Tomorrow daily Horoscope of 20 September 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ র রাশিফল দেখে নিন।
২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, রবিবার ভগবান রবির উপাসনা করলে সম্মান বাড়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ কিছু রাশির জন্য খুব শুভ দিন হতে চলেছে, তাই কিছু রাশিচক্রের লোকদের জীবনে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ র রাশিফল দেখে নিন।
মেষ
নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন। লেখার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সম্মান বয়ে আনবে। আপনি শিক্ষামূলক কাজে সাফল্য পাবেন। চাকরিতে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে।
বৃষ
মন খুশি হবে। প্রচুর আত্মবিশ্বাস থাকবে। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সম্মান পাওয়া যাবে। আয়ের উৎসও তৈরি করা যেতে পারে। চাকরিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয় হবে।
মিথুন
মন অস্থির থাকবে। আপনার পিতার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ব্যয় বাড়বে। ব্যবসায় অসুবিধা হতে পারে। পরিবার সমর্থন পাবে। আয়ের উৎসও থাকবে। সম্মান অর্জন করা হবে।
কর্কট
মন বিরক্ত হবে। সংযত থাকুন। অতিরিক্ত রাগ এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সাথে ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার কর্মসূচি তৈরি করা যেতে পারে। ব্যবসা বাড়বে। আয় বাড়বে।
সিংহ
আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবে, তবে আত্মসংযত থাকবে। একজন বন্ধু আসতে পারে। ব্যবসা বাড়বে। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। আয় বাড়বে।
কন্যা
মন অস্থির থাকবে। আত্মবিশ্বাস হ্রাস পাবে। অহেতুক রাগ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসা বাড়বে। কঠোর পরিশ্রমও বেশি হবে। মুনাফাও বাড়বে। আপনি ব্যবসার জন্য কোনও বন্ধুর সাথে বেড়াতে যেতে পারেন।
তুলা
মন অস্থির থাকবে। আত্মনিয়ন্ত্রিত থাকুন। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ব্যবসা বাড়বে। আরও হুলস্থূল হবে। চাকরি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বৃদ্ধি হবে।
বৃশ্চিক
কথাবার্তায় নম্রতা থাকবে, তবে মন বিচলিত হতে পারে। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি পিতামাতার সমর্থন পাবেন। আপনি চাকরিতে অফিসারদের সমর্থন পাবেন, তবে কাজের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে।
ধনু
মন বিরক্ত হবে। আত্ম-নিয়ন্ত্রিত থাকুন। অহেতুক রাগ এড়িয়ে চলুন। কথোপকথনে ভারসাম্য বজায় রাখুন। চাকরিতে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। আপনি সরকারের সমর্থন পাবেন। আয় বাড়বে।
মকর
জাতক-জাতিকারা খুশি হবেন, তবে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলবেন। একটি নতুন ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে। আপনি অন্য জায়গায়ও যেতে পারেন। পরিবার আপনার সাথে থাকবে।
কুম্ভ
মন খুশি থাকবে। তবুও, আত্ম-নিয়ন্ত্রিত থাকুন। ধৈর্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন। কথাবার্তায় ভারসাম্য বজায় রাখুন। আত্মবিশ্বাস পূর্ণ থাকবে। পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়বে।
মীন
মন অস্থির থাকবে। আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে। অহেতুক রাগ এবং তর্ক এড়িয়ে চলুন। ব্যবসা বাড়বে। কঠোর পরিশ্রমও বেশি হবে, তবে আয় হ্রাস পেতে পারে। ব্যয় বাড়বে।
(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More