Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow 29 April 2026 Daily Horoscope: রাত পোহালেই ভোটের দ্বিতীয় দফা! ২৯ এপ্রিল ২০২৬-এ মেষ থেকে মীনের রাশিফল রইল

    Tomorrow Daily Horoscope 29 April 2026: দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফার ভোটপর্বের দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। 

    Published on: Apr 28, 2026 6:34 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
    রাত পোহালেই পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোট। আগামিকাল ভোটের দিন ২৯ এপ্রিল ২০২৬এ দ্বিতীয় দফার ভোটের দিনটিতে মেষ থেকে মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।

    মেষ রাশি- আপনার মধ্যে ইতিবাচক শক্তি থাকবে এবং উপার্জনের নতুন পথ খুলছে। শুধু সতর্ক থাকুন যাতে ভুল পথে না পা রাখা। মন একটু অস্থির হতে পারে, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই- বড় ধরনের কোনো সমস্যা হবে না। প্রেম এবং সন্তান সম্পর্কিত বিষয়গুলি কিছুটা স্বাভাবিক হবে। ব্যবসা ভালো চলতে থাকবে। স্বাস্থ্যও ঠিকঠাক থাকে। তোমার সাথে লাল কিছু রাখুন এবং বজরং বলীর কথা মনে রেখো, মন হালকা হবে।

    বৃষ রাশি- মন কিছুটা বিরক্ত এবং অস্থির হতে পারে। আপনি অযথা ভয় বা নার্ভাস বোধ করতে পারেন। কাজেও উত্থান-পতন থাকবে এবং সরকারি কাজেও বাধা আসতে পারে। আপনার বাবা বা স্বাস্থ্য সম্পর্কেও উদ্বেগ থাকতে পারে। সামগ্রিকভাবে সময়টি কিছুটা মাঝারি, তবে খুব খারাপও নয়। একটু ধৈর্য ধরুন এবং একটি লাল আইটেম দান করা আপনার পক্ষে শুভ হবে।

    মিথুন রাশি- এই আপনি এখনই ভ্রমণ এড়িয়ে চললে আরও ভাল হবে। আজকাল শুধু ভাগ্য নিয়ে কাজ করবেন না, প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম। ভালো ব্যাপার হলো, আটকে থাকা টাকা পুনরুদ্ধার করা যাবে এবং আয়ের নতুন পথ খুলবে। আপনি কিছু সুসংবাদও পেতে পারেন। সামগ্রিকভাবে, সময়টি মিশ্রিত, তবে আরও ইতিবাচক। বজরং বালিকে প্রণাম করুন, আপনি উপকৃত হবেন।

    কর্কট:- এই পরিস্থিতি কিছুটা বিপরীত মনে হতে পারে, তবে এর মধ্যে আপনি উপকারও পাবেন। কাজ শক্তিশালী হবে এবং আপনি আদালতের মামলায় জিততে পারেন। স্বাস্থ্য, ভালোবাসা ও সন্তানদের সঙ্গ ভালো থাকবে। ব্যবসাও ভালো হবে। কালো পনির দান করা আপনার জন্য উপকারী হবে।

    সিংহ- এই রাশির ভাগ্য আপনাকে সমর্থন করবে এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। চাকরি বা ব্যবসায় উন্নতি হবে এবং ভ্রমণের সম্ভাবনাও থাকবে। তবে আপনার স্বাস্থ্য এবং আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দিন। দাম্পত্য জীবন কিছুটা দুর্বল হতে পারে। সূর্যের আলোয় পানি দিয়ে কালো বস্তু দান করুন, উপকার হবে।

    তুলা- এই রাশির সময় কিছুটা বিরক্তিকর হতে পারে। আঘাত পাওয়ার বা সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সাবধান থাকুন। শত্রুরা সক্রিয় থাকবে, তবে আপনি প্রভাবশালী থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। প্রেম, সন্তান ও ব্যবসার অবস্থা ভালো থাকবে। শনিদেবকে প্রণাম করুন, আপনি স্বস্তি পাবেন।

    বৃশ্চিক- আপনি সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাবেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। কিন্তু মনের ভেতরে একটু বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা থাকতে পারে। স্বাস্থ্যও উত্থান-পতন থাকবে। খরচ বেশি হতে পারে, বিষয়টি মনে রাখবেন। একটি লাল জিনিস দান করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।

    ধনু- স্ত্রী পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে। কিন্তু মন একটু বিচলিত হবে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে তর্ক হতে পারে এবং সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। সব মিলিয়ে সময় মিশ্রিত- কিছু জায়গায় সুখ আর কোথাও সমস্যা। লাল বস্তুটি আপনার সাথে রাখুন, এটি উপকারী হবে।

    মকর- আপনি আপনার শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করবেন। গুরুজনদের আশীর্বাদ পাবেন। তবে বাড়ির পরিবেশ কিছুটা নেতিবাচক হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে সমস্যা হতে পারে। ঘরে মানসিক চাপের লক্ষণ দেখা যায়। তাই ভারসাম্য বজায় রাখুন। হলুদ জিনিসটি কাছাকাছি রাখা শুভ হবে।

    কুম্ভ- সময় অর্থ, ভালবাসা এবং সন্তানের দিক থেকে খুব ভাল। সব দিক থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে মাথা, গলা বা কাঁধে। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখুন। একটি কালো আইটেম দান করলে সুবিধা হবে।

    কন্যা- বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ ব্যয় করুন, ক্ষতির লক্ষণ রয়েছে। বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন এবং আপনার কথাগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। মুখ বা দাঁত সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। আপনার ব্যক্তিত্বে একটি আলাদা আভা থাকবে এবং সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনাও থাকবে। তবে বাড়িতে ছোটখাটো ঝগড়া হতে পারে। তাই শান্ত থাকুন। মা কালীকে প্রণাম জানানো শুভ হবে।

    মীন-একটু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। সরকারি কাজে বাধা আসতে পারে। প্রেম, সন্তান, ব্যবসা ও অংশীদারিত্বে সমস্যা হতে পারে। মাথাব্যথা বা চোখ সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। তবে ভালো ব্যাপার হলো, টাকা আসবে এবং সংসার বাড়বে। লাল জিনিসটি কাছাকাছি রাখুন, কালো জিনিসটি দান করুন এবং শিবকে জল নিবেদন করুন, আপনি উপকার পাবেন।

    ( ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes