Tomorrow Daily Horoscope of 20 July 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে! ২০ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল ২০ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য।
২০ জুলাই, ২০২৬ সোমবার। দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন। রইল রাশিফল।
মেষ
২০ জুলাই, কোন রাশিচক্র উপকারে আসবে এবং কাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আজকের দিনটি আপনাদের জন্য আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে উঠবে। আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। আপনি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে। আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটান।
বৃষ
রোমান্টিক জীবনে অশান্তি দেখা দিতে পারে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়িক ইস্যুতে সংযম অনুশীলন করা দরকার। প্রেমের সম্পর্কে মাধুর্য থাকবে। বেড়াতে যান।
মিথুন
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্পে পূর্ণ হবেন। ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
কর্কট
কর্কট রাশি আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সাফল্য পাবেন। বিশেষ করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে। পরিবারের সদস্য এবং আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটান। আপনার ক্যারিয়ারে ফোকাস বজায় রাখা দরকার।
সিংহ
সিংহ রাশির দিনটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হতে চলেছে। মাঠে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে সমর্থন করবে। প্রেমের সম্পর্ক যেমন দৃঢ় হবে তেমনি দিনের শেষে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিশেষ বার্তাও পাওয়া যাবে।
কন্যা
কন্যা রাশি আজ পরিবারের কিছু সদস্যের সাথে মতপতঙ্গের সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রতিযোগিতার অভাবে আপনার উৎপাদনশীলতাও প্রভাবিত হতে পারে। আর্থিক অবস্থা দুর্বল হতে পারে, তাই বোঝার সাথে সিদ্ধান্ত নিন।
তুলা
তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিক বিষয়ে ভাগ্যবান হবেন। কিছু লোকের জন্য, হাঁটতে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ভ্রমণের সময় কিছু সমস্যা হতে পারে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক জোরদার করতে, আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা যোগাযোগ করুন।
বৃশ্চিক
আপনি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। জীবনসঙ্গী খুঁজতে গিয়ে আপনাকে হতাশার মুখোমুখি হতে হতে পারে। মাঠে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। নিজের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।
ধনু
কিছু চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে, যা আপনি সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। অবহিত আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার পক্ষে আরও ভাল হবে।
মকর
নদীর সদস্যদের সাথে মিষ্টি বজায় রাখুন। আপনি আপনার আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট গ্রহণ করুন।
কুম্ভ
কিছু লোক ভ্রমণেও যেতে পারেন। আপনার কাছের কারও কাছ থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আয় বাড়বে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে।
মীন
দিনটি আপনার জন্য রোম্যান্সে পূর্ণ সময় হতে চলেছে। সহপাঠীদের সাথে সম্পর্ক বাড়ানো আপনার পেশাদার জীবনের জন্য আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More