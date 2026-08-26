Tomorrow Daily Horoscope of 27 August 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন! রইল ২৭ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা রাশিফল মূল্যায়ন করা হয়। ২৭ আগস্ট, ২০২৬ এ কোন রাশির লক্ষণগুলি উপকৃত হবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত তা জানুন-
২৭ আগস্ট, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা রাশিফল বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করার একটি আচার রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করলে সম্পদ, সমৃদ্ধি বাড়ে।
মেষ
প্রেমের জীবন চালিয়ে যান। স্মার্ট আর্থিক বিনিয়োগের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিন। আজ ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় বিষয়েই সুখ পাওয়ার সুযোগের সুবিধা নিন। আপনি সুসংবাদ পাবেন।
বৃষ
পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করুন। কোনও ধারণায় বিনিয়োগ করার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করা উচিত। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার প্রতিশ্রুতি পরীক্ষা করা হবে।
মিথুন
আপনার প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলি দূর করে একটি ভাল দিন কাটাবেন। অফিসে আপনার সময়সূচী খুব ব্যস্ত থাকবে। আজ আপনার ব্যয় সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত।
কর্কট
জাতক-জাতিকারা ব্যক্তিগত এবং পেশাদার ক্ষেত্রে বৃদ্ধির চক্রে প্রবেশ করবেন। আপনি সংযোগ, ক্যারিয়ারের গতি এবং অর্থের বিকল্পগুলি পাবেন। হালকা ব্যায়াম এবং বিশ্রামের দিকে মনোনিবেশ করুন।
সিংহ
জীবনে ইতিবাচক মোড় নেবে। যে কোনও ঝগড়ার পরে পুনর্মিলন করা আপনার দায়িত্ব। আজ সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা থাকবে। সেরা ফলাফল পেতে কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।
কন্যা
সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৎ থাকুন এবং সঙ্গীর অনুভূতিকে সম্মান করুন। সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন। কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল থাকার জন্য প্রতিটি পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। আপনার আর্থিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখুন।
তুলা
ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। আপনি সেই পুরানো প্রেমিকের সাথেও পুনর্মিলন করতে পারেন যার সাথে আপনার অতীতে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। স্বাস্থ্যকর ডায়েট গ্রহণ করাও গুরুত্বপূর্ণ।
বৃশ্চিক
বিবাহিত মহিলাদের তাদের স্ত্রীর উপর নজর রাখা দরকার। কাজের সময়সূচী ব্যস্ত থাকবে এবং আপনি আর্থিকভাবে ভাল পারফরম্যান্স করবেন। স্বাস্থ্যের দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া দরকার।
ধনু
নিরাপদ থাকার জন্য সাবধানতার সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। মনে রাখবেন যে আপনার রোমান্টিক জীবন আজ ভাল থাকবে।
মকর
আপনি অফিসে ভাল, ফলপ্রসূ ফলাফল পেতে পারেন। আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। আজ আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। আজ আপনার প্রেমের সম্পর্ক সৃজনশীল হবে। আপনি ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার সৌভাগ্য পাবেন।
কুম্ভ
আপনিও সমৃদ্ধ হবেন। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সুখের মুহূর্তগুলি সন্ধান করুন। পেশাদার ভ্রমণ সফল হবে। সমৃদ্ধিও থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। আজ আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় কাটাতে পারেন।
মীন
সম্পর্কের মধ্যে সুখের মুহুর্তগুলি উপভোগ করুন। আজ চাকরিতে চাপ কাটিয়ে উঠুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার আর্থিক প্রয়োজনীয়তাগুলিও সাবধানতার সাথে পূরণ করছেন। আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More