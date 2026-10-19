Tomorrow Daily Horoscope: দুর্গাপুজো ২০২৬য় আগামিকাল নবমী কেমন কাটবে! ২০ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

Tomorrow Daily Horoscope: দুর্গাপুজো ২০২৬য় আগামিকাল নবমী কেমন কাটবে! ২০ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
আগামিকাল ২০ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
অক্টোবর ২০, ২০২৬ পড়ছে মঙ্গলবার। দুর্গাপুজোয় আরও এক উৎসব মুখর দিন। ইতিমধ্যেই পড়ে গিয়েছে নবমী তিথি। আর নবমী তিথি মানেই বিষাদের সুর। তাই নবমীর নিশিকে যেতে দিতে চায়না কেউ! আগামিকাল ২০ অক্টোবর, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
মেষ
আপনার মন সুখী এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বোধ করবে। আপনি পেশাগতভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনি বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ পাবেন। আজ আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। কৌতূহল আজ নতুন ধারণা আনবে।
বৃষ
ছোট ছোট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে স্পষ্ট অগ্রগতি হবে। ভালবাসার সাথে কথা বলুন। সহজ পরিকল্পনাগুলি নির্ভরযোগ্য ফলাফল দেবে এবং ধৈর্য্যের সাথে কাজ করবে। প্রকল্পগুলিকে ছোট ছোট পদক্ষেপে ভাগ করুন এবং একটি চেকলিস্ট অনুসরণ করুন।
মিথুন
আপনি নতুন ধারণা পেতে পারেন। অন্যের সাথে কথা বলুন, সহায়ক ধারণা ভাগ করুন। ছোট, মজাদার পরিবর্তনগুলির জন্য প্রস্তুত থাকুন। রোমান্টিকভাবে, আপনি ভাগ্যবান বোধ করবেন।
কর্কট
ফোকাস এবং ব্যবহারিক পরিকল্পনা আপনাকে ধারাবাহিকভাবে আপনার কাজ শেষ করতে সহায়তা করবে। বাড়িতে, প্রেমময় শব্দ এবং কাজ শান্তি আনবে। ব্যয়ে সতর্ক থাকুন। যখনই সম্ভব সঞ্চয় করুন।
সিংহ
আপনার ধারণাগুলি কোনও বন্ধু বা সহকর্মীর সাথে ভাগ করুন। একটি ছোট কথোপকথন একটি দরকারী পরিকল্পনার দিকে নিয়ে যেতে পারে। একটি ছোট অভ্যাস পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন।
কন্যা
রুটিন স্থিতিশীল রাখুন। আজ নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ভবিষ্যতের উন্নতি করতে পারে এবং নতুন সহায়ক সংযোগ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে। আপনার ধ্রুবক কাজ লক্ষ্য করা যাবে।
তুলা
অন্যরা একমত না হলে ধৈর্য ধরুন। হালকা পরিবর্তনগুলি আপনার পরিধি বাড়ায় এবং গতি বাড়ায়। ধারণাগুলির একটি নোট তৈরি করুন এবং পরে সেগুলি পরীক্ষা করুন। আপনি আজ মনোযোগী বোধ করবেন।
বৃশ্চিক
বন্ধুরা আপনার পরামর্শে প্রতিক্রিয়া জানাবে। রুটিনটি সহজ রাখুন এবং যখন আপনি ক্লান্ত হন তখন বিশ্রাম নিন। পরিকল্পনা করুন। সাধারণ জ্ঞানের উপর বিশ্বাস রাখুন। শান্তভাবে কথা বলুন। সহায়ক পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং কিছু আয় সাশ্রয় করুন।
ধনু
রুটিন, ধৈর্য এবং সৎ কাজ অগ্রগতি দেবে। আজ আপনার মন দ্রুত কাজ করবে। শক্তি আজ হালকা ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষে। বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সহজ জিনিসগুলিকে অগ্রাধিকার দিন।
মকর
নতুন পরিকল্পনা আসতে পারে। আপনার ধারণাগুলি স্মার্ট উপায়ে ভাগ করুন। বন্ধু এবং সহকর্মীরা আপনাকে ছোট জয়ের জন্য উত্সাহিত করবে। পরিকল্পনাটি উন্নত করতে আপনার কৌতূহল ব্যবহার করুন।
কুম্ভ
এমন লোকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন যারা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষতাকে মূল্য দেয়। সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিবাচক থাকুন। ছোট সঞ্চয়ের টিপস শিখুন। প্রেমের সাথে কথা বলুন। একটি জায়গা পরিষ্কার করুন এবং একটি ছোট সৃজনশীল কাজ চেষ্টা করুন।
মীন
বিষয়গুলি আজ স্থিতিশীল দেখাচ্ছে। বন্ধুত্বপূর্ণ শক্তি আপনাকে নতুন জিনিস চেষ্টা করতে সহায়তা করবে। অনুভূতি ভাগ করুন। আত্মবিশ্বাস বাড়ান এবং হালকা অগ্রগতি উপভোগ করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More