Tomorrow Daily Horoscope of 25 May 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে? মেষ থেকে মীনের ২৫ মে ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল ২৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির আগামিকাল সোমবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
মেষ- অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে এবং আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আর্থিক লাভের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে, আপনি যদি কোথাও বিনিয়োগ করতে চান তবে দিনটি ভাল। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। আপনি স্বাস্থ্যের দিক থেকে সতেজ বোধ করবেন।
বৃষ- জন্য কিছুটা সতর্ক হওয়ার দিন। কথা বলার উপর সংযম রাখা খুবই জরুরি। কর্মক্ষেত্রে কারও সাথে তর্কে জড়াবেন না, আপনার ব্যবসায়ের দিকে খেয়াল রাখুন। আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, ক্ষতি হতে পারে। পরিবারে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। মানসিক শান্তির জন্য ধ্যান বা যোগব্যায়ামে কিছুটা সময় ব্যয় করুন।
মিথুন- রাশির লোকেদের জন্য দিনটি সুখ এবং নতুন আশায় পূর্ণ হবে। ব্যবসায়ীরা আজ একটি বড় চুক্তি পেতে পারেন। চাকুরীজীবীরা নতুন প্রজেক্ট পেতে পারেন। আজ, আপনি হঠাৎ করে আপনার অর্থ ফেরত পেতে পারেন। প্রেম জীবন চমৎকার হবে, অংশীদারদের সাথে পুরানো ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
কর্কট- রাশির জাতক-জাতিকারার জন্য দিনটি কাজে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। দায়িত্ব বাড়বে। অফিসে আরও বেশি কাজের চাপ থাকবে, যার জন্য আপনাকে ওভারটাইম কাজ করতে হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না। খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। পরিবারকে কম সময় দিতে পারবেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে, আপনি সন্ধ্যায় ক্লান্ত বোধ করতে পারেন।
সিংহ- রাশির লোকেদের জন্য দিনটি ভাগ্যের দিন হতে চলেছে। আপনার পরিকল্পিত কাজগুলি সম্পন্ন হবে। আপনি যদি সরকারি খাত বা কোনও নতুন ব্যবসার সাথে যুক্ত হন তবে আপনি আজ বড় মুনাফা পেতে পারেন। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তবে আপনি আজ একটি ভাল বার্তা পেতে পারেন। আপনি সন্তানের দিক থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা বাড়িতে সুখের পরিবেশ তৈরি করবে।
কন্যা- রাশির জাতকদের তাদের আরাম-সুবিধা এবং গার্হস্থ্য বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিতে হবে। অফিস পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে, তবে রিয়েল এস্টেট বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ লেনদেনে একটু সাবধানতা অবলম্বন করুন। মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পরিবারের সাথে কোনও ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।
তুলা- এই রাশির জন্য, দিনটি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের দিন হবে। আপনার ছোট ভাইবোন বা সহকর্মীদের সহায়তায় কিছু বড় কাজ করা হবে। মিডিয়া, মার্কেটিং বা লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি বিশেষভাবে উপকারী। সন্ধ্যা বন্ধুদের সঙ্গে কাটবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনি খুব সক্রিয় থাকবেন।
বৃশ্চিক- এই রাশির জন্য দিনটি আর্থিকভাবে খুব শক্তিশালী হতে চলেছে। অর্থের দরজা খুলে যাবে। পৈতৃক সম্পত্তি উপকৃত হতে পারে বা অর্থ আটকে থাকতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য দিনটি একটি সৌভাগ্যবান দিন। পরিবারের সদস্যরা আপনার মিষ্টি বক্তব্যে খুব মুগ্ধ হবেন। আপনার ডায়েটের উপর একটু নিয়ন্ত্রণ রাখুন, পেট খারাপ হতে পারে।
ধনু- এই রাশি ধনু রাশির জন্য মানসিক শান্তি এবং সন্তুষ্টি বয়ে আনবে। আপনি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকবেন। আপনার আটকে থাকা আইনি বিষয়গুলি সমাধান হতে পারে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আজকের দিনটি সঠিক দিন। সম্মান বাড়বে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আপনি আজ যে কোনও পুরানো রোগ থেকে দুর্দান্ত স্বস্তি পেতে পারেন।
মকর- এই রাশির জাতক-জাতিকারা দিনটি ব্যস্ততা এবং ব্যয়ে পূর্ণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ রোধ করা প্রয়োজন। অফিসের কাজের জন্য দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের প্রয়োজন হতে পারে, যা ক্লান্তিকর হবে। বহিরাগতের কারণে সঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে, তাই অন্যের বিষয়ে জড়াবেন না। চোখে ব্যথা বা ঘুমের সমস্যা হতে পারে।
কুম্ভ- দিনটি কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য উপকার বয়ে আনতে চলেছে। আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরানো বিনিয়োগ বড় রিটার্ন দিতে পারে। অফিসে বস আপনার কাজ নিয়ে খুব খুশি হবেন, পদোন্নতির কথা এগিয়ে যেতে পারে। বড় ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার প্রেমের সঙ্গীর সাথে রোমান্টিক সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
মীন- ক্যারিয়ারের দিক থেকে মীন রাশির লোকদের জন্য আজকের দিনটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সফল দিন হতে চলেছে। আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি বড় কর্তৃপক্ষ বা একটি নতুন পদ পেতে পারেন। বেকাররা প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। সমাজে আপনার মর্যাদা বাড়বে। পিতার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে এবং তাঁর আশীর্বাদ আপনাকে সবকিছুতে সাফল্য এনে দেবে। মানসিকভাবে আপনি খুব শান্ত বোধ করবেন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।