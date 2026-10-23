Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২৪ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। দেখে নিন জ্যোতিষমত।
আগামিকাল শনিবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটিকে মা লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। চাকরি, ব্যবসা, অর্থ, পরিবার, প্রেম জীবন এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে শনিবার আপনার জন্য কীভাবে হতে পারে তা এখানে জানুন।
মেষ -দিনটি স্বাভাবিক থাকবে। বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন। বিভ্রান্তি থাকবে। মানসিক চাপ থাকবে। আর্থিক অবস্থা ভাল বলা যাবে না। স্বাস্থ্যের বিষয়ে অসাবধান হবেন না। যে কোনও ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে অবিলম্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।
বৃষ রাশি - দিনটি ভাল হতে পারে। পারিবারিক জীবনে সুখ থাকবে। বিবাহিত জীবন ভাল হবে। চাকরি এবং ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে ভাল হবে। আয়ের বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে।
মিথুন - জীবনে নতুন ইতিবাচক শক্তি আসবে। যার কারণে আপনি যে কোনও সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমানের সাথে নিতে সক্ষম হবেন। অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন। আজ আপনি চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন।
কর্কট- নতুন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজ আপনি কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠার সাথে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য অর্জন করবেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে প্রচুর সাফল্য পাবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনার প্রচেষ্টা ক্যারিয়ারের অগ্রগতির নতুন পথ তৈরি করবে।
সিংহ - দিনটি ভাল হতে পারে। জীবনে ইতিবাচক শক্তি থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য থাকবে। নতুন সুযোগের সুবিধা নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন এবং সেগুলি অর্জনের জন্য কঠোর চেষ্টা করুন।
কন্যা রাশি- জীবনে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। এই সময়টি আপনার জন্য ইতিবাচক হবে। প্রেম জীবন ভাল হবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে সময় কাটাবেন। আজ অর্থের কোনও সমস্যা হবে না। পুরানো বিনিয়োগ উপকারী হবে।
তুলা রাশি- কিছুটা সাবধান থাকুন। আপনার স্ত্রীর সাথে মতাদর্শগত পার্থক্য সম্ভব। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অর্থ ক্ষতির লক্ষণ রয়েছে। বাজেটের দিকে মনোযোগ দিন। আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।
বৃশ্চিক রাশি- জীবনে নতুন সুযোগ আসবে। প্রেম জীবনে নতুন উত্তেজনাপূর্ণ মোড় আসবে। নতুন সংযোগ তৈরি হবে। এই সময়টি প্রেমিক এবং বান্ধবীর জন্য আশীর্বাদের মতো বলা যেতে পারে। কোনও নতুন আকর্ষণীয় ব্যক্তির সাথে দেখা করা সম্ভব। অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে।
ধনু রাশি - আপনি মিশ্র ফলাফল পাবেন। আপনার সম্পর্কের দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। সম্পর্কের উন্নতি করা দরকার। ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করুন। খুব বেশি চাপ না নিয়ে পেশাদার জীবনে কাজগুলি শেষ করার চেষ্টা করুন।
মকর রাশি- দিনটি একটি আশীর্বাদের মতো হতে পারে। আপনি আপনার কাজের ভাল ফলাফল পাবেন। আপনার নতুন প্রকল্প বা লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা বাড়বে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং উত্সর্গ উপেক্ষা করা হবে না। আপনার সাফল্যগুলি গ্রহণ করুন। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন এবং আরও ভাল করার চেষ্টা করুন।
কুম্ভ - আপনাকে জীবনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতে পারে। ধৈর্যের সাথে কাজ করা সমস্ত বাধা অতিক্রম করবে। আপনার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন এবং ভুলে যাবেন না যে অনেক সময় কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা বড় ফলাফল আনতে পারে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন এবং খুব সাবধানতার সাথে যে কোনও সিদ্ধান্ত নিন।
মীন রাশি - দিনটি সুখের হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। ক্যারিয়ারের জন্য সময় ভাল থাকবে। আপনি জীবনে নতুন কিছু চেষ্টা করতে পারেন। বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভ হবে। আপনি ব্যবসায় প্রসারিত করার পরিকল্পনা করতে পারেন। আজ করা কাজ আপনাকে ভবিষ্যতে শুভ ফলাফল দেবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More