Tomorrow Daily Horoscope of 4 November 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

Tomorrow Daily Horoscope of 4 November 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ৪ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল ৪ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিনটি।
৪ নভেম্বর, ২০২৬ বুধবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করার একটি আচার রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুধবার গণপতির পূজা সুখ এবং সমৃদ্ধি বজায় রাখে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৪ নভেম্বর কিছু রাশির জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, আবার কিছু রাশিচক্রের জন্য জীবনে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। কেমন কাটবে দিন, তা দেখে নিন।
মেষ
অর্থ প্রদানের আগে দু'বার বিল পরীক্ষা করুন। এই দিনে সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসা পান। শক্তি বাড়ানোর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত হাঁটা ভাল হবে। রোমান্টিক শক্তি বেশি হবে।
বৃষ
ছোট ছোট কাজগুলি স্মার্টভাবে পরিচালনা করুন যাতে সুযোগগুলি হাতের বাইরে না যায়। আপনার পরিকল্পনায় নমনীয় হন। অগ্রাধিকারগুলি পরিষ্কার রাখুন। সাম্প্রতিক ব্যয়গুলি পরীক্ষা করুন। দেখুন আপনি কোথায় সঞ্চয় করতে পারেন
মিথুন
আপনি আলোচনার দক্ষতা থেকে উপার্জন করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার মিষ্টি কথাগুলি সম্পর্কের উন্নতিতে সহায়তা করবে। আপনার প্রচেষ্টা পরিকল্পনায় স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হতে চলেছে। আজ আপনার আবেগ আপনার সিদ্ধান্তকে পথ দেখাবে।
কর্কট
আপনি আকর্ষণীয় সুযোগ এবং দরকারী প্রতিক্রিয়া পেতে পারেন। কথোপকথন নতুন পথ খুলতে পারে। দরকারী তথ্য পেতে কথা বলার পাশাপাশি শুনতে পছন্দ করুন।
সিংহ
রাশি ছোট, ছোট সিদ্ধান্তগুলি আপনার পেশাদার জীবনকে উন্নত করতে পারে। আপনার মন সতেজ থাকবে। নতুন ধারণা এবং দরকারী সংযোগ তৈরি করা যেতে পারে। সঠিক সময়ে কথা বলার চেষ্টা করুন।
কন্যা
ইতিবাচক শক্তি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করতে প্রস্তুত থাকবে। ধৈর্য এবং সতর্কতা ফলপ্রসূ হবে। অবিরাম প্রচেষ্টা বিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। শান্ত কথোপকথন ভুল বোঝাবুঝি দূর করবে।
তুলা
গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। বন্ধু বা গাইডদের সমর্থন আপনার পক্ষে সহায়ক প্রমাণিত হবে। সন্ধ্যার মধ্যে আপনি আনন্দ অনুভব করবেন।
বৃশ্চিক
গতি এবং শক্তি নিয়ে আসবে। প্রথমে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করুন, বাকি কাজগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হবে। আপনার বন্ধুরা দরকারী পরামর্শ দিতে পারেন। আপনার কথাগুলি নম্র রাখুন এবং ক্রিয়াগুলি স্থির রাখুন।
ধনু
রাশি আজকের দিনটি চিন্তাভাবনা বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি ভাল দিন। আপনি যখন মনোযোগ বজায় রাখবেন, তখন একসাথে ছোট প্রচেষ্টা পরিষ্কার সুবিধা দেবে। স্পষ্টভাবে কথা বলুন।
মকর
পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সাথে সুখ ভাগ করে নিন। ছোট পদক্ষেপগুলি অগ্রগতি আনতে পারে। আজ আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে একটি মনোরম এবং সন্তোষজনক সন্ধ্যা এবং স্নেহ অনুভব করবেন। জাঙ্ক ফুড খাওয়া হ্রাস করুন।
কুম্ভ
অপ্রত্যাশিত সুযোগগুলি আপনাকে বুদ্ধিমানের সাথে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত অগ্রগতি আনতে পারে। শান্ত মনের সাথে সমাধান পাওয়া যেতে পারে, যা আত্মবিশ্বাস এবং স্বচ্ছতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। অর্থ আসবে।
মীন
শক্তিশালী বোধ করবেন। আপনি আপনার কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। চিন্তাভাবনা করে নেওয়া ঝুঁকি তাত্ক্ষণিক সাফল্য এনে দেয়। সদয় হন, মনোনিবেশ করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More