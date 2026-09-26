Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীন ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল

Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীন ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল
২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার সমস্ত ১২ টি রাশির দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে।
আগামিকাল রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
মেষ - কাজে কিছু নতুন দায়িত্ব পাওয়া যেতে পারে। শুরুতে, কাজটি কিছুটা বেশি সময় নেবে, তবে আপনি যদি সঠিক উপায়ে পরিকল্পনা করেন তবে পরিস্থিতি পরিচালনা করা হবে। চাকরিতে কোনও কর্মকর্তার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন হতে পারে। ব্যবসায় পুরানো যোগাযোগ থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৃষ রাশি - স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব চাকরিতে দেখা যাবে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পাওয়া যাবে। পুরানো গ্রাহকরা আবার ব্যবসায়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এতে কাজ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক পরিস্থিতি ঠিক থাকবে, তবে অর্থ সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।
মিথুন - কথোপকথনের মাধ্যমে অনেক কাজ সহজ হতে পারে। আপনি চাকরিতে সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন এবং যে কোনও আটকে থাকা কাজ শেষ করার উপায় থাকবে। ব্যবসায় নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। নতুন চুক্তি শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে।
কর্কট - কাজে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। চাকরিতে একসাথে অনেক দায়িত্ব পাওয়ার কারণে আপনি চাপ অনুভব করবেন। প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শেষ করা ভাল হবে। ব্যবসায় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন। আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে, তবে পুরানো ব্যয়গুলি আপনাকে বিরক্ত করতে পারে।
সিংহ - কাজের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি চাকরিতে আপনার মনের কথা বলার সুযোগ পাবেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের দায়িত্ব নিতে পারবেন। ব্যবসায় একটি নতুন চুক্তির কথা এগিয়ে যেতে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। আটকে থাকা অর্থ পাওয়ার আশাও থাকতে পারে।
কন্যা রাশি- কাজের ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। কাজের কোনও প্রতিবেদন, নথি বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ডাবল চেক করুন। তাড়াহুড়ো করে করা ভুল কাজ বাড়িয়ে তুলতে পারে। ব্যবসায় লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা বন্ধ করা উপকারী হবে।
তুলা রাশি- সহযোগিতায় কাজ সহজ হবে। কাজ কাজ চাকরিতে দলের সাথে একসাথে করা ভাল ফলাফল দিতে পারে। কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার সুযোগ থাকবে। ব্যবসায় অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব আসতে পারে। পরিস্থিতি না বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আর্থিক পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে।
বৃশ্চিক রাশি - কাজ নিয়ে কিছুটা চাপ থাকতে পারে। চাকরিতে পুরানো কাজের দায়িত্ব আবার উঠে আসতে পারে। আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তবে এটি আরও উপকৃত হবে। ব্যবসায় বড় চুক্তি করার আগে সমস্ত দিক ভালভাবে পরীক্ষা করুন। আর্থিক বিষয়ে ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল।
ধনু রাশি - আপনি একটি নতুন পরিকল্পনায় কাজ শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা কাজ পরিবর্তন করছেন বা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা কিছু দরকারী তথ্য পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন পরিচিতিরা ভবিষ্যতে সুবিধা দিতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার জন্য একটি নতুন উপায় উপস্থিত হবে।
মকর রাশি - কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রয়োজন। কাজে সময়মতো কাজ শেষ করার চাপ থাকবে। কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার সময় আপনার দৃষ্টিভঙ্গি শান্ত রাখুন। ব্যবসায় কোনও পুরানো গ্রাহকের কাছ থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি ভাল থাকবে, তবে কোনও বড় ব্যয় বাজেট নষ্ট করতে পারে।
কুম্ভ রাশি - আপনি আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি পেতে পারেন। চাকরিতে ভাল ফলাফল দেখা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তার সাথেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন হতে পারে। যারা ব্যবসা করেন তারা অর্থ বন্ধ করবেন বলে আশা করা হয়। আয় বাড়ানোর পরিকল্পনাও করা যেতে পারে। অর্থ পাওয়ার পরে, পুরো অংশ ব্যয় করার পরিবর্তে কিছু অংশ সঞ্চয় করা ভাল হবে।
মীন - কাজের শুরুটি কিছুটা ধীর হতে পারে, তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। চাকরিতে সহকর্মীর সহায়তায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করা যেতে পারে। ব্যবসায় নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। আর্থিক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। হঠাৎ কিছু ব্যয় আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More