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    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন শুক্রবার কেমন কাটবে আপনার, বলে দিচ্ছে ভাগ্যফল।

    Published on: Jun 25, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ থেকে মীন, ১২ রাশির আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আগামিকাল শুক্রবার। ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন শুক্রবার কেমন কাটবে আপনার, বলে দিচ্ছে ভাগ্যফল। ভাগ্যফলে দেখে নিন জ্যোতিষমত।

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    বাজারে অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বিক্রেতা বা গ্রাহকদের সাথে বিরোধ দেখা দিতে পারে। আপনি আপনার প্রতিযোগীদের চক্রান্তের সম্মুখীন হবেন। কর্মক্ষেত্রে একটি বড় ভুল আপনার বসকে ক্ষুব্ধ করতে পারে, যার ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আপনার প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

    বৃষ

    আপনি একজন পুরোনো গ্রাহকের কাছ থেকে একটি বড় আকারের বাল্ক অর্ডার পেতে পারেন । বাজারে বিক্রেতা এবং অংশীদারদের সাথে আপনার একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠবে। আগামীকাল আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে চলেছে; আপনার উদ্ভাবনী ধারণায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মুগ্ধ হবেন এবং আপনাকে আরও বড় দায়িত্ব বা দলনেতার পদ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।

    মিথুন

    বাজারে আপনার ব্র্যান্ড ভ্যালুর কারণে, কোনো বিশিষ্ট ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বা বিনিয়োগকারী আপনার কাজের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন, যা আপনার স্টার্টআপে আরও বড় বিনিয়োগের পথ খুলে দেবে। অফিসের পরিবেশ বেশ মনোরম ও প্রাণবন্ত থাকবে। আগামিকালই কোনো নামকরা প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন চাকরির প্রস্তাব বা সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেতে পারেন।

    কর্কট

    আগামিকাল আপনার সামনে রিয়েল এস্টেট বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগের একটি সুবর্ণ ও উপযুক্ত সুযোগ আসবে। আপনার চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা এবং সফট স্কিল আপনাকে অফিসে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরিতে সাহায্য করবে। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন পুরনো কোনো অপ্রত্যাশিত অর্থ (আটকে থাকা টাকা) আগামীকাল হঠাৎ করে হাতে আসতে পারে, যা আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।

    সিংহ

    আপনার নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। দলের সদস্যরা কর্মক্ষেত্রে কিছুটা অসতর্ক হতে পারে, তাই কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুন। বিপণন পেশাজীবীদের পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত। বিবাহিত জীবনের অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে তিক্ততা বেড়ে গুরুতর উত্তেজনার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, তাই শান্ত থাকুন।

    কন্যা

    আপনি আগামিকাল কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নেবেন যা ভবিষ্যতে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হবে। আপনার ব্র্যান্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। আগামীকাল অফিসে এবং ক্লায়েন্ট মিটিংয়ে আপনি সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবেন; শীর্ষ ব্যবস্থাপনা আপনার কর্মক্ষমতার উপর কড়া নজর রাখবে।

    তুলা

    আগামী দিনে ব্যবসায়ীদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সুষম থাকবে, যা তাদেরকে বড় বড় কর্পোরেট চুক্তি কার্যকরভাবে সামলাতে এবং বড় অর্ডার পেয়ে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম করবে। এমন কোনো বড় পক্ষ বা গ্রাহক, যার সাথে চুক্তি করার কথা আপনি ভাবেননি, তারা নিজেরাই আপনার কাছে আসবে।

    বৃশ্চিক

    পৈতৃক বা পারিবারিক ব্যবসার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়ে আপনার অন্তর্দৃষ্টি কাজে আসবে; দীর্ঘ সময় পর আপনি ব্যবসায় পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি একটি দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সমাধান করে কোম্পানির একটি বড় সংকট এড়াতে পারবেন। হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে, যা আপনার কর্মপন্থাকে উন্নত করবে।

    ধনু

    ব্যবসার দিক থেকে আগামীকাল বেশ অস্থিতিশীল হতে পারে; একটি বড় ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ ফেরত চাইতে পারেন। সতর্ক থাকুন। আগামীকাল কর্মক্ষেত্রে কোনো গোপন প্রকল্প বা তথ্য ফাঁস নিয়ে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে বড় ধরনের বিবাদ বা তর্ক হতে পারে।

    মকর

    ব্যবসায় নতুন তরুণদের জন্য আগামীকাল একটি উত্তেজনাময় দিন হবে; সরবরাহকারী ও পরিবারের পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় আপনার ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করবে।কর্মজীবী ​​ব্যক্তিরা তাদের দূরদৃষ্টি এবং ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাভাবনার কারণে আগামী দিনে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের অগ্রভাগে থাকবেন; আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

    কুম্ভ

    একটি জনপ্রিয় মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ভাইরাল হলে তা আপনার ব্র্যান্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা ও উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হবে, যৌথ উদ্যোগ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হবে। সামাজিক ও দাতব্য কর্মকাণ্ডে আপনাদের অংশগ্রহণ বাড়বে, যা আপনাদের পদোন্নতির সম্ভাবনা শক্তিশালী করবে।

    মীন

    আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ও নির্ভুল ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যবসাকে প্রতিযোগীদের থেকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন; কোনো দাতব্য সংস্থা বা দাতব্য ট্রাস্টে কাজ করাও আয়ের নতুন উৎস খুলে দিতে পারে। আগামীকাল কর্মরত ব্যক্তিরা তাদের দলকে সঠিক ও নির্ভুল নির্দেশনা প্রদান করবেন, যা কাজের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি নিশ্চিত করবে এবং আপনার প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল করে দেবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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