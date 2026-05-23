    Tomorrow Daily Horoscope of 24 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা? ২৪ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ২৪ মে ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন। 

    Published on: May 23, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যে, আগামিকাল কী রয়েছে দেখে নিন রাশিফলে। ২৪ মে ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    মেষ রাশির জন্য কিছুটা রোলারকোস্টার দিন হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আপনাকে মানসিক চাপ দিতে পারে। আপনার অনুভূতি সঠিক এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন। রাগ এড়িয়ে চলুন এবং শব্দের প্রতি মনোযোগ দিন। আত্মবিশ্বাস দুর্বল হবে। সন্ধ্যার মধ্যে আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    বৃষ রাশির লোকদের জন্য দিনটি একটি উপকারী দিন হতে চলেছে। তবে পরিবার সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। আজ কর্মক্ষেত্রে খোলামেলা ভাবে আপনার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করুন এবং সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। ব্যবসা সম্প্রসারণ পেতে পারেন।

    মিথুন রাশির জন্য দিনটি একটি স্মরণীয় দিন হতে চলেছে। আপনার চিন্তাভাবনার ক্ষমতা শক্তিশালী হবে এবং লোকেরা আপনার বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হবে। সম্পর্কের উন্নতি হবে। আজকের দিনটি আপনাকে কর্মক্ষেত্রে একটি নতুন পরিচয় দিতে পারে।

    কর্কট রাশির জাতকদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার স্বপ্ন ডানা পাবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে বিভেদ শেষ করতে সফল হবেন। আপনি মানসিক শান্তি পাবেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো উপায় থেকেও অর্থ আসবে। শ্রমজীবী মানুষের পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    সিংহ রাশি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। আপনাকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতে পারে, সন্ধ্যার মধ্যে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন। পরিবার সহায়ক হবে। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অর্থের অবস্থা স্বাভাবিক হতে চলেছে। ব্যবসায়িক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে।

    কন্যা রাশি দিনটি কিছু লোকের জন্য সমস্যায় পূর্ণ হতে পারে। আপনি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস হ্রাস অনুভব করতে পারেন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন হতে পারে। আপনি কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধার মুখোমুখি হতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে।

    তুলা রাশি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনি আজ সেই কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন, যা আপনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। সমাজে আপনার মর্যাদা বাড়বে। লোকেরা আপনার কথায় মুগ্ধ হবে এবং পরামর্শও চাইতে পারে। অবিবাহিত স্থানীয়দের জন্যও যোগ্য বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হবে।

    বৃশ্চিক রাশি কিছু লোকের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। আপনি নতুন শক্তি অনুভব করবেন। কথোপকথনের মাধ্যমে আপনি কারো মন জয় করতে পারবেন। অবিবাহিতদের প্রেম জীবন ইতিবাচক মোড় নিতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। আর্থিকভাবে, আপনি আরও ভাল অবস্থানে থাকতে পারেন।

    ধনু রাশি আপনার জন্য কিছু অসুবিধা আনতে পারে। প্রেম জীবনে অশান্তি হতে পারে। অর্থের অবস্থা কিছুটা বিভ্রান্তিকর হবে। আজ ব্যয়ের লাগাম টানতে খুব জরুরি। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন এবং ধৈর্য্যের সাথে কাজগুলি সম্পাদন করুন, ফলাফল আপনার পক্ষে হবে। ইতিবাচকতা বজায় রাখতে পরিবারের সাথে সময় কাটান।

    মকর রাশির দিনটি আপনার জন্য দুর্দান্ত হতে চলেছে। আপনার শক্তি শীর্ষে থাকবে, যা আপনি মুলতুবি কাজগুলি শেষ করতে ব্যবহার করবেন। লোকেরা আপনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে এবং আপনার মতো হতে চাইবে। আপনি আরও সুখী এবং সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন। অর্থের অবস্থা ভাল হবে এবং অনেক সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি হবে। বাণিজ্যিকভাবে, আপনি আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন।

    কুম্ভ রাশি আপনার জন্য কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে। আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির উপর নজর রাখা উচিত। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে, যার ফলে মানসিক চাপ দেখা দিতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

    মীন রাশির জন্য দিনটি একটি ইতিবাচক দিন হতে চলেছে। খুব একটা ভালো না হলে খুব একটা খারাপ হবে না। অর্থের দিক থেকে আপনি বিজয় পাবেন। শত্রুপক্ষ পরাজিত হবে এবং আপনার আধিপত্য বজায় থাকবে। বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। কাজে ব্যস্ততা থাকা সম্ভব।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

