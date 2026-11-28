শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Tomorrow daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! জ্যোতিষমতে ২৯ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল ২৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
আগামিকাল ২৯ নভেম্বর, ২০২৬ রবিবারের রাশিফল দেখে নিন। আপনার ভাগ্যফল।রবিবার, এই ১২ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিনটি। রইল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল।
মেষ
আপনার দক্ষতা আপনার সুবিধার জন্য ব্যবহার করার জন্য একটি ভালো দিন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারে এমন কথোপকথনের জন্য খোলা থাকুন। কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার উৎপাদনশীলতা বাড়াবে।
বৃষ: বিশেষ করে ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত সুযোগ আশা করুন। কথোপকথনে ভারসাম্য বজায় রাখা আজ আপনার জন্য ভালো হবে। ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য এটি একটি চমৎকার সময়।
মিথুন: আপনার সম্পর্ক শক্তিশালী হতে পারে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে উত্তেজনাপূর্ণ উন্নতি দেখতে পারেন। আর্থিক বিষয়গুলো স্থিতিশীল হতে পারে, যা আরাম আনতে পারে। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে, আপনি নিজেকে আরও শক্তিশালী ও অনুপ্রাণিত দেখতে পারেন।
কর্কট: আপনার সম্পর্ক গভীর হবে। ক্যারিয়ার পথ পরিষ্কার হবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের দিকে মনোযোগ দিন।
সিংহ: আপনার দক্ষতা চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হবে। বর্তমান গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি শান্তিতে বা বিশ্রামে থাকতে পছন্দ করেন। স্বাস্থ্যগত কারণে আপনার পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হতে পারে।
কন্যা: কন্যা রাশির মানুষদের জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্পর্ক, ক্যারিয়ার, আর্থিক বিষয় বা স্বাস্থ্য, নিজেকে ইতিবাচক রাখুন।
তুলা রাশি: জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতি ও উন্নতির সুযোগ খুঁজে পাবেন। দিনটি পরিবর্তন গ্রহণ এবং ভারসাম্য খোঁজার ব্যাপার। নতুন সুযোগের জন্য নিজেকে ইতিবাচক রাখুন। ভালো ফলাফলের জন্য সময়ের ওপর বিশ্বাস রাখুন।
বৃশ্চিক: ভারসাম্য খোঁজার এবং পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকার দিন। ভালোবাসা নিয়ে ইতিবাচক থাকুন, ক্যারিয়ার লক্ষ্যগুলোর প্রতি মনোযোগ দিন, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অর্থ পরিচালনা করুন এবং আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন।
ধনু: নতুন শুরু। আপনি ভালোবাসা ও ক্যারিয়ার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পর্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। যারা সম্পর্কের মধ্যে আছেন তাদের একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত।
মকর: আপনার সামনে আসা নতুন সুযোগগুলোর প্রতি মনোযোগ দিন, কারণ সেগুলো দীর্ঘমেয়াদে আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। আপনার সম্পর্ক, ক্যারিয়ারের সুযোগ এবং অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতি সতর্ক থাকুন।
কুম্ভ: নিজের উপর অতিরিক্ত চাপ দেবেন না। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার দিন। নতুন সুযোগগুলো খোলা হৃদয়ে গ্রহণ করুন। আজ আপনি কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, কিন্তু সহজেই সেগুলো অতিক্রম করতে পারবেন।
মীন: বিভিন্ন সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের মিশ্রণ নিয়ে আসতে পারে। আপনাকে কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)