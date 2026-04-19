Tomorrow Daily Horoscope of 20 April 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২০ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে
আগামিকাল ২০ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন। কেমন কাটবে সোমবার, সমস্ত রাশির, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে।
মেষ- ২০ এপ্রিল আর্থিক সমৃদ্ধি হবে। সম্পর্কের মধ্যে উত্থান-পতন হতে পারে, যা ভাল বা খারাপ হতে পারে। আপনি অফিসে নতুন ধারণাও নিয়ে আসবেন, যা আপনাকে আপনার প্রোফাইল উন্নত করতে সহায়তা করবে। স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই ইতিবাচক থাকবে।
বৃষ রাশি - ২০ এপ্রিল, টিম প্রজেক্টে অহংকার সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। আপনার প্রেম সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হতে পারে। বিবাহ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও আজকের দিনটি ভাল হবে।
মিথুন রাশি - ২০ এপ্রিল আজ অর্থ আপনার পক্ষে থাকবে। সম্পর্কের উত্থান-পতন এড়িয়ে চলুন এবং নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি অফিসেও আপনার সেরা উত্পাদনশীল ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আর্থিক ব্যয়ের দিকে নজর রাখুন।
কর্কট রাশি- ২০ এপ্রিল, কোনও বড় আর্থিক সমস্যা আজ আপনার ক্ষতি করবে না। আপনার প্রেমের জীবনের প্রতিটি সমস্যা সমাধান করা এবং নৈতিকতার সাথে আপস না করে পেশাদার প্রচেষ্টা পরিচালনা করাও ভাল। জীবনে সমৃদ্ধি আসবে।
সিংহ রাশি - ২০ এপ্রিল, আপনার প্রেমিকের উপর আপনার মতামত চাপিয়ে দেওয়া এড়ানো উচিত। প্রেমের জীবনে সুখী থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যকে অগ্রাধিকার দিন। সুষম জীবনযাত্রার সাথে সুস্থ থাকুন। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই আপনার পক্ষে থাকবে।
কন্যা রাশি - ২০ এপ্রিল, সম্পর্কের মধ্যে ছোটখাটো সমস্যা সত্ত্বেও, আপনার সঙ্গী আপনার উপস্থিতি পছন্দ করবে। আপনার পেশাগত জীবন অক্ষুন্ন রাখুন এবং নিরাপদ বিকল্পগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ চালিয়ে যান। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি।
তুলা রাশি -২০ এপ্রিল, আপনার রোমান্টিক জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করুন এবং পেশাদার সাফল্যের বিভিন্ন দিকগুলি শিখুন। নিরাপদ আর্থিক বিনিয়োগের বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন। আজ আপনার স্বাস্থ্যও ইতিবাচক বোধ করবে।
বৃশ্চিক রাশি - ২০ এপ্রিল, আপনার সম্পর্কের উন্নতির জন্য আপনার প্রেমিকের প্রত্যাশা পূরণ করুন। আপনি নতুন কাজও করতে পারেন, যা আপনাকে পেশাদার দক্ষতা দেখানোর সুযোগ দেবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে এবং আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।
ধনু রাশি- ২০ এপ্রিল, নিরাপদ বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া চালিয়ে যান। কিছু লোকের ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকতে পারে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করবে এবং সিনিয়ররা আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে। অফিসের রোম্যান্স থেকে দূরে থাকা উচিত।
মকর রাশি - ২০ এপ্রিল, আপনার রোমান্টিক সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করুন। অফিসে, আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখুন এবং আপনার প্রচেষ্টা স্বীকৃত হবে। সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয় দিক থেকেই আপনি ভাগ্যবান।
কুম্ভ - ২০ এপ্রিল অতীতের পার্থক্য সত্ত্বেও আপনার প্রেম জীবন ভাল থাকবে। একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য সর্বোত্তম আর্থিক বিনিয়োগের বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন। আপনি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকেও প্রশংসা আশা করতে পারেন, বিশেষত যখন আপনি অর্থ, বিক্রয় এবং স্বাস্থ্যসেবায় থাকেন।
মীন রাশি - ২০ এপ্রিল আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটান। আপনি আপনার পেশাগত যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। আর্থিকভাবে, আপনি একটি ভাল অবস্থানে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো।
( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More