    Daily Horoscope of 3 April 2026: ভোটের ফলের আগে টেনশনের রবিবার! আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ৩ মে ২০২৬র রাশিফল রইল

    Daily Horoscope : বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশির বর্ণনা রয়েছে। রাশিফল, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ৩ মে, ২০২৬ র রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে।

    Published on: May 02, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    Tomorrow Daily Horoscope : ভোটের ফলাফল ৪ মে ২০২৬। দিনটি সোমবার। ঠিক তার আগের দিন আগামিকাল রবিবার। কেমন কাটবে রবিবার দিনটি, রইল রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন ৩ মে ২০২৬র রাশিফল।

    মেষ থেকে মীনের আজকের রাশিফল রইল।
    মেষ থেকে মীনের আজকের রাশিফল রইল।

    বাড়ির পরিবেশ ভাল থাকবে, আপনি আপনার সঙ্গীর সমর্থন পাবেন। আগে যা আটকে ছিল তা এখন এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। অফিসে কাজের চাপ থাকবে, তবে আপনি এটির যত্ন নেবেন। টাকা আসবে আর যাবে, বড় কোনো সমস্যা নেই। তাড়াহুড়ো করে সাড়া দেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    বৃষ- এই রাশির দিনটি কিছুটা নিস্তেজ হতে পারে। মনের কাজ করতে দেরি হবে। শরীরও একটু ভারী বোধ করতে পারে। আগে প্রয়োজনীয় কাজ সামলান, বাকিটা টেনে আনার দরকার নেই। খরচের যত্ন নিতে হবে, বিশেষ করে ছোট ছোট বিষয়ে, টাকা বের হতে পারে। বাড়িতে সবকিছু স্বাভাবিক থাকবে।

    মিথুন- এই রাশি আগামিকাল সবকিছু কাজ করবে। একটি কল বা বার্তা দরকারী হতে পারে। দিনে দুই বা তিনটি ছোট জিনিস আপনার উপকার করতে পারে। তবে এখনই সবকিছুতে হ্যাঁ বলবেন না। আগে বুঝুন, তারপর উত্তর দিন। আপনি যদি কাজের দিকে মনোনিবেশ করেন তবে জিনিসগুলি সহজ হবে।

    কর্কট- বেশি মনোযোগী হবে ঘরের দিকে। গৃহস্থালির কিছু কাজ বা দায়িত্ব আসতে পারে। মন একটু দ্রুত প্রভাবিত হতে পারে, তাই জিনিসগুলি খুব ভারী করবেন না। কাজ চলবে, নিজেকে খুব বেশি ক্লান্ত করবেন না। ব্যয়ের বিষয়ে কিছুটা সতর্ক হওয়া ভাল হবে।

    সিংহ- আপনি সক্রিয় থাকবেন। তারা দ্রুত কাজ করবে এবং মানুষের সাথে জিনিসগুলি পরিষ্কার রাখবে। আপনি যদি নতুন কিছু শুরু করতে চান তবে আপনি চেষ্টা করতে পারেন। দিনটি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কেবল তাড়াহুড়ো করে প্রদর্শন বা ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন।

    কন্যা রাশি: কাজের উপর দখল দৃঢ় থাকবে। অফিসে আপনার কথা শোনা হবে। আপনিও নতুন সুযোগ পেতে পারেন। সিনিয়রদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। ঘরের পরিবেশও ভালো থাকবে। দিনটি খুব বেশি বিভ্রান্তি ছাড়াই সহজ হবে।

    তুলা- এই রাশির জাতক-জাতিকারা অর্থ সংক্রান্ত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। স্থগিত কাজ বা বেতন আসতে পারে। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনাকে স্বাস্থ্যের দিকে কিছুটা মনোযোগ দিতে হবে, বিশেষ করে খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে। কাজটি ঠিকঠাক চলতে থাকবে, খুব বেশি টেনশন নেওয়ার দরকার নেই।

    বৃশ্চিক-এই রাশির ভাগ্য আগামিকাল আপনার সাথে থাকবে। আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। আপনি কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। মন শান্ত থাকবে এবং কাজও সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে। খুব বেশি ভাবার দরকার নেই, এটি যেমন আছে তেমন চলতে দিন।

    ধনু- এই রাশি জাতক জাতিকারা আপনার কথা শুনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দখল দেখতে পাবেন। যেকোনও পুরনো বিভ্রান্তির সমাধান করা যেতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। দিনটি ভারসাম্য বজায় থাকবে। শুধু টাকা দিয়ে পরিকল্পনা করুন।

    মকর-রাশি আগামিকাল মন কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারে। অহেতুক চিন্তাভাবনা বাড়তে পারে। কাজ থাকবে, কিন্তু মনোযোগ বারবার ঘুরে বেড়াবে। খরচ বাড়তে পারে, তাই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কোনও কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না।

    কুম্ভ- এই রাশির দিনটি ভালো থাকবে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকতে পারে। একজন বন্ধু বা পরিচিত কাজে আসতে পারেন। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণও হতে পারে। কাজ ও সম্পর্ক দুটোই ভালো যাবে। আপনি যা পাচ্ছেন তা ধরে রাখুন।

    মীন- রাশি আগামিকাল কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং স্বাচ্ছন্দ্যে গাড়ি চালান। কাজ চলবে, তবে খুব বেশি আশা করবেন না। আজই শান্তি বজায় রাখুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

