Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Daily Horoscope of 30 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩০ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

     বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। 

    Published on: Jun 29, 2026 6:31 PM IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামিকাল৩০ জুন, ২০২৬ মঙ্গলবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। মঙ্গলবার বজরংবলীর পূজা করা হয়, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল জ্যোতিষমত।

    কাল কা রাশিফল, রাশিফল 30 জুন: এই 5 টি রাশিচক্র বাম্পার সুবিধা পাবেন
    কাল কা রাশিফল, রাশিফল 30 জুন: এই 5 টি রাশিচক্র বাম্পার সুবিধা পাবেন

    মেষ-স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আজকের দিনটি পরিবর্তনে ভরা দিন। একটি শক্তিশালী প্রেম জীবন এবং একটি উত্পাদনশীল অফিস জীবন বজায় রাখুন। আজ আপনি আপনার ক্রাশের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। কাজের জন্যও ভ্রমণ করতে হতে পারে।

    বৃষ রাশি- দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছে। আপনি ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন কারণ তারা আপনাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজ হাসি দিয়ে খুশি থাকুন। পেশাগত সাফল্য পাবেন।

    মিথুন- অর্থ সম্পর্কিত কোনও সমস্যা হবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে, একজনের সঙ্গীর কথাও শোনা উচিত। তাই লেনদেন করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আজ আপনার প্রেম জীবন চমৎকার হবে। আপনার ডায়েট সুস্থ রাখুন।

    কর্কট- দিনটি একটি আনন্দের দিন হতে চলেছে। নতুন কাজের প্রতি সতর্ক থাকুন, যা আপনাকে পদোন্নতিও পেতে পারে। আপনার সর্বোত্তম ফলাফল সরবরাহ করতে সাবধানতার সাথে পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি পরিচালনা করুন।

    সিংহ - পরিষ্কার করুন যে আপনি সমস্ত ব্যবসায়িক কাজ শেষ করেছেন। অর্থ ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকা ভালো। ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। আপনি আর্থিক সাফল্য পাবেন এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    কন্যা-দিনটি আর্থিকভাবে একটি শুভ দিন হিসাবে বিবেচিত হয়। সম্পর্কের বিষয়গুলো দায়িত্বশীলতার সাথে সামলান। এছাড়াও একটি ভাল অফিসিয়াল সম্পর্ক উপভোগ করুন। ছোট ছোট আর্থিক বিষয়গুলি স্মার্টলি খরচ করার দাবি করে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন।

    তুলা-প্রেমিকের সঙ্গে বেশি সময় কাটান। একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। সাফল্য আসে প্রতিশ্রুতি এবং কঠোর পরিশ্রম থেকে। চলমান সম্পর্কের অস্থিরতা আজ সমাধান করুন। জাঙ্ক ফুড থেকে দূরে থাকুন।

    বৃশ্চিক- রাশি একটি রোমান্টিক দিন হবে, যা আপনার প্রেম জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। স্বাস্থ্যও আজ ভাল থাকবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিছু নতুন দায়িত্ব পাবেন, যা আপনার পদোন্নতির দিকেও পরিচালিত করতে পারে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ধনু রাশি আজ আপনি সমৃদ্ধ হবেন।

    ধনু- পদোন্নতি পাওয়ার জন্য একটি নতুন লক্ষ্য সন্ধান করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি চমক পাওয়ার আশা করুন। আপনি পেশাগতভাবে ভাল থাকবেন। জাঙ্ক ফুড খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

    মকর-দিনটি আপনার জন্য একটি শুভ দিন হতে চলেছে। টাকা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। কোনও বড় প্রেমের বিষয়কে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয়। খরচ বাড়তে পারে।

    কুম্ভ- এই রাশির ব্যবসায়ের ফলাফল সামান্য বাধা সত্ত্বেও ইতিবাচক হবে। দিনটি ফলপ্রসূ হতে চলেছে। আরও ভাল উত্পাদনশীলতা নিশ্চিত করতে পেশাদার বিষয়গুলির যত্ন নিন। স্বাস্থ্যও আপনার পক্ষে।

    মীন-দিনটি দুর্দান্ত হতে চলেছে। স্বাস্থ্য কিছুটা জগাখিচুড়ি হতে পারে। তাই বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন। অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো থাকবে। আপনি সারা দিন ইতিবাচক বোধ করবেন। দিনটি অবিবাহিত স্থানীয়দের জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 30 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩০ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes