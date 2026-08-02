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    আগামিকাল শ্রাবণের সোমবার কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের, রইল ৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। 

    Published on: Aug 2, 2026, 18:00:31 IST
    By Sritama Mitra
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    ৩ আগস্ট ২০২৬ শ্রাবণের সোমবার। দেশের বহু প্রান্তের ক্যালন্ডার অনুযায়ী, এটি শ্রাবণের প্রথম সোমবার। তবে বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে এই দিনটি ২০২৬ সালে শ্রাবণের অন্যতম সোমবার। সোমবার, ৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল।

    আগামিকাল শ্রাবণের সোমবার কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের, রইল ৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল
    আগামিকাল শ্রাবণের সোমবার কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের, রইল ৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল

    মেষ

    অফিসে নতুন কাজ গ্রহণ করুন যার জন্য আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আজ আর্থিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। প্রোটিন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যকর ডায়েট বিবেচনা করুন।

    বৃষ

    আপনার প্রেমের জীবনে ব্যক্তিগত অহংবোধ দূরে রাখুন। আপনার শৃঙ্খলা পেশাদার চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। আজ, ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

    মিথুন

    পেশাদার দক্ষতা প্রমাণের জন্য অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করে। আপনার সম্পর্ক বেশিরভাগ সমস্যা থেকে মুক্ত হবে। আজ অর্থের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।
    কর্কট

    অর্থ আপনাকে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে দেয়। সম্পর্কের সুখের মুহূর্তগুলি সন্ধান করুন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করেছেন, যা আপনাকে আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

    সিংহ

    আনন্দ ভাগ করুন। আপনি প্রেমের জীবনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। দাপ্তরিক দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

    কন্যা

    প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় কাটানোর কথা বিবেচনা করুন। নিরাপদ আর্থিক বিনিয়োগের বিকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিন। আপনি আপনার পেশাদার আকাঙ্ক্ষা পূরণে সফল হতে পারেন।

    তুলা

    আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ককে ইতিবাচক রাখুন। ছোটখাটো পেশাগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনি তাদের মুখোমুখি হবেন। কেউ কেউ সিনিয়রদের প্রশংসা পাবেন। আজ সম্পদের সম্ভাবনাও রয়েছে।

    বৃশ্চিক

    আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। সম্পর্কের মধ্যে আপনার প্রেমিকাকে খুশি রাখুন। কাজের প্রতি আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আরও ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। আজ স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই ইতিবাচক।

    ধনু

    রোমান্টিক হন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় কাটান। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন, যা ক্যারিয়ারের বিকাশের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। এই অর্থ একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করুন।

    মকর

    সম্পর্কের সমস্যা সমাধানের কথা বিবেচনা করুন। কাজের প্রতি আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে পেশাদার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ভাল আছে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আজ শান্ত থাকুন।

    কুম্ভ

    প্রেম সম্পর্কে কথা বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পেতে পারেন। সাফল্য অর্জনের জন্য পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করুন। আপনি অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই সফল হবেন।

    মীন

    সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত, যা আপনাকে চাকরিতে আপনার অগ্রগতিতে সহায়তা করবে। ছোটখাটো অসুস্থতা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল শ্রাবণের সোমবার কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের, রইল ৩ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল

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