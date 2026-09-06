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Tomorrow Daily Horoscope of 7 september 2026: আগামিকাল ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল

আগামিকাল ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

Published on: Sep 6, 2026, 18:00:47 IST
By Sritama Mitra
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৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ সোমবার। সোমবার মানেই দেবাদিদেব মহাদেবের পুজোর দিন। এই দিন কেমন কাটবে তা আগেই আজ দেখে নিন। রইল আগামিকালের রাশিফল।

রাশিফল, রাশিফল 7 সেপ্টেম্বর: আগামীকাল এই 5 টি রাশির জীবনে বড় পরিবর্তন আসবে
রাশিফল, রাশিফল 7 সেপ্টেম্বর: আগামীকাল এই 5 টি রাশির জীবনে বড় পরিবর্তন আসবে

মেষ

কিছু লোক সম্পত্তি নিয়ে আইনি বিরোধে জয়ী হতে পারে। আপনি আজ কর্মক্ষেত্রেও ভাল পারফরম্যান্স করবেন। বৃষ রাশি আজ, সম্পর্কের সামান্য ঝামেলা সত্ত্বেও আপনার প্রেম জীবন ভাল থাকবে। আপনার ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য, প্রতিটি আসন্ন চ্যালেঞ্জকে পূর্ণ তীব্রতার সাথে সমাধান করুন। একজন ভাল শ্রোতা হন।

মিথুন

ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেবে এবং আপনার সম্পদ থাকবে। আজ অফিসে আপনার পারফরম্যান্স দুর্দান্ত হতে চলেছে। একই সময়ে, প্রেম জীবনও চমৎকার হবে। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই সারা দিন ভাল থাকবে।

কর্কট

আপনার দক্ষতা প্রমাণের জন্য অফিসের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন। বড় বিনিয়োগের জন্য আজকের দিনটি ভাল এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। কিছু কর্কট রাশির নাগরিক পুরানো সম্পর্কের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য ভাগ্যবান হবেন।

সিংহ

আপনি সুখের মুহূর্ত অনুভব করবেন। একই সময়ে, একটি সুখী সম্পর্ক পেশাদার সাফল্যের সমর্থনও পায়। বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন। আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটান।

কন্যা

আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সাথে যে কোনও কাজ করতে পারে। আপনি আপনার প্রাপ্য ভালবাসা এবং প্রশংসা আশা করতে পারেন। আজ এমন একটি দিন যখন আপনি আপনার আকর্ষণ এবং ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। তুলা রাশি আজ আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। শক্তিশালী আর্থিক অবস্থান আপনাকে স্মার্ট আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। চ্যালেঞ্জ আসতে পারে বলে আজ অফিসে সাবধান থাকুন।

বৃশ্চিক

সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নিজেকে বিশ্বাস করুন। আপনি সামাজিকীকরণ, যোগাযোগ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আগ্রহী। আজ আপনি নিজেকে প্রকাশ করার নতুন উপায় শিখবেন। প্রেমের দিক থেকে আপনার দিনটি খুব স্বাভাবিক হবে।

ধনু

আপনার প্রেমের জীবনকে দুর্দান্ত করে তুলুন। পরিপক্ক প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের সমস্যাগুলি পরিচালনা করুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল তবে স্বাস্থ্যের উদ্বেগ থাকবে। আপনি শক্তিশালী বোধ করবেন।

মকর

দিনটি আপনার সঙ্গীকে বলার দিন যে আপনি তাদের জন্য কতটা কৃতজ্ঞ। সুখ এবং দুঃখে আপনার সাথে থাকার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাতে সময় নিন। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধান থাকুন। কুম্ভ রাশি আজ আপনার পথে আসা যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এটি আপনার স্বপ্ন পূরণের সময়। আপনি উত্তেজিত বোধ করবেন। কোনও বাধা এত বড় নয় যে এটি অতিক্রম করা আপনার পক্ষে কঠিন।

মীন

কঠোর পরিশ্রম উপভোগ করার সময় এসেছে। এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে জীবন কেবল আরাম এবং স্থিতিশীলতা সম্পর্কে নয়। কখনও কখনও আপনাকে আপনার আরামদায়ক অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং নতুন কিছু চেষ্টা করতে হবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 7 September 2026: আগামিকাল ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল

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