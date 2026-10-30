Tomorrow Daily Horoscope of 31 October 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ৩১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
আগামিকাল ৩১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
আগামিকাল শনিবার। এই দিনে অনেকেই দণ্ডনায়ক শনিদেবের পুজো করে থাকেন। আগামিকাল ৩১ অক্টোবর ২০২৬ পড়ছে শনিবার। কেমন কাটবে দিন, দেখে নিন রাশিফলে।
মেষ
মন কিছুটা ভারী হতে পারে এবং আশেপাশের পরিবেশও ভাল বোধ করবে না। তবে এটি নিজেকে বোঝার সময়। আবেগ থেকে দূরে পালানোর পরিবর্তে সেগুলি গ্রহণ করুন। সঠিক কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি হতে পারে।
বৃষ
আপনি ক্লান্ত এবং মানসিক বিভ্রান্তি অনুভব করতে পারেন। এমনকি ছোট জিনিসগুলিও বড় বলে মনে হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, নিজেকে কিছুটা জায়গা দিন। সবকিছুতে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার এবং মনকে শান্ত করার সময় এটি। ধৈর্য ধরুন, জিনিসগুলি পরিবর্তন হবে।
মিথুন
দিনটি ভাল এবং ইতিবাচক হবে। কঠোর পরিশ্রমের প্রভাব দেখা যাবে। পরিবার বা পুরানো বন্ধুদের সাথে কথা বলে মন খুশি হবে। একটি পুরানো জিনিস পুনরায় সংযুক্ত হতে পারে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং আপনি নতুন সুযোগের জন্য প্রস্তুত হবেন।
কর্কট
আপনি অনুভব করতে পারেন যে জিনিসগুলি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। মন কিছুটা অস্থির হতে পারে। কারও সাথে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করুন। আজ আত্মবিশ্লেষণের দিন। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে আসবে।
সিংহ
আপনার প্রিয়জনের সাথে কথা বলতে এবং সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। পুরানো ভুল বোঝাবুঝি দূর করা যেতে পারে। আপনি জিনিসগুলি আরও স্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম হবেন। আপনি ভিতর থেকে শক্তি এবং বিশ্বাস অনুভব করবেন।
কন্যা
মন কিছুটা বিভ্রান্ত হতে পারে। কিছু জিনিস আপনাকে ভিতরে বিরক্ত করতে পারে। তাত্ক্ষণিকভাবে সবার প্রত্যাশা করবেন না। জিনিসগুলিতে নম্র হন এবং নিজেকে সময় দিন। আজকের দিনটি আপনাকে ধৈর্য শেখাবে। খুব তাড়াতাড়ি প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে চলুন।
তুলা
আপনি খুব ভারসাম্য বোধ করবেন। কথোপকথনে বোঝাপড়া থাকবে এবং লোকেরা আপনার কথাকে গুরুত্ব দেবে। কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে হৃদয়গ্রাহী জিনিসগুলি ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। আজ আপনি অন্যদেরও সাহায্য করবেন এবং নিজের সম্পর্কে ভাল বোধ করবেন। দিনটি শান্ত এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।
বৃশ্চিক
আপনি ভাল, আত্মবিশ্বাসী এবং হালকা বোধ করবেন। লোকেরা আপনার কথা শুনবে এবং আপনার উপস্থিতি লক্ষ্য করবে। সম্পর্কের মধ্যে উষ্ণতা থাকবে। আপনার হৃদয়ের কথা বলার জন্য এটি সঠিক দিন। আপনি এমন কিছু বলতে পারেন যা দীর্ঘদিন ধরে ভিতরে চাপা পড়ে আছে।
ধনু
মন এবং শরীর উভয়ই সামান্য সমর্থন দিতে পারে না। ছোট ছোট জিনিসগুলিতে মন ভারী হতে পারে। কারও সাথে কথা বলা উপকারী হবে। নিজে সবকিছু পরিচালনা করার চেষ্টা করবেন না। দিনটি নিজেকে আরাম করা এবং নিজেকে বোঝার দিন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।
মকর
মন কিছুটা নড়বড়ে থাকতে পারে। কখনও কখনও আপনি আরও ভাববেন, কখনও কখনও আপনি নিজেকে সন্দেহ করবেন। তবে আপনি যদি খোলাখুলি কথা বলেন তবে অর্ধেক সমস্যা সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ রয়েছে, তাই কথায় কথা বলুন। দিনটি কিছুটা ভারী মনে হতে পারে, তবে সন্ধ্যার মধ্যে জিনিসগুলি পরিচালনা করা হবে।
কুম্ভ
প্রিয়জনের সাথে বসা, কথা বলা এবং সম্পর্ককে শক্তিশালী করার দিন। পরিবার বা বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো মনকে হালকা রাখবে। কারও সাথে মতবিরোধ থাকলে তা করা যেতে পারে। আজ আপনার হৃদয়ের কথা বলতে দ্বিধা করবেন না। ছোট ছোট আনন্দগুলি আপনাকে ভাল বোধ করবে।
মীন
আপনার মেজাজ ভাল থাকবে এবং আপনি ভিতর থেকে শক্তি অনুভব করবেন। দীর্ঘ সময় ধরে আপনার মনের মধ্যে যে কাজ ছিল তাতে আপনি আজ পদক্ষেপ নিতে পারেন। মানুষের সাথে কথোপকথন সহজ হবে এবং সম্পর্কের মধ্যে খোলামেলা থাকবে। আপনি আজ যা বলছেন তা লোকেরা বুঝতে পারবে। নতুন উপায়ে কাজ করার চিন্তাভাবনা থাকতে পারে। সঠিক লোকের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে এবং পুরানো পার্থক্যগুলি সমাধান করতে দিনটি ব্যবহার করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More