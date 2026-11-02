Tomorrow Daily Horoscope of 3 November 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ৩ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল ৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
৩ নভেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলবার। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা রাশিফল বিচার করা হয়। মঙ্গলবার ভগবান হনুমানের পূজা করার একটি আচার রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, মঙ্গলবার বজরংবলীর পূজা করলে কষ্ট, ব্যথা, ভয়, রোগ ইত্যাদি দূর হয়। দেখে নেওয়া যাক, আগামিকাল মঙ্গলবার ৩ নভেম্বর ২০২৬ সাল কেমন কাটবে।
মেষ
অফিসে আপনার পারফরম্যান্সে আপনার সিনিয়রদের খুশি রাখুন। সঠিক জীবনধারা বজায় রেখে সুস্থ থাকুন। আজ আর্থিক সুবিধা হবে।
বৃষ
অফিসের রাজনীতি এড়িয়ে চলুন। এগিয়ে যাওয়ার জন্য পেশাদার সুযোগগুলি ব্যবহার করুন। আজ এটি হতে পারে যে স্বাস্থ্য এবং অর্থ উভয়ই আপনাকে সমর্থন করে না।
মিথুন
অফিসে আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করুন, কারণ আপনি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। অর্থ পরিচালনা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হবে।
কর্কট
প্রেমে ব্যস্ত থাকুন। এটি আপনাকে ভাল বোধ করবে। আপনার পেশাগত উত্পাদনশীলতাও উন্নত হবে। কিছু কর্কট রাশির বাসিন্দারা বিনিয়োগে সাফল্য পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
সিংহ
কর্মক্ষেত্রে আপনার সেরাটা দেওয়ার ইচ্ছা আপনার ক্যারিয়ারের উন্নতিতে সহায়তা করবে। অর্থ এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি বিশেষ হবে। যোগাযোগে সমস্যা হতে পারে।
কন্যা
আপনার সততা আপনার রোমান্টিক সম্পর্কের উপর গভীর প্রভাব ফেলবে। কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। নিরাপদ অর্থের বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিন।
তুলা
আপনার স্বাস্থ্যের সাথে আপস করবেন না। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক রয়েছে, তবে আপনার খাদ্যাভ্যাসের যত্ন নিন। চাকরিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটাতে থাকুন।
বৃশ্চিক
রোম্যান্স সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালনা করুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আর্থিক বিনিয়োগে সাবধান থাকুন। স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। একটি সুখী ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবন উপভোগ করুন।
ধনু
সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হতে পারে। অফিসে আপনার মনোভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ অর্থের অভাব হবে না। আপনি আরও বেশি সঞ্চয়ের বিকল্প দেখতে পাবেন।
মকর
আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর সাথে মতবিরোধ সমাধান করুন এবং সেরা পেশাদার ফলাফল দিতে থাকুন। আজ বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ বিনিয়োগ করুন। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না।
কুম্ভ
রোম্যান্স সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালনা করুন। অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজ স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।
মীন
আপনার সম্পর্ককে উত্তেজনাপূর্ণ এবং উত্পাদনশীল রাখুন। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা দিয়ে কাজের চাপ দূর করুন। সমৃদ্ধি স্মার্ট বিনিয়োগের অনুমতি দিতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More