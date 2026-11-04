Tomorrow Daily Horoscope of 5 November 2026: আগামিকাল ৫ নভেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে! ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন
আগামিকাল ৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
আগামিকাল ৫ নভেম্বর, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। এই দিনে ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। এমন দিনটি আপনার কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ
বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ডায়েটে সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করুন। ধ্যান আপনাকে ভাল বোধ করবে। আপনার পরিবারের সাথে কিছু সময় ব্যয় করা উচিত।
বৃষ
যাঁরা ব্যবসা করছেন তাদের অংশীদারিত্ব সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। খুব বেশি জাঙ্ক ফুড গ্রহণ করবেন না। আজ, বৃষ রাশিরজাতক জাতিকারা খুব বেশি চাপ নেওয়া এড়ানো উচিত। আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যও প্রভাবিত হতে পারে।
মিথুন
দিনটি একটি ব্যস্ত দিন হতে চলেছে। কোনও ঘটনার কারণে আপনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন। কর্কট রাশি আজ, কর্কট রাশির জাতকদের তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কিছু লোক মানসিক চাপের শিকার হতে পারে। আজ আপনাকে আপনার প্রিয় ক্রিয়াকলাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
সিংহ
জাতকদের জন্য দিনটি একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। ধীরে ধীরে অফিসের পরিবেশ আপনার জন্য ইতিবাচক হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর সাথে চলমান সমস্যাগুলি হ্রাস করুন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনও সমস্যা উপেক্ষা করবেন না।
কন্যা
কন্যা রাশিকে অনেক সুযোগ দিতে পারে, যা ব্যক্তিগত বিকাশে সহায়তা করবে। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা প্রেম জীবন, ক্যারিয়ার, অর্থ এবং স্বাস্থ্যের পরিবর্তন গ্রহণ করতে সহায়তা করবে।
তুলা
প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে। কিছু নেটিভ ক্যারিয়ারের রাজনীতির শিকার হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় তর্কে জড়িয়ে পড়া এড়িয়ে চলুন। জীবনে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ।
বৃশ্চিক
দিনটি শুভ বলে মনে করা হয়। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। প্রেম জীবন স্বাভাবিক হতে চলেছে। হাইড্রেটেড থাকুন।
ধনু
দিনটি খুব ফলপ্রসূ হতে চলেছে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। কিছু স্থানীয়রাও পদোন্নতি পেতে পারেন। স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুন। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা বজায় রাখুন।
মকর
দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছে। আপনার কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন। অর্থের ক্ষেত্রে আপনাকে সাবধান থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আপনার ব্যয় বাড়তে পারে।
কুম্ভ
খুশি থাকুন। কুম্ভ রাশির জাতকরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করা সম্ভব। অর্থের দিক থেকে আপনার দিনটি ভাল হবে। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন।
মীন
দিনটি একটি স্বাভাবিক দিন হতে চলেছে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, ডায়েটে সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করুন। খুব বেশি কাজের চাপ নেবেন না। ব্যবসায়ীরা সুসংবাদ পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More