবেশ খারাপ হতে পারে, তাই শান্ত থাকা ভাল। আপনার সঙ্গীকে সময় দিন। অর্থের দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিকের চেয়ে ভাল হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More