শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Tomorrow daily Horoscope of 27 november 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের দিন কেমন কাটবে? বলছে ২৭ নভেম্বর ২০২৬র রাশিফল
আগামীকালের রাশিফল, ২৭ নভেম্বর ২০২৬: শুক্রবার, ২৭ নভেম্বর, সব ১২টি রাশিচক্রের জন্য ভিন্ন ফলাফল আনতে পারে।
আগামিকাল ২৭ নভেম্বর ২০২৬ শুক্রবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটি দেবী লক্ষ্মীর পূজার জন্য বিশেষ হিসেবে বিবেচিত হয়। কেমন কাটবে দিন, দেখে নিন রাশিফলে।
মেষ - শান্ত থাকুন এবং চিন্তাশীল পদক্ষেপ নিন। আপনি কাজের নতুন দিক খুঁজে পেতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে এবং পুরনো পার্থক্য শেষ হতে পারে। বাড়িতে ধর্মীয় বা ইতিবাচক পরিবেশ থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, তবে ঠান্ডা বিষয় এড়িয়ে বিরতি নিন।
বৃষ -মনের সিদ্ধান্ত নিন এবং আবেগে ডুবে যাওয়া এড়ান। আপনার ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। আপনার প্রেমজীবন উন্নত হবে এবং পুরনো পার্থক্য শেষ হতে পারে। আপনি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো, তবে চোখ ও মাথাব্যথার প্রতি সতর্ক থাকুন।
মিথুন - দায়িত্ব বাড়তে পারে, কিন্তু আপনি তা সামলাবেন। অফিসে কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। টাকা আসবে, কিন্তু খরচও বাড়তে পারে। সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাস বজায় রাখুন। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতি ভালো হবে। পরিবারে শান্তি থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, তবে নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন।
কর্কট - ভ্রমণের সুযোগ থাকতে পারে, বিশেষ করে কাজের সঙ্গে। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হবে। চিন্তাশীলভাবে বিনিয়োগ করুন। প্রেমজীবনে জ্ঞান প্রদর্শন করুন। আপনি আপনার পরিবার থেকে সমর্থন পাবেন। পিঠ বা জয়েন্টে ব্যথা আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং কিছুটা বিশ্রাম নিন।
সিংহ - আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হতে পারে। অফিসে আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসিত হবে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবনে মানসিক সংযোগ বাড়বে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটানো উপকারী হবে। পরিবারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে চাপ থেকে দূরে থাকুন।
কন্যা - এটি ভারসাম্য বজায় রাখার দিন। কাজের সময় একটি নতুন পরিকল্পনা শুরু হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। আপনি বিনিয়োগ বিবেচনা করতে পারেন, কিন্তু পরামর্শ নেওয়ার পরই পদক্ষেপ নিন। প্রেমজীবন ভালো হবে; অবিবাহিতদের জন্য এটি একটি ভালো সময়। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার মনোবল হালকা করবে। স্বাস্থ্য ভালো, অতিরিক্ত ক্লান্তি এড়িয়ে চলুন।
তুলা - কাজ বেশি হবে এবং ব্যস্ততা থাকতে পারে। কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর্থিক বিষয়গুলো স্থিতিশীল থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াবেন। সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্টভাবে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি ত্বক বা স্বাস্থ্যে এলার্জির মতো ছোটখাটো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন; পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
বৃশ্চিক - আপনারা দুজনেই আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব পাবেন। অফিসে আপনার মতামত মূল্যবান হবে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্বের কথা এগোতে পারে। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভালো। প্রেমের জীবনে মাধুর্য থাকবে এবং সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। পরিবারে ভালো খবর পেতে পারেন। স্বাস্থ্য গড়পড়তা, তবে নিয়মিত ব্যায়াম উপকারী হবে।
ধনু - আবেগের কারণে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। চাকরি পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা হতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। প্রেম জীবনে ধৈর্য ধরুন; ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিশেষ করে বুক, পেট বা শ্বাসকষ্টের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
মকর - আত্মবিশ্বাস উচ্চ থাকবে। অফিসে নতুন দায়িত্ব বা সুযোগ পেতে পারেন। আপনার কথার মূল্য দেওয়া হবে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে, অতিরিক্ত আয়ের লক্ষণ থাকবে। আপনার প্রেম জীবনে ভালো সময় কাটবে; সঙ্গীর সঙ্গে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হতে পারে। পরিবারে সুখী পরিবেশ থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো, তবে রাতে দেরি করে জেগে থাকা এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ - আপনাকে সাবধানে এগোতে হবে। কাজের চাপ থাকতে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে সবকিছু সামলাতে পারবেন। তাড়াহুড়ো করে টাকা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন না। চিন্তাশীলভাবে বিনিয়োগ করুন। প্রেমজীবনে অহংকার এড়িয়ে চলুন, নইলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। পরিবার থেকে সহায়তা পাবেন। স্বাস্থ্যে পেট বা গলার সামান্য সমস্যা হতে পারে; খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিন।
মীন - অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনি ভালোভাবে সামলাবেন। বয়স্করা আপনার কঠোর পরিশ্রম লক্ষ্য করতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থা গড়ের চেয়ে ভালো হবে এবং বাকি টাকা প্রত্যাশিত। প্রেমের জীবনে ছোটখাটো বিষয় নষ্ট করবেন না। যদি আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলেন, ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। বাড়ির পরিবেশ শান্ত থাকবে। স্বাস্থ্য ভালো, তবে ক্লান্তি ও মাথাব্যথা এড়াতে বিশ্রামও প্রয়োজন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)