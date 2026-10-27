Tomorrow Daily Horoscope of 28 October 2026: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল কেমন কাটবে! দেখে নিন ২৮ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফলে
আগামিকাল ২৮ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনও রাশির জন্য আসন্ন সময় কেমন হবে। আগামীকাল ২৮ অক্টোবর ২০২৬ অক্টোবর, কেমন কাটবে আপনার, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আগামিকাল।
মেষ
আপনাকে পেশাগত জীবনে মনোনিবেশ করে কাজ করতে হবে। অর্থ নিয়ে কোনও ধরণের ঝুঁকি নেবেন না। বা কোনও অসাবধানতা করবেন না। যদি কোনও কিছু আপনাকে বিরক্ত করে তবে অবশ্যই পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলুন। কোনও পুরানো যোগাযোগ থেকে উপকৃত হওয়ার লক্ষণ রয়েছে।
বৃষ
এই রাশি কোনও বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন কিছু করার জন্য মনস্থির করবেন। পরিবারে পরিবেশ সুখী থাকবে। স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে তবে রুটিন অনুসরণ করুন। কর্মজীবী ব্যক্তিরা তাদের কাজ থেকে প্রশংসা পাবেন। প্রতিভা দেখানোর একটি পূর্ণ সুযোগ থাকবে।
মিথুন
আপনার প্রতিভা দেখানোর পূর্ণ সুযোগ পাবেন। আপনি চাকরি সম্পর্কিত কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। কেবল অর্থের ক্ষেত্রে কোনও ধরণের তাড়াহুড়ো করবেন না। পরিবারের সাথে একসাথে থাকুন। আপনি যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহকর্মীর কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। কাজটি সহজ হবে।কর্কট
অনেকগুলি জিনিস মনে একসাথে চলতে পারে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে। বাড়িতে শান্তি বজায় রাখুন। রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমানের সাথে নিন। কাছের কারও সাথে কথা বলা উপকারী হতে পারে। ব্যবসা সম্পর্কিত বিষয়ে নতুন চুক্তি হতে পারে।
সিংহ
কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা এবং ব্যয়ের দিকে মনোযোগ দিন। যদি কারও সাথে তর্ক হয় তবে শান্ত থাকুন। কথা বলার সময় আপনার কথায় মনোযোগ দিন। পুরানো বিনিয়োগ থেকে উপকার হবে।
কন্যা
সহকর্মীরা কাজে সহায়তা করতে পারেন। আপনাকে ব্যয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে, পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ কার্যকর হতে পারে। রুটিন অনুসরণ করুন এবং প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
তুলা
আপনি চাকরি সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। অর্থ সাশ্রয় করুন। সম্পর্কের ছোট ছোট বিষয় নিয়ে মতবিরোধের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আপনি যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিবারের সদস্যদের সমর্থন পান তবে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।
বৃশ্চিক
চাকরি সম্পর্কিত কোনও সমস্যা হতে পারে। ধৈর্য ধরে কাজ করুন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতের কাছে রাখুন। পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ কার্যকর হবে। আপনার ব্যয়ের দিকে নজর রাখুন। চাকরিতে কোনও বিষয়ে তর্ক করবেন না। শান্তভাবে আপনার কাজ চালিয়ে যান।
ধনু
ক্যারিয়ার এবং চাকরি সম্পর্কিত বিষয়ে আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। কাজের কারণে আপনাকে কোথাও ভ্রমণ করতে হতে পারে। কেবল আপনার অর্থের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সাথে সময় কাটান। এই সময়ে আপনি কোনও নতুন কাজ শেখার সুযোগও পেতে পারেন।
মকর
কাজের সাথে সম্পর্কিত দায়িত্ব বাড়তে পারে। পুরানো অভিজ্ঞতা ব্যবসায় দরকারী হতে চলেছে। আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ গৃহস্থালির কাজে সহায়তা করতে হতে পারে। সঞ্চয় করুন কারণ এটি আপনার সময়কে নিরাপদ রাখবে এবং মানসিক শান্তিও দেবে। পরিবার কোনও পুরানো কাজ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করবে।
কুম্ভ
নিজেকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করুন। আপনার চাকরি পরিবর্তন করার মতো মনে হতে পারে। এই সময়ে, আপনি কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে পরামর্শ পাবেন। বাড়াবাড়ি নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি ব্যবসায় একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন। মন অনেক কিছুতে জটকে থাকতে পারে।
মীন
কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থের কথা চিন্তা করার পরেই এগিয়ে যান। আপনি যদি পরিবারের সাথে সময় কাটান তবে মন খুশি হবে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। ঠান্ডা মন নিয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। ডিসক্লেইমার- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More