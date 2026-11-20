Tomorrow Daily Horoscope of 21 November 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! রইল ২১ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল
আগামিকাল শনিবার। হিন্দুধর্মে, এই দিনটি ভগবান হনুমান ও শনির পূজার জন্য বিশেষ হিসেবে বিবেচিত।
মেষ - গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত কাজ সম্পন্ন করার সময় আপনার অহংকার ছেড়ে দিন। আর্থিক সমৃদ্ধি আপনাকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিনিয়োগ করতে সাহায্য করে। আপনার প্রেম জীবনে, আজ আপনাকে আরও বেশি কথা বলতে হবে। অতিরিক্ত পেশাগত দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা আপনার বিনিয়োগকে সমর্থন করে।
বৃষ - আপনি মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন, তাই কিছুটা অস্থির বোধ করতে পারেন। আপনি ব্যবসার জন্য আপনার মায়ের কাছ থেকে অর্থ পেতে পারেন। আপনি ব্যবসার জন্য পরিবারের থেকে দূরে অন্য কোনো জায়গায় যেতে পারেন।
মিথুন - পেশাগত জীবনে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস থাকবে, তবে ধৈর্য কমতে পারে। এই সময়ে যেকোনো কিছু করে শান্ত থাকুন। বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
কর্কট - আপনি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারেন এবং মন অস্থির হতে পারে। মানসিক শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। পরিবারে ধর্মীয় কার্যক্রম থাকতে পারে। আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার পেতে পারেন। অনেক ব্যস্ততা থাকবে।
সিংহ - সিংহ রাশির বাসিন্দাদের জন্য সম্পত্তি বা শেয়ার বাজার থেকে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। আপনি আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হবেন। ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে। গাড়ির আরামও বাড়তে পারে। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
কন্যা - এই সময়ে, আপনি আপনার পেশাগত দক্ষতা প্রমাণ করার বেশ কয়েকটি সুযোগ পেতে পারেন। তবে, আপনার আত্মবিশ্বাসও কম থাকবে। এই সময়ে আপনার চাকরি বা কর্মস্থলে পরিবর্তন আসতে পারে। আয়ও বাড়বে।
তুলা - এই সময়ে যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ হবে, তাই আপনি যা বলুন তা ভারসাম্যের সঙ্গে বলুন। আপনার মন আনন্দময় থাকবে। আপনার আত্মবিশ্বাসও উচ্চ থাকবে। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আরও দৌড়ঝাঁপ হবে। খরচও বাড়বে।
বৃশ্চিক - এই রাশির মানুষরা আজ তাদের প্রেমজীবনে সুখী হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। বিবাহিত সুখ বৃদ্ধি পাবে; এই সময়ে আপনাকে আপনার সঙ্গীর যত্ন নিতে হবে। শিক্ষাগত কাজে সমস্যা হতে পারে। সতর্ক থাকুন। বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় লাভের সুযোগ তৈরি হবে।
ধনু - আত্মবিশ্বাস কমে যাবে। আপনি কিছু নিয়ে দুঃখিত হতে পারেন, এবং আপনার মনের ওঠাপড়াও থাকতে পারে। আপনি গবেষণায় সফল হবেন, বিশেষ করে এই ক্ষেত্রগুলোতে। চাকরি পরিবর্তনের সঙ্গে অগ্রগতি আসতে পারে।
মকর - এই সময়ে মিষ্টি কথা বলা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সবার সাথে সদয় কথা বলুন। চাকরি পরিবর্তনের সঙ্গে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। এই সময়ে আপনার আয়ও বাড়বে। আপনি সর্বত্র পরিবারের সমর্থন পাবেন।
কুম্ভ - ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সমস্যা থাকতে পারে। আপনার মন অস্থির হতে পারে। আত্মবিশ্বাসের অভাবও থাকবে। আপনার প্রেমজীবনে ধৈর্য ধরে কাজ করুন। আপনার ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সদিচ্ছা বজায় রাখুন। উন্নতির সুযোগ আসতে পারে।
মীন - সময় মাঝারি। আপনার মন অস্থির থাকবে। আপনার ব্যবসা ভালো, এবং ব্যবসার জন্য বিদেশ যেতে হতে পারে; সামগ্রিকভাবে লাভের লক্ষণ দেখা যাবে। খরচ বাড়বে। আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন, বিশেষ করে আপনার পিতামাতার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More