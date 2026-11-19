Tomorrow daily horoscope of 20 november 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
আগামিকাল ২০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
যখনই গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের চলাচল পরিবর্তিত হয়, তা প্রতিটি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। এসবের মাধ্যমে দৈনিক রাশিফলও মূল্যায়ন করা হয়। ২০ নভেম্বর ২০২৬স, শুক্রবার কেমন কাটবে দেখে নিন রাশিফলে।
মেষ: খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। কাজেও কিছু কাজের চাপ থাকতে পারে। অপ্রয়োজনীয় কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
বৃষ: রাশি সকালে ভালোভাবে শুরু করবে। একটি নতুন আয়ের উৎস উদ্ভূত হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে, আপনি অর্থ উপার্জন করবেন। পরিবারের পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনি ঘনিষ্ঠ কারো সাহায্য পেতে পারেন, যা কাজকে সহজ করবে। পুরনো কাজ আবার শুরু হতে পারে।
মিথুন: চাকরি ও ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ভালো হবে। আপনার কাজের জন্য আপনার বস থেকে প্রশংসা পেতে পারেন। একটি নতুন দায়িত্ব আপনার কাজ বাড়াবে। বাড়িতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। আপনি একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।
কর্কট: মনে হতে পারে ভাগ্য আপনার পক্ষে নেই। ধৈর্য হারাবেন না। কাজে বিলম্ব হতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা চিন্তিত করবে। কোনো সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। মানুষ কী বলছে তা বোঝার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।
সিংহ: আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছোটখাটো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলুন। কোনো বিষয়ে তর্ক হতে পারে। ছোট বিষয়ও বড় সমস্যায় পরিণত হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যকে একদমই অবহেলা করবেন না। ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যে বিশ্রাম নিন।
কন্যা: রাশির দিনটি ভালো কাটবে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যায়। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আগের তুলনায় উন্নত হবে। আপনি হয়তো কোথাও বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার মন সুখী থাকবে। আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
তুলা: পুরনো চাপ বা সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি অর্থ সম্পর্কিত ভালো খবর পেতে পারেন। শুধু আপনার প্রতিপক্ষদের প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। আপনার কাজ চালিয়ে যান। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
বৃশ্চিক: কিছু কাজ বিলম্বিত হতে পারে, যা আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। শুধুমাত্র সতর্ক চিন্তার পরই অর্থ নিয়ে এগিয়ে যান। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সবকিছু পরীক্ষা করুন। যদি কোথাও ভ্রমণ করতে হয়, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরীক্ষা করুন। বাড়ি ও পরিবারের মধ্যে সুখী পরিবেশ নিশ্চিত করতে শান্ত থাকুন। কোনো কিছুতে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না।
ধনু: একটি ছোট বিষয় চাপ সৃষ্টি করতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় ধৈর্য ধরুন। কাউকে আঘাত দেয় এমন শব্দ ব্যবহার করবেন না। কাজের চাপ কিছুটা বেশি হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। বিশেষ করে পর্যাপ্ত ঘুম নিন এবং বাইরে খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
মকর: আর্থিক লাভের ভালো সুযোগ থাকতে পারে। বন্ধুদের পূর্ণ সমর্থন প্রত্যাশিত। পরিবার আপনার সঙ্গে থাকবে। কর্মরতরা তাদের কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। এটি আপনাকে সুখী রাখবে। যেকোনো বাকি কাজ অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হবে।
কুম্ভ: বাড়ি ও কাজের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখুন। বাড়িতে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্ক হতে পারে। ধৈর্য ধরে শুনুন এবং শান্ত মনের সঙ্গে সমস্যার সমাধান খুঁজে নিন। কাজ ঘুরে বেড়াতে পারে। আপনার খরচের ওপর নজর রাখুন। আপনার রাশিচক্র সম্পর্কে জানতে, পুরোহিতের সঙ্গে বিনামূল্যে কথা বলুন এবং এক টাকাও খরচ না করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পান।
মীন: আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়তেই থাকবে। আপনি নতুন কাজ বা প্রকল্পে কাজ করার চিন্তা করতে পারেন। মানুষের মধ্যে সম্মান ও সম্মান বাড়বে। অন্যদের কথাকে হৃদয়ে নেবেন না। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত খুব সতর্কতার সঙ্গে নিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক বলে দাবি করি না। বিস্তারিত ও আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More