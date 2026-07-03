Tomorrow Daily Horoscope of 4 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৪ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
৪ জুলাই, ২০২৬ কেমন কাটবে, দেখে নিন জ্যোতিষমতে।
আগামিকাল ৪ জুলাই, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ- আপনাকে সময়সীমার মধ্যে কাজটি শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কোনো ধরনের তর্কে জড়িয়ে পড়া এড়িয়ে চলুন। আজ টাকা আসবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ফিটনেসের দিকে নজর দিন। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে। উৎপাদনশীল থাকুন।
বৃষ রাশি- দিনটি কিছুটা ব্যস্ত থাকবে। কাজের অনুসরণে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে আপস করা ঠিক নয়। অর্থ উপার্জনে কোনো সমস্যা হবে না। কিছু লোককে ওভারটাইম কাজ করতে হতে পারে।
মিথুন - অফিসের রাজনীতি আপনার জন্য নেতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। ইতিবাচক মানসিকতা রাখুন। আপনার কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। গসিপ থেকে দূরে থাকুন। প্রয়োজনে পরিবার বা সঙ্গীর সাথে পরামর্শ করুন।
কর্কট- অফিসে বাড়তি দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্ম-জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে যান। সময়ে সময়ে বিরতি নিতে ভুলবেন না। আপনার দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে চলেছে।
সিংহ রাশি - ব্যবসা, স্বাস্থ্য, অর্থের বিষয় বা প্রেমের জীবন যাই হোক না কেন, বড় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন। মানসিক চাপ দূর করতে মেডিটেশন করুন। আপনার দিনটি খুব ব্যস্ত প্রমাণিত হতে পারে। খুব বেশি চাপ নেবেন না।
কন্যা রাশি- আপনার দিনটি কিছুটা চাপযুক্ত হতে পারে। অর্থ আসবে তবে ব্যয়ও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার দিনটি পরিবর্তনে পূর্ণ হতে চলেছে। কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা রাশি - একটি দুর্দান্ত দিনের জন্য প্রস্তুত হন। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সময়মতো কাজ শেষ না হওয়ার কারণে সিনিয়র বা ম্যানেজমেন্টকে অসন্তোষের মুখোমুখি হতে হতে পারে। বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
বৃশ্চিক রাশি - আপনি কোনও পুরানো বিনিয়োগ থেকে কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন পাবেন না। আপনার শরীরকে ফিট রাখতে যোগব্যায়াম করার চেষ্টা করুন। সাম্প্রতিক একটি চুক্তি বিপুল পরিমাণ অর্থের দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রেম জীবনের সমস্যার সমাধান হবে।
ধনু রাশি- আপনার সঙ্গীর সাথে একটি রোমান্টিক তারিখের পরিকল্পনা করুন। এ সময় খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আজ, আপনার আত্ম-ভালবাসার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আপনার ক্যারিয়ারে নিজের জায়গা তৈরি করতে আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
মকর - বিনিয়োগ সম্পর্কিত কৌশল তৈরিতে মনোযোগ দিন। ফিট থাকার দিকে মনোনিবেশ করুন। আজকের দিনটি অলস দিন হতে পারে। সময়মতো কাজ শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে।
কুম্ভ রাশি- দিনটি রোমান্টিক হবে।দিনটি আপনার ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছে। যাদের দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্ক রয়েছে তাদের আজ তাদের প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলির দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।
মীন রাশি- আপনার দিনটি বেশ ভাল হতে পারে। ক্যারিয়ারের দিক থেকে, আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও শক্তিশালী হতে চলেছে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More