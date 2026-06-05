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    Tomorrow Daily Horoscope of 6 june 2026: আগামিকাল কারা লাকি! মেষ থেকে মীনের ৬ জুন ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

    আগামিকালের দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। ৬ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Jun 05, 2026 6:31 PM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ থেকে মীনের মধ্য়ে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই ১২ রাশির আগামিকাল শনিবার, ৬ জুন ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    আগামীকালের রাশিফল: 6 জুন, অনেক রাশিচক্রের আর্থিক এবং ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তন আসবে, এই লোকদের সতর্ক হওয়া উচিত
    আগামীকালের রাশিফল: 6 জুন, অনেক রাশিচক্রের আর্থিক এবং ক্যারিয়ারে বড় পরিবর্তন আসবে, এই লোকদের সতর্ক হওয়া উচিত

    মেষ- রাশির জাতকদেরচাকরিতে অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পাবেন। অপ্রত্যাশিত ব্যয় সামনে আসতে পারে, যা কিছুটা উদ্বিগ্ন সৃষ্টি তৈরি করবে। কাজে বিলম্ব হতে পারে। আপনি পরিবারের সাথে ধর্মীয় ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনার সঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে, তাই আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন।

    বৃষ - বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা আর্থিক লাভের সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় অগ্রগতি পেতে পারেন। কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে। শত্রুরা আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত বিজয় আপনারই হবে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে বিজয়ের লক্ষণ রয়েছে। কাজ সম্পর্কিত যাত্রা ফলপ্রসূ হতে চলেছে।

    মিথুন রাশি- মিথুন রাশির লোকেরা আজ সম্মান পাবেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি পেতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি সফল হবে। পারিবারিক কলহ এড়িয়ে চলুন। সময়মতো কাজগুলি শেষ করার জন্য আপনি কোনও সহকর্মীর সমর্থন পেতে পারেন। জমি, ভবন ও যানবাহন কিনতে পারেন।

    কর্কট- কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আইনি ঝামেলায় পড়তে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সতর্ক থাকুন, অন্যথায় ক্ষতি হতে পারে। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

    সিংহ রাশির রাশি - সিংহ রাশির লোকেরা ভাল স্বাস্থ্য পেতে চলেছেন। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে উত্থান-পতন দেখা যায়। চাকরি বা ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে, যা এর পুরো সুবিধা নেবে। অজানার ভয় আপনাকে তাড়া করবে। শত্রুরা আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করতে পারে, তবে বিজয় আপনারই হবে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

    কন্যা রাশি - কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা আজ তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কাজের সমস্যার অবসান হবে। আপনি আপনার বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। শারীরিক ব্যথা দূর হতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে আজ আপনার সম্মানে আঘাত লাগতে পারে, তাই একটু সাবধান থাকুন।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতকদের ক্যারিয়ারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে। অগ্রগতির পথ বেরিয়ে আসবে। অর্থ আসবে, যা আর্থিক স্থিতিশীলতা আনতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন হতে পারে। কাঙ্ক্ষিত যাত্রার যোগফল আছে। ট্রেডিং দৃষ্টিকোণ থেকেও লাভের লক্ষণ রয়েছে। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

    বৃশ্চিক রাশি- বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য দিনটি আনন্দে পূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। আপনি কিছু ভাল খবর পাবেন। অর্থের আগমনের কারণে দিনটি মনোরম হবে। প্রেমিক-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হতে পারে। আয় বাড়বে, তবে অর্থ লেনদেনে সতর্ক থাকুন।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির জাতকদের কাজের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হতে পারে। কিছু লোকের মানসিক অবস্থা প্রভাবিত হতে পারে। কিছু বিভ্রান্তিকর খবর পেলে মন হতাশ হয়ে পড়তে পারে। গাড়ি ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করুন, অন্যথায় আপনি আহত হতে পারেন। অপরিচিত ব্যক্তির সাথে অর্থ লেনদেন এড়িয়ে চলুন।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে। আজ আপনার স্ত্রীর অনুভূতি উপেক্ষা করবেন না, অন্যথায় তর্ক হতে পারে। বাড়িতে কোনও অতিথির আগমন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ ফলাফল পাবেন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে উত্থান-পতন হতে পারে। অর্থের অবস্থা স্বাভাবিক হতে চলেছে।

    কুম্ভ রাশি - আপনার আয় বাড়তে পারে। পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারেন। মাথাব্যথা বা চোখের ব্যথা হতে পারে, তাই আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিন। পারিবারিক দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি ভাল পারফরম্যান্স করবেন।

    মীন রাশি - মীন রাশির জাতক-জাতিকারা অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ পেতে পারেন। চাকরিতে উন্নতি হবে। ব্যবসা সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার অবসান হবে। চাকরিপ্রার্থীদের আজ অফিসে চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। ভাগ্যের অভাবে কাজে বাধা আসতে পারে। প্রেম জীবন ভালো হবে।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 6 June 2026: আগামিকাল কারা লাকি! মেষ থেকে মীনের ৬ জুন ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

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