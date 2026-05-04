    Tomorrow Daily Horoscope of 5 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ৫ মে ২০২৬র রাশিফল রইল

    রাত পোহালেই সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার। এই মঙ্গলবার, ৫ মে ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে। রইল জ্যোতিষমত। 

    Published on: May 04, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকাল ৫ মে, ২০২৬ মঙ্গলবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল জ্যোতিষমত।

    মেষ- অফিস জীবন ফলপ্রসূ হবে এবং অনেক সুযোগ আসতে পারে। আপনার প্রেমিকের অনুভূতিতে আঘাত করবেন না। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল করবেন। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ভাল থাকবে। আপনি আইনি বিরোধে জয়ী হতে পারেন।

    বৃষ - নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনার প্রেমের সম্পর্ক অক্ষত রয়েছে এবং এই সপ্তাহে আপনার জীবনকে প্রভাবিত করে এমন কোনও বড় ব্যবসায়িক সমস্যা নেই। সুষম ডায়েট খান এবং সম্পদও ইতিবাচক।

    মিথুন- ৫ মে, প্রেমের সম্পর্ককে আরও মজাদার করার জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করুন। কর্মক্ষেত্রে আরও ভাল পারফরম্যান্স করার বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন। কঠোর আর্থিক সিদ্ধান্ত নিন। স্বাস্থ্যও আজ ভালো।

    কর্কট- ৫ মে, প্রেমের ক্ষেত্রে আরও যত্ন প্রয়োজন। অফিসে সিনিয়রদের প্রত্যাশাও পূরণ করা উচিত। সঠিক উপায়ে অর্থ পরিচালনা করুন। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    সিংহ-৫ মে প্রেমের জীবন সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। প্রেম এবং অফিস জীবন উভয় ক্ষেত্রেই তর্ক এড়ানো ভাল হবে। আজ, আপনার অর্থ এবং সম্পদ উভয়ই ভাল।

    কন্যা- ৫ মে স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। রোমান্টিক সম্পর্ক দৃঢ় হবে। আপনার পেশাগত জীবন সফল হবে। বিভিন্ন বিকল্পে বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল দিন হবে। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনার ক্ষতি করবে না।

    তুলা-৫ মে, প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিস্ময় আশা করুন এবং কাজের প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত হন। আপনার স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সম্পদ বাড়ানোর বিকল্প রয়েছে। দিনটি রোমান্সে পূর্ণ হবে। আপনার পেশাগত জীবনকে ব্যস্ত এবং ফলপ্রসূ রাখুন।

    বৃশ্চিক- প্রেমের সম্পর্কের উত্থান-পতন কাটিয়ে উঠবে এবং নতুন কাজ গ্রহণ করবে, যা ক্যারিয়ারের অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করবে। অর্থ সম্পর্কিত কোনও বড় সমস্যা হবে না। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। আপনার সম্পর্ককে ইতিবাচক রাখুন।

    ধনু - ৫ মে কোনও গুরুতর চিকিত্সা সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। বিভিন্ন উৎস থেকেও টাকা আসবে। প্রেমে সুখী থাকুন এবং সব ধরণের তর্ক এড়িয়ে চলুন। অফিসে আপনার পারফরম্যান্স প্রশংসিত হবে।

    মকর- ৫ মে সমৃদ্ধি আপনার দরজায় কড়া নাড়বে। আপনিও সুস্থ থাকবেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে শান্ত থাকুন। মনে রাখবেন যে অতীতের কোনও ঘটনা নিয়ে কোনও বিতর্ক হওয়া উচিত নয়। আপনার শৃঙ্খলা আপনার সিনিয়রদের হৃদয় জয় করতে পারে।

    কুম্ভ- ৫ মে দিন, অর্থের প্রবাহ হবে, যা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করবে। একটি ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। আপনার সঙ্গীর প্রতি স্নেহ বর্ষণ করুন এবং এটি সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। অফিস সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনা করার সময় শান্ত থাকুন।

    মীন -আপনি অফিসে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। সমৃদ্ধি আসবে, স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। দলটি পরিচালনা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন কারণ অহংকার সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যাগুলি নেতৃত্বের দক্ষতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ভালো আয় করতে পারবেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

