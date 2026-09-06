Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের দিন কেমন কাটবে! ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ ১২ রাশির রাশিফল রইল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ রবিবার। আগামিকাল রবিবারের ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন আজই।
মেষ
আপনার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাবকে আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেবেন না কারণ এটি কেবল আপনার সমস্যাকে কঠিন করে তুলবে এবং আপনার বৃদ্ধি ধীর করে দেবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সীমাবদ্ধতার সাথে লড়াই করছেন তারা যে কোনও জায়গা থেকে অর্থ পেতে পারেন। আপনি আপনার শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং সুস্থ হওয়ার জন্য অবিরাম পরিকল্পনা করবেন।
বৃষ
রাশির ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীরা যারা বিদেশের সাথে সম্পর্কিত তারা আজ অর্থ হারাতে পারেন, তাই কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন। আপনার দুঃখ আপনার স্ত্রীকে চাপ দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার পরিকল্পনায় ব্যাহত করার চেষ্টা করতে পারে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হবে।
মিথুন
রাশি কর্মক্ষেত্রে সিনিয়রদের চাপ এবং বাড়িতে অনৈক্য কিছুটা চাপ আনতে পারে। আপনি ঘুরে বেড়াতে এবং অর্থ ব্যয় করার মেজাজে থাকবেন - তবে আপনি যদি এটি করেন তবে আপনি আফসোস করবেন। আপনি আপনার হৃদয়ের কাছের লোকদের সাথে আপনার সময় কাটাতে চাইবেন। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। আপনার স্ত্রীর সঙ্গের দিকে নজর রাখুন।
কর্কট
সময়সূচী ব্যস্ত থাকার পরেও স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আজ কোনও ধরণের বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা হবে। কাজের চাপ আপনার মনকে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য কোনও সময় অবশিষ্ট থাকবে না। সময়ের ভঙ্গুরতা বুঝতে পেরে আপনি দূরবর্তী একাকীত্বে আপনার সময় কাটাতে পছন্দ করবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে মতবিরোধ হতে পারে।
সিংহ
ফিট থাকার জন্য আপনার ডায়েট এবং ব্যায়াম নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনি যদি আপনার বন্ধুদের সাথে ভ্রমণ করার পরিকল্পনা করছেন তবে বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন, কারণ আপনার অর্থ হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। দিনটিকে সেরা করে তুলতে আপনি আপনার লুকানো গুণাবলী ব্যবহার করবেন। আজ আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে।
কন্যা
রাশি খুশি হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন। আত্মবিশ্বাসও পূর্ণ থাকবে। ব্যবসায় আরও তাড়াহুড়ো হবে। আপনি পরিবার থেকে দূরে অন্য জায়গায় যেতে পারেন। জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের লক্ষণ রয়েছে। আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকতে পারে।
তুলা
চাপকে উপেক্ষা করার দরকার নেই। ব্যবসায় লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ীর মুখে হাসি আনতে পারে। আপনি যদি কর্মক্ষেত্রে আরও ভাল পারফরম্যান্স করতে চান তবে আপনার কাজে নতুন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। আপনি আপনার জীবনের ভালবাসা থেকে একটি ভাল চমক পেতে পারেন।
বৃশ্চিক
আপনার জীবনে একটি বড় পরিবর্তন হতে চলেছে। আপনি আপনার স্বভাব এবং ব্যক্তিত্ব দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হবেন। আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে। মন খুশি থাকবে। তবে তবুও আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনি আপনার মায়ের সমর্থন পাবেন। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
ধনু
ফিট থাকার জন্য ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন। বড় পরিকল্পনা এবং ধারণা রয়েছে এমন কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার গোপনীয় তথ্য ভাগ করে নেওয়ার আগে চিন্তা করুন। যদি সম্ভব হয় তবে এটি এড়ানোর চেষ্টা করুন কারণ তিনি এটি অন্য কাউকে বলতে পারেন। আজ ভালবাসার অভাব থাকতে পারে।
মকর
আপনার তর্ক থেকে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আঘাত এড়াতে বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। অর্থ সঞ্চয়ের জন্য আপনার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে পারে। তবে আপনার এটি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, কারণ শীঘ্রই পরিস্থিতির উন্নতি হবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথন করার সময় আপনার কান এবং চোখ খোলা রাখুন - কারণ আপনি কিছু মূল্যবান পরামর্শ পেতে পারেন।
কুম্ভ
আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনি আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন। আরও তাড়াহুড়ো হবে। জীবনযাপন বিশৃঙ্খল হবে। চাকরিতে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। এখন নতুন করে শুরু করার সঠিক সময় নয়, তাই এখনই শুরু করবেন না। কর্মকে আপনার পথপ্রদর্শক হতে দিন।
মীন
আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে যে আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করতে চান বা আপনার শান্তি বজায় রাখতে চান। কারও পরামর্শ মূল্যবান ফলাফল এবং পরামর্শ দিতে পারে। দিনটি আর্থিকভাবে একটি ভাল দিন হতে চলেছে। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটাবেন। ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More