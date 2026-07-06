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    Tomorrow Daily Horoscope of 7 July 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে? মেষ থেকে মীনের ৭ জুলাই ২০২৬র রাশিফল রইল

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ৭ জুলাই, ২০২৬ এ উপকার পাবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত-

    Published on: Jul 06, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    ৭ জুলাই, ২০২৬ মঙ্গলবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। মঙ্গলবার হনুমানের পূজা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, মঙ্গলবার ভগবান হনুমানের পূজা করলে ভয়, রোগ, কষ্ট, দুঃখ ইত্যাদি দূর হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ৭ জুলাই কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, কারা লাকি, দেখে নিন।

    কাল কা রাশিফল, রাশিফল 7 জুলাই: এই 5 টি রাশির জীবনে আনন্দ থাকবে
    কাল কা রাশিফল, রাশিফল 7 জুলাই: এই 5 টি রাশির জীবনে আনন্দ থাকবে

    মেষ

    রাশির শক্তিশালী আবেগগুলি আপনাকে কী গুরুত্বপূর্ণ তা দেখতে সহায়তা করে। শান্ত ফোকাস পরিষ্কার বিকল্প নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে পরিবর্তনগুলি নেভিগেট করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলি রক্ষা করতে আজ সাবধানতার সাথে যুক্তি ব্যবহার করুন। প্রাথমিক অফার থেকে সাবধান থাকুন।

    বৃষ

    যত্ন সহকারে প্রকল্পগুলি অনুসরণ করুন। আজ আপনার রুটিন হালকা রাখুন। আজ আপনি স্থিতিশীল এবং মনোনিবেশ বোধ করবেন। আপনি শান্তিপূর্ণভাবে কাজ শেষ করবেন, আপনি ধীরে ধীরে তবে অবশ্যই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন।

    মিথুন

    আপনার সাবধানী পদক্ষেপগুলি সৃজনশীল কাজের উন্নতি করতে পারে। বন্ধুরা আপনাকে সমর্থন করবে। নতুন ধারণাগুলি নোট করুন এবং আপনার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি পরিষ্কার, সহজ উপায়ে পরিকল্পনা করতে শান্ত মুহুর্তগুলি ব্যবহার করুন।

    কর্কট

    শান্ত লক্ষণগুলিতে বিশ্বাস রাখুন এবং দয়া দেখান। আপনি যখন থামবেন এবং সূক্ষ্মতাগুলি মনোযোগ সহকারে দেখেন, তখন আপনার সৃজনশীল ধারণাগুলি বেরিয়ে আসবে। আজ ছোট ছোট জিনিসগুলিতে মনোযোগ দিন এবং সদয় আচরণ করুন। ছোট ছোট সাফল্য উদযাপন করুন।

    সিংহ

    কোনও বড় চিকিত্সা সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। আজ, বিনিয়োগ সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। আজ, আপনার অনুভূতিগুলি আপনাকে সহজ, সহায়ক সিদ্ধান্ত নিতে গাইড করবে।

    কন্যা

    একটি ব্যস্ত অফিস সময়সূচী এবং একটি শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তির সাথে একটি দুর্দান্ত প্রেম জীবন যাপন করুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি কঠিন সময় আনতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

    তুলা

    মনে রাখবেন যে আপনার স্বাস্থ্য ভাল আছে। আজ অর্থ সম্পর্কিত ছোট ছোট সমস্যা হতে পারে। আপনার প্রেমিক আপনার প্রতিশ্রুতি অনুমোদন করবে, যখন আপনি উত্পাদনশীলতা সম্পর্কিত ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন।

    বৃশ্চিক

    সম্পর্কের অনুভূতি প্রকাশের জন্য ভাল মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। আপনি পেশাগতভাবে সাফল্য পাবেন এবং আর্থিকভাবে আপনি একটি ভাল অবস্থানে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    ধনু

    অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিনিয়রদের পেশাগত পরামর্শকে গুরুত্ব দিন। আপনার আর্থিক এবং স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যা হতে পারে। আপনার প্রেমিকের প্রতি ভালবাসা বর্ষণ করুন এবং আপনার পেশাদার জীবনকে ফলপ্রসূ রাখুন।

    মকর

    আপনার প্রেম জীবন কোনও সমস্যা ছাড়াই খুব ভাল হবে। পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি অধ্যবসায়ের সাথে পরিচালনা করুন। আজ, আপনার সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই কঠিন সময় আনতে পারে। আজ আপনার সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করুন।

    কুম্ভ

    আপনার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য অনেক সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল পরিস্থিতিতে থাকবেন এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    মীন

    সম্পর্ককে উত্পাদনশীল রাখুন এবং কঠোর সময়সীমার সাথে কাজগুলি শেষ করে অফিসিয়াল জীবনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবুন। আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 7 July 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে? মেষ থেকে মীনের ৭ জুলাই ২০২৬র রাশিফল রইল

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