Tomorrow Daily Horoscope of 25 October: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২৫ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
আগামিকাল ২৫ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ২০২৬ কেমন কাটবে।
২৫ অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার কেমন কাটবে দেখে নিন। রাত পোহালেই রয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। এই লক্ষ্মীপুজোর দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন আজই। রইল মেষ থেকে মীন, ১২ রাশির ভাগ্যফল।
মেষ
এই রাশির জন্য দিনটি উপকারী হবে। মন খুশি থাকবে। তবে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি পিতামাতার সমর্থন পাবেন। চাকরিতে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। আপনাকে আর্থিকভাবে উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে হতে পারে।
বৃষ
বৃষ রাশির জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। চাকরিতে কর্মকর্তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখুন। অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে জায়গা পরিবর্তনও হতে পারে। পেশাদার সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মিথুন
এই রাশির লোকেরা আজ চাকরিতে পদোন্নতি পেতে পারেন। কিছু ভাল খবর পেলে মন খুশি হবে। আত্মবিশ্বাসও পূর্ণ হবে। ধৈর্য বজায় রাখুন। যে কোনও সম্পত্তি থেকে অর্থ পাওয়া যেতে পারে। আপনি বন্ধুদের সমর্থনও পাবেন।
কর্কট
গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি স্থগিত করা উচিত। অর্থ সম্পর্কিত কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। শিক্ষাগত কাজে সাফল্য। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার জন্য ভ্রমণ উপকারী হতে পারে। রাগ এড়িয়ে চলুন।
সিংহ
কোনও কিছু নিয়ে বিরক্ত হবে। আত্মবিশ্বাসের অভাব হবে। পরিবার সমর্থন পাবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোনও ধর্মীয় স্থানে যেতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। অজানা ভয় আপনাকে বিরক্ত করবে। আপনি আপনার চাকরিতে উত্থান-পতনের মুখোমুখি হতে পারেন।
কন্যা
তাদের বক্তব্যে মাধুর্য থাকবে। তবে, মনও বিচলিত হতে পারে। আপনার বাবা এবং স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি আপনার মায়ের সমর্থন পাবেন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় সম্প্রসারণের সুযোগ পাবেন। তবে আপনাকে ঘুরে বেড়াতে হতে পারে।
তুলা
প্রচুর আত্মবিশ্বাস রাখবে। আত্মনিয়ন্ত্রিত থাকুন। রাগ এড়িয়ে চলুন। কথোপকথনে ভারসাম্য বজায় রাখুন। পারিবারিক জীবন সুখী হবে। আপনি বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারেন। অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃশ্চিক
শিল্প ও সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকবে। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে ব্যস্ততা বাড়বে। আয়ের উৎসও থাকবে। ব্যবসায় পরিবর্তন আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য সময় ভাল হবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন।
ধনু
মনে আজ উত্থান-পতন থাকবে। আপনাকে আর্থিকভাবে সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি চাকরিতে অফিসারদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি পেতে পারে।
মকর
আর্থিক লাভের সম্ভাবনা পাচ্ছেন। তবে কোনও বিষয়ে মনে উত্থান-পতন থাকবে। আত্মবিশ্বাসও হ্রাস পেতে পারে। পরিবারে ধর্মীয় কাজ হতে পারে। কোনও প্রবীণের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করতে পারে।
কুম্ভ
আত্মবিশ্বাসের অভাব হবে। আত্মনিয়ন্ত্রিত থাকুন। অতিরিক্ত রাগ এড়িয়ে চলুন। পরিবারেও শান্তি বজায় রাখুন। আপনি চাকরিতে কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য মনোনিবেশ বজায় রাখুন।
মীন
এই রাশির লোকেরা বিরক্ত হবেন। আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে। কথাবার্তায় শান্ত থাকুন। চাকরিতে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। আপনি অফিসারদের সমর্থন পাবেন। আয় বাড়বে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সমর্থন পাবেন। ভ্রমণ উপকারী হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More