    Tomorrow Daily Horoscope 22 April 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের! ২২ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    Horoscope 22 April 2026: আগামিকাল ২২ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Apr 21, 2026 6:34 PM IST
    By Sritama Mitra
    Daily Horoscope: রাত পোহালেই ২২ এপ্রিল, ২০২৬, বুধবার।দিনটি মেষ থেকে মীনের মতো ১২ রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখা যাক।

    কাল কা রাশিফল: মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 22 এপ্রিল, রাশিফল পড়ুন
    মেষ- এই রাশির জাতক জাতিকাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। আরাম সম্পর্কিত জিনিসগুলিতে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। এতে আজকের বাজেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পাবেন। কাজের চাপ থাকবে। এই সময়ে, সফল হওয়ার জন্য আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে।

    বৃষ রাশি- ২২ এপ্রিল, আরাম সম্পর্কিত কোনও কিছুতে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। বৃষ রাশির জন্য সময় উত্থান-পতনে পূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে। চাকরিপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

    মিথুন রাশি-২২ এপ্রিল দিনের শুরুতে, আপনি কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। সম্মান বাড়বে। দিন শেষে অর্থের লেনদেন এড়িয়ে চলুন। বিবাহিতদের জীবনে সুখ থাকবে।

    কর্কট-২২ এপ্রিল, কর্কট রাশির শুরুতে কিছু বাধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। এ সময় শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনা থেকে সরিয়ে নিতে পারে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে।

    সিংহ- এই রাশি ২২ এপ্রিল, কিছু লোক কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পেতে পারে। তবে দিনের মাঝখানে গোপন শত্রুদের থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এই সময়ে, আপনাকে কিছু বড় ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হতে পারে।

    কন্যা-২২ এপ্রিল, আপনার আত্ম-প্রেমের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। কন্যা রাশির জাতকদের জন্য সময় কিছুটা ওঠানামা করতে চলেছে। কোনও কিছুতে সফল হওয়ার জন্য আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে।

    তুলা- এই রাশি ২২ এপ্রিল, রাগ এবং বক্তৃতা নিয়ন্ত্রণ করুন। তবে দিন শেষে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া স্থানীয়রা সুসংবাদ পেতে পারেন।

    বৃশ্চিক-এই রাশি ২২ এপ্রিল শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। বৃশ্চিক রাশির জাতকদের ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে। এই দিনে কিছু লোক কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। মুলতুবি কাজগুলো সম্পন্ন হবে।

    ধনু - এই রাশি ২২ এপ্রিল আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল নিয়ে আসে। কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। দিনের শুরুতে, কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে, যার মুখোমুখি হতে পারে।

    মকর- এই রাশি ২২ এপ্রিল, যারা কাজ করছেন তাদের গসিপ এড়ানো উচিত। সন্ধ্যার সময়টি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে।

    কুম্ভ - এই রাশির জাতকদের যে কোনও কাজে অসাবধানতা এড়ানো উচিত। আজ সকালের সময়টা মিশ্রিত হতে চলেছে। ২২ এপ্রিল, আপনি একটি বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। বিবাহিতদের প্রেম জীবন ভালো থাকবে।

    মীন-এই রাশি ২২ এপ্রিল মীন রাশির জাতকদের জন্য কিছু বড় খরচ বয়ে আনতে পারে। এটি আপনার আর্থিক বাজেটকে নাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার সময় এবং অর্থ উভয়ই বুদ্ধিমানের সাথে পরিচালনা করা উচিত।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

