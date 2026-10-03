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Tomorrow daily horoscope of 4 October 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনেক রবিবার কেমন কাটবে! রইল ৪ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল

রাত পোহালেই রবিবার। এই ছুটির দিনটি আপনার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

Published on: Oct 3, 2026, 18:00:32 IST
By Sritama Mitra
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রাত পোহালেই ৪ অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার। কেমন কাটবে এই দিনটি দেখে নিন। এই দিনটিতে মেষ থেকে মীন, ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

আগামিকাল ৪ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন ১২ রাশির ভাগ্যফল
আগামিকাল ৪ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন ১২ রাশির ভাগ্যফল

মেষ

দিনটি আপনার জন্য ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে পারে। দুপুরের পরে অগ্রগতি এবং সুবিধা দেখা যাবে। ব্যবসায়ীদের তাদের খরচ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। ভ্রমণের পরিকল্পনাও করা যেতে পারে।

বৃষ

আপনি রাজনীতির শিকার হতে পারেন। অর্থ এবং অর্থের দিক থেকে সময়টি ভাল হবে। আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কিছু নতুন দক্ষতা শেখার জন্য বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল দিন হবে।

মিথুন

একটি সন্তোষজনক দিন হবে। পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন, এমনকি যদি তারা আপনার জুনিয়রদের কাছ থেকে আসে। ব্যবসায়ের উন্নতি হবে। অতএব, আপনি ভাল লাভের আশা করতে পারেন।

কর্কট

আপনার কাজ প্রশংসিত হবে এবং প্রশংসিত হবে। ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ প্রসারিত করবেন এবং তৈলাক্ত খাবার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে পদোন্নতি পেতে পারে।

সিংহ

একটি স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো একটি দিন হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল হবে এবং আপনি ভাল লাভ পাবেন। আজ আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষত যত্ন নেওয়া উচিত। মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন।

কন্যা

কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা আপনার কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে। আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে সক্ষম হবেন না। অর্থনৈতিক অবস্থা প্রত্যাশা মতোই হবে।

তুলা

ফিটনেসের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং স্ট্রেস থেকে দূরে থাকুন। নতুন কাজের চাপ পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনার আজ সিনিয়রদের সাথে সতর্ক হওয়া দরকার। অহংকারী না হওয়ার চেষ্টা করুন।

বৃশ্চিক

অংশীদারিত্বে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে, যা ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। বিকেলের সময় আপনি কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার দিনটি ভাল শুরু হবে তবে শেষটি মাঝারি হবে।

ধনু

কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আপনার ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা উচিত। একই সময়ে, নিজেকে এবং ত্বককে সুস্থ রাখতে, আপনার ডায়েটে সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

মকর

কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় জিনিসগুলি নষ্ট করতে পারে এবং চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অতএব, স্ট্রেস এড়াতে স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু ভাল খবর পেতে পারেন।

কুম্ভ

ক্যারিয়ার এবং আর্থিক জীবন স্বাভাবিক থাকবে। আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। আপনি ব্যবসায় আর্থিক দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন।

মীন

আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কিছু উত্থান-পতনের মুখোমুখি হবেন। হাইড্রেটেড থাকুন এবং স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনার ব্যয় বাড়তে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 4 October 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনেক রবিবার কেমন কাটবে! রইল ৪ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল

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