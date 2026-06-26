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    আগামিকাল কেমন কাটবে! মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন ২৭ জুন ২০২৬র রাশিফলে

    ১২ রাশির রাশিফল দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই ১২ রাশির রাশিফলে মেষ থেকে মীন, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 26, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
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    রাত পোহালেই সপ্তাহান্ত। শনিবার, ২৭ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। ১২ রাশির রাশিফল দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই ১২ রাশির রাশিফলে মেষ থেকে মীন, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    আগামিকাল কেমন কাটবে! মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন ২৭ জুন ২০২৬র রাশিফলে
    আগামিকাল কেমন কাটবে! মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন ২৭ জুন ২০২৬র রাশিফলে

    মেষ

    আগামী বাজারে গ্রাহক বা ব্যবসায়িক অংশীদারদের সাথে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে; এই বিষয়টি একটি বড় সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আপনার চলমান ব্যবসায়িক কৌশল সম্পর্কে শান্ত থাকুন। কাজ ও বাড়ির মধ্যে ভারসাম্যের অভাব কিছু মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।

    বৃষ

    আগামীকালই আপনার বস ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনাকে একটি বড় স্বাধীন প্রকল্প দিতে পারেন, যা আপনি মনপ্রাণ দিয়ে উপস্থাপন করবেন; এটি আপনাকে শীর্ষ ব্যবস্থাপনার আস্থা অর্জনে সাহায্য করবে। প্রাতিষ্ঠানিক সভায় খোলামেলাভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করুন; আপনার চিন্তাভাবনার কদর করা হবে।

    মিথুন

    আগামীকাল সকালে প্রার্থনার মাধ্যমে আপনার ব্যবসা শুরু করুন। গ্রাহকদের সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নত করুন। বিকেলে আপনার মজুদের মান পরীক্ষা করুন এবং সন্ধ্যায় পরের দিনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা করুন। বাজারে আপনার একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হবে, যা আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।

    কর্কট

    সহকর্মী ও অধস্তনদের সাথে সভা এবং আলোচনা আপনার প্রকল্পগুলির গতি বাড়াবে; আপনার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। সন্ধ্যার মধ্যে আপনার কর্মজীবন সংক্রান্ত কিছু ভালো খবর আসতে পারে। তবে, কাজের অতিরিক্ত চাপ মানসিক ক্লান্তির কারণ হতে পারে; শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন।

    সিংহ

    আপনার দোকান বা গুদামে পণ্যসামগ্রী এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য অসুবিধার কারণ হয়; প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট হতে পারে। এই বিশৃঙ্খলা আপনার উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করবে এবং গ্রাহক পরিষেবা প্রদানে বিলম্ব ঘটাবে।

    কন্যা

    আপনি যদি আপনার মূল চাকরির পাশাপাশি একটি সমান্তরাল ব্যবসা বা নতুন কোনো আউটলেট শুরু করার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আগামীকাল সবচেয়ে শুভ ও ফলপ্রসূ সময় হবে দুপুর ১২:১৫ থেকে ১:৩০ এবং দুপুর ২:৩০ থেকে ৩:৩০। আপনার নেতৃত্বের গুণাবলী বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে।

    তুলা

    পৈতৃক ও পারিবারিক ব্যবসার যেকোনো দীর্ঘস্থায়ী আইনি বা ব্যক্তিগত বিরোধ একজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টার দূরদর্শী পরামর্শে আগামীকালই সমাধান হয়ে যেতে পারে। আপনার উৎকৃষ্ট গ্রাহক পরিষেবা আপনার ব্যবসায় নতুন গ্রাহক আকৃষ্ট করবে এবং আপনার ব্র্যান্ডের প্রচার করবে।

    বৃশ্চিক

    আগামীকাল, আপনি একটি বড় নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন; আপনার পুরো দল ও কর্মচারীরা এটিকে সফল করতে একসঙ্গে কাজ করবে এবং সন্ধ্যার মধ্যে চুক্তিটি চূড়ান্ত করার জন্য আপনার একটি সুদৃঢ় কৌশল তৈরি হয়ে যাবে। আপনার এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখে আপনার বাবা-মা অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।

    ধনু

    কর্মক্ষেত্রে আগামীকাল সকাল থেকেই সমস্যা দেখা দিতে পারে; কর্মচারীরা কাজে অনিচ্ছুক থাকবে, যার ফলে দুপুরের মধ্যে চরম মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। এটি একটি অত্যন্ত কঠিন দিন, তাই ধৈর্য ধরুন। আগামীকাল কোনো গ্রাহকের কাছ থেকে আসা একটি গুরুতর অভিযোগ আপনার চাকরি এবং পদের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন এবং নিজের কাজের যত্ন নিন।

    মকর

    আপনার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা আগামীতে কর্মক্ষেত্রে খুব কাজে আসবে; আপনি একজন জুনিয়রকে চমৎকার দিকনির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করবেন। কোনো বড় ব্যবসায়িক চুক্তির জন্য আপনাকে হঠাৎ আপনার বসের সাথে ভ্রমণ করতে হতে পারে; আপনার উপস্থাপনাটি কোম্পানির জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনবে।

    কুম্ভ

    আগামীকাল আপনার শুধুমাত্র নিজের প্রধান কাজের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং মনোযোগ বিঘ্নকারী বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা উচিত। দিনের শুরুতে, আপনি একটি নতুন কৌশল শেখার জন্য একটি চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং তা সম্পন্নও করবেন। সন্ধ্যায়, আপনি কোনো বড় সামাজিক বা দাতব্য অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।

    মীন

    দিনের শুরুতে কিছু আধ্যাত্মিক ধ্যান বা প্রার্থনায় মগ্ন হন, যা আপনাকে সারাদিন ইতিবাচক অনুভূতি দেবে। গ্রহের অবস্থান আপনার অনুকূলে থাকায়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্যের জন্য সফল ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন থেকে আকর্ষণীয় মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবে ।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল কেমন কাটবে! মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন ২৭ জুন ২০২৬র রাশিফলে

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