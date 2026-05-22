    Tomorrow Daily Horoscope of 23 May 2026: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৩ মে ২০২৬র রাশিফল রইল

    ২৩ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। রইল আগামিকালের ভাগ্যফল। 

    Published on: May 22, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২৩ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    23 মে এর আগামীকালের রাশিফল: সিংহ রাশি সহ অনেক রাশিচক্র ভাগ্য পাবেন, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।
    মেষ রাশি- ভাল মেজাজে থাকতে পারেন এবং আপনি এই দিনটিকে কিছু ভাল কাজ করতে ব্যবহার করতে পারেন। নক্ষত্ররা আপনার পাশে রয়েছে এবং আপনি যা কিছু করবেন তাতে আপনি সাফল্য পাবেন। তিক্ত সম্পর্কের অবসান ঘটাতে আজকের দিনটি একটি ভাল দিন হতে চলেছে।

    বৃষ রাশি- বৃষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করার দিন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি ভাল ফলাফল পাবেন। আপনার যেকোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। বিকেলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য ভাগ্যবান হতে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন।

    মিথুন- মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পাবেন। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফোকাস বজায় রাখুন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। কাজের বাধা-বিপত্তি দূর হবে। কিছু লোক পদোন্নতি বা পদোন্নতিও পেতে পারে। আজ আপনি আপনার পেশাদার ক্যারিয়ারকে উন্নত করার জন্য নিজের কৌশলও তৈরি করতে পারেন।

    কর্কট- কর্কট রাশির রোগীদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিনের লক্ষণ হতে পারে। আপনি আপনার মনে চলমান অনেক কিছুতে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন। ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে। একবারে অনেকগুলি কাজ নিষ্পত্তি করার ভুল করবেন না, অন্যথায় আপনি মানসিক চাপের শিকার হতে পারেন। অর্থের অবস্থা অস্থির হবে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের জন্য দিনটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হতে পারে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করতে পারেন। আজ একটি আনন্দময় সময় উপভোগ করুন এবং জিনিসগুলি সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা না করার চেষ্টা করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি নিষ্পত্তি করুন, এটি ভাগ্যের একসাথে আসার লক্ষণ। অর্থের প্রবাহ বাড়বে। বিনিয়োগের ভালো সুযোগ থাকবে।

    কন্যা রাশি- কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের জীবনসঙ্গীর সমর্থন পাবেন। পেশাগত জীবনে ভালো পরিবর্তন দেখতে পাবেন। অর্থের অবস্থা অস্থির হতে পারে, তাই কোনও বড় বিনিয়োগ করার আগে গবেষণা করা গুরুত্বপূর্ণ। বিকেলে গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিকল্পনা করা উপকারী হবে।

    তুলা- তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ভিত্তিতে তাদের কাজে সাফল্য পাবেন। লোকেরা আপনার কাজে মুগ্ধ হবে এবং আপনার প্রশংসাও করবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়ররা আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তে খুশি হবেন, যা মূল্যায়নের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আজ আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আর্থিকভাবে দিনটি আরও ভাল হবে।

    বৃশ্চিক- বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকারার মনোভাব অনেক পরিবর্তন আসবে। একটি পরিস্থিতি আপনার জীবনে ইতিবাচকতা আনতে পারে। আপনার জীবনে একটি নতুন মোড় আসতে পারে, যা আপনাকে আপনার স্বপ্নগুলি সত্যি করতে সহায়তা করবে। দিনটি আর্থিকভাবে এবং পেশাগতভাবে ভাগ্যবান প্রমাণিত হবে।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির উপর চাঁদের বিশেষ প্রভাব পড়বে। আপনার জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। পেশাগত জীবনে উন্নতি পেতে পারেন। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। দিনটি আত্ম-প্রতিফলনের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আপনি ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিকেলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসতে পারে।

    মকর রাশি- চাপের কারণে মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। আপনার মনকে শান্ত রাখুন এবং ধৈর্য ধরে কাজ করুন। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। বিকেল ৩ টার পরের সময়টি আপনার কাজে সাফল্য পাওয়ার জন্য ভাগ্যবান হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো উৎস থেকেও অর্থ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কুম্ভ রাশি- দিনটি তাদের বন্ধু এবং পরিবারের সাথে সময় কাটানোর দিন। আপনার জীবনে সুখ আসবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং সতেজ বোধ করতে পারেন। কাজের বিষয় নিয়ে চাপ দেবেন না। বিকেলে আর্থিক লাভের লক্ষণ রয়েছে, যদিও ব্যয়ের দিকে নজর রাখুন।

    মীন রাশি- মীন রাশির জাতক-জাতিকারা খুব ইতিবাচক বোধ করতে পারেন। আপনি পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তন দেখতে পারেন। তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আজকের দিনটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি উপকারী দিন হতে চলেছে। যারা চাকরিজীবী তাদের সতর্ক থাকতে হবে। অর্থের দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

