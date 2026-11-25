শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Tomorrow daily horoscope of 26 november 2026: আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৬ নভেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
আগামিকাল ২৬ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
আগামিকালের ২৬ নভেম্বর, ২০২৬ এর রাশিফল বৃহস্পতিবার। রাশিফল গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধির ভিত্তিতে বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করার রীতি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা সমৃদ্ধি বাড়ায়। অনেক বাড়িতেই এই দিনে লক্ষ্মীদেবীর পুজো হয়। এমন দিন কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ: আপনি দিনটি উপভোগ করবেন। আপনি অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান পেতে পারেন। আপনি বন্ধুত্ব শক্তিশালী করতে পারেন এবং আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য অনুপ্রাণিত হতে পারেন।
বৃষ: আপনার রোমান্টিক জীবন ভালো হোক। আপনি অফিসে ভালো, ফলপ্রসূ ফলাফল পেতে পারেন। আর্থিকভাবে আপনি ভালো থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ভালো হবে।
মিথুন: আপনার সুষম মনোভাব চাপপূর্ণ পরিস্থিতিতে শান্তি আনতে পারে। মন খোলা রাখুন। আপনি নতুন কিছু শেখার এবং আপনার চিন্তা চারপাশের মানুষের সঙ্গে শেয়ার করতে আরও উন্মুক্ত হবেন।
কর্কট: আপনার পেশাগত যাত্রা সফল হবে এবং সমৃদ্ধি থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। আজই ব্যক্তিগত, ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় বিষয়ে সুখ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ নিন। নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সাবধানে পরিচালনা করুন। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।
সিংহ: সম্পর্কের প্রতি উৎসাহী থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে চমৎকার ফলাফল অর্জন করুন। আপনিও সমৃদ্ধ হবেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের সুখের মুহূর্ত খুঁজুন।
কন্যা: প্রেমজীবনের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠুন এবং একটি ভালো দিন কাটান। অফিসে আপনার সময়সূচি খুব ব্যস্ত থাকবে। খরচ নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত, এবং আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।
তুলা: আপনার প্রেমজীবন চালিয়ে যান। সব পেশাগত চ্যালেঞ্জ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে ভুলবেন না। বুদ্ধিমান আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিন। আপনি ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।
বৃশ্চিক: আপনি সংযোগ, ক্যারিয়ারে গতি এবং বুদ্ধিমান অর্থের বিকল্প পাবেন। হালকা ব্যায়াম এবং বিশ্রামে মনোযোগ দিলে আপনার শক্তি বাড়বে। পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন এবং এগিয়ে যাওয়ার দিকে মনোযোগ দিন।
ধনু: আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করতে, উৎসাহী মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে বা আপনার চিন্তা শেয়ার করতে উত্তেজিত হতে পারেন। আপনার স্বভাব আপনাকে মজাদার এবং মনোযোগী উভয় ধরনের কার্যকলাপে পথপ্রদর্শিত করবে।
মকর: রাশির শান্ত মনোভাব আপনাকে সহজে ধারণা শেয়ার করতে এবং সারাদিন চাপ কম রাখতে সাহায্য করে। আজ সুখ এবং আবিষ্কারের অনুভূতি নিয়ে আসে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষের উপর ইতিবাচক ছাপ ফেলবেন।
কুম্ভ: পরিকল্পনার প্রবল প্রয়োজন অনুভব করবেন। ধৈর্য ধরে এবং সংগঠিত থাকলে আপনি ছোট ছোট চ্যালেঞ্জ সমাধান করতে পারবেন। কাজের প্রতি আপনার মনোযোগ আপনার প্রকল্প সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।
মীন: রাশি ছোট ছোট জয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে। একটি সুষম মানসিকতা বজায় রাখুন এবং নিজেকে বিশ্বাস করুন। স্পষ্ট উদ্দেশ্য এবং আপনার আবেগের সম্মান রেখে, আপনি সুযোগগুলো আত্মবিশ্বাস ও উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রহণ করবেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক বলে দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)