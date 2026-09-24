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Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সাল শুক্রবার কেমন কাটবে, দেখে নিন রাশিফলে।

Published on: Sep 24, 2026, 18:01:41 IST
By Sritama Mitra
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আগামীকাল শুক্রবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটিকে মা লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেকে শুক্রবার সকালে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করে তাদের দিন শুরু করেন। আগামিকাল ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

আগামীকালের রাশিফল: এই 7 টি রাশির ভাগ্য 25 সেপ্টেম্বর উজ্জ্বল হবে, ভাগ্য সারা দিন দয়ালু থাকবে
আগামীকালের রাশিফল: এই 7 টি রাশির ভাগ্য 25 সেপ্টেম্বর উজ্জ্বল হবে, ভাগ্য সারা দিন দয়ালু থাকবে

মেষ- আপনাকে কিছু ভুল বোঝাবুঝির মুখোমুখি হতে হতে পারে। এটি আপনাকে আজ নিজের এবং আপনার অগ্রাধিকার সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে সহায়তা করবে। ধ্যান করুন যাতে আপনি খুশি এবং সন্তুষ্ট হতে পারেন।

বৃষ রাশি- আপনার সঙ্গীকে আরও ভালভাবে জানার জন্য একসাথে কিছু ভাল সময় কাটানো ভাল। আপনি যদি আপনার সম্পর্কের বিষয়ে খুব সিরিয়াস হন তবে বিবাহ সম্পর্কে চিন্তা করার এটি একটি শুভ সময়।

মিথুন- আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি সম্পত্তি সম্পর্কিত কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। আজকের দিনটি একটি দুর্দান্ত দিন হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন কারণ এটি আপনার বর্তমান উপার্জনের স্তর বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

কর্কট- অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ইতিবাচক দিন হতে চলেছে। আপনার আয় বাড়বে। আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। প্রেমের সম্পর্কের মাধুর্য থাকবে পাশাপাশি আপনার সঙ্গীর সাথে ছুটিতে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।

সিংহ রাশি - আপনার সঙ্গী আপনার জন্য একটি সারপ্রাইজ ডেটের পরিকল্পনা করতে পারেন। একই সময়ে, আপনাকে স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সম্পত্তির বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিন, ক্ষতি হতে পারে। এই দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্যও ভাল হতে চলেছে।

কন্যা রাশি- দিনে নতুন সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় থাকলেও জীবনসঙ্গীর সন্ধানে আপনাকে হতাশার মুখোমুখি হতে হতে পারে।

তুলা রাশি - কোনও প্রকল্পে বিনিয়োগ করার আগে পরামর্শ নিন। আজ প্রেমের জীবনে উত্তেজনার পরিবেশ থাকতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সাফল্য পাবেন। এছাড়াও, আপনার আর্থিক অবস্থাও ভাল হবে।

বৃশ্চিক রাশি- দিনটি অস্থির হতে পারে। প্রতিযোগিতার অভাবে আপনার উৎপাদনশীলতাও প্রভাবিত হতে পারে। আয় বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে।

ধনু রাশি- আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আজকের দিনটি উত্থান-পতনের দিন হতে চলেছে। আপনার ক্যারিয়ারে আপনাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতে পারে।

মকর রাশি- আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটান। আর্থিক পরিস্থিতি দুর্বল হতে পারে। অতএব, বোঝাপড়ার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। সময়টি আপনার জন্য রোম্যান্সে পূর্ণ হতে চলেছে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

কুম্ভ- সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে। আপনার নিজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। সহপাঠীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া বাড়ানো আপনার পেশাদার জীবনের জন্য আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে।

মীন রাশি - চিন্তাভাবনা করে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার পক্ষে ভাল হবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে, আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলুন এবং তাদের সময় দিন। আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট গ্রহণ করুন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

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