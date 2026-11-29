শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Tomorrow Daily Horoscope of 30 November 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ৩০ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
আগামিকাল ৩০ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
৩০ নভেম্বর, ২০২৬ সোমবার পড়ছে। সোমবার ভগবান শিবের পূজা করার রীতি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, সোমবার ভগবান ভোলেনাথের পূজা সুখ, শান্তি ও সুখ নিয়ে আসে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী, দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ: রোমান্টিক সম্পর্কগুলো মজা এবং উত্তেজনায় পূর্ণ হবে। কাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে ভুলবেন না। আর্থিকভাবে আপনি ভালো আছেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।
বৃষ: সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সমাধান করুন। আজ, কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীল থাকার জন্য প্রতিটি পেশাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। আপনার আর্থিক অবস্থা বজায় রাখুন। অফিসে ছোটখাটো সমস্যা আসবে।
মিথুন: আপনার প্রেমিকের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারে। অফিসে উৎপাদনশীলতার উপর মনোযোগ দিন। আজই খরচ নিয়ন্ত্রণ করতেও হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দিন।
কর্কট: আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে। সম্পর্কের সুখী মুহূর্ত উপভোগ করুন। আজই কাজের চাপ থেকে সেরে উঠুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার আর্থিক চাহিদাগুলো সতর্কতার সঙ্গে পূরণ করছেন।
সিংহ: মনে রাখবেন, আপনার রোমান্টিক জীবন ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। আপনার প্রেমিকের সঙ্গে বেশি সময় কাটান। আপনার কাজের সময়সূচি ব্যস্ত থাকবে এবং আর্থিকভাবে ভালো পারফর্ম করবেন।
কন্যা: আপনার সম্পর্কে উৎসাহী থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে চমৎকার ফলাফল অর্জন করুন। আপনিও সমৃদ্ধ হবেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। রোমান্টিক সম্পর্কের সুখের মুহূর্ত খুঁজুন।
তুলা: নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য আপনার অর্থ সাবধানে পরিচালনা করুন। আপনি অফিসে ভালো ও ফলপ্রসূ ফলাফল অর্জন করতে পারবেন। আর্থিকভাবে আপনি ভালো থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।
বৃশ্চিক: আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার পেশাগত যাত্রা সফল হবে এবং সমৃদ্ধিও থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় বিষয়ে সুখ খুঁজে পেতে আজই সুযোগ নিন।
ধনু: আপনি সামান্য স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার প্রেমজীবনের সমস্যাগুলো দূর করে একটি ভালো দিন কাটান। অফিসে আপনার সময়সূচি খুব ব্যস্ত থাকবে। আজ খরচ নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত।
মকর: পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় মনোযোগ দিন। আপনার প্রেমজীবন চালিয়ে যান। সব পেশাগত চ্যালেঞ্জ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে ভুলবেন না। বুদ্ধিমান আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিন।
কুম্ভ: কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি অর্জন করবেন। আপনার ক্যারিয়ারের গতি এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে আপনি সংযোগ ও আর্থিক বিকল্প পাবেন। হালকা ব্যায়াম ও বিশ্রামে মনোযোগ দিলে আপনার শক্তি উঁচু থাকবে।
মীন: আপনার প্রেমজীবনের সমস্যাগুলো সমাধান করুন। আপনার সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যান। অফিসের কিছু কাজ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। স্বাস্থ্য গড়পড়তা, আর আর্থিকভাবে আপনি সমৃদ্ধ, এবং এটি আপনার জীবনযাত্রায় স্পষ্ট হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক বলে দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)