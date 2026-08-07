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    আগামিকাল ৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল

    আগামিকাল ৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Aug 7, 2026, 18:00:45 IST
    By Sritama Mitra
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    আগামিকাল শনিবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটি হনুমান এবং শনি দেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। শনিবার সকালে অনেকে হনুমানজি এবং শনিদেবের পূজা করে তাদের দিন শুরু করেন। দেখে নিন আগামিকালের রাশিফল।

    কাল কা রাশিফাল, 8 আগস্ট 2026: এই 7 টি রাশির ভাগ্য 8 আগস্ট উজ্জ্বল হবে, ভাগ্য সারা দিন দয়ালু থাকবে।
    কাল কা রাশিফাল, 8 আগস্ট 2026: এই 7 টি রাশির ভাগ্য 8 আগস্ট উজ্জ্বল হবে, ভাগ্য সারা দিন দয়ালু থাকবে।

    মেষ- নিজের পারফরম্যান্সের দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে। আজকের এই সময়টি বাইরের বিশ্ব থেকে পশ্চাদপসরণের মতো মনে হতে পারে, তবে এটি অবশ্যই অন্বেষণ করার সময়। এটি আপনার গল্পটি পুনরায় লেখার সুযোগ।

    বৃষ রাশি - বর্তমান ক্যারিয়ারের পথে থাকা বা অন্য কোনও পথ বেছে নেওয়া কিনা তা নিয়ে আপনি কিছুটা লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে পারেন। এটা সবসময় নেতিবাচক হয় না। কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেবেন না।

    মিথুন রাশি - আপনি কী করতে চান সে সম্পর্কে স্বচ্ছতা অর্জনের জন্য এটি একটি ভাল দিন। আজ একটি দুর্দান্ত দিন, যা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনার ক্যারিয়ারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে। আপনি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল।

    কর্কট- উন্নত বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কঠোর পরিশ্রম লক্ষ্য করা যেতে পারে, যার ফলে পদোন্নতি বা অগ্রগতির সুযোগ তৈরি হয়। এই সময়ের মধ্যে শুরু হওয়া চুক্তি এবং ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    সিংহ রাশি - পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। দম্পতিদের তাদের ক্যারিয়ার এবং সম্পর্ককে সংযুক্ত এবং শক্তিশালী করার সময় এসেছে। ক্লায়েন্টদের সাথে আপনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া লাভজনক প্রকল্পগুলির দরজা খুলতে সহায়তা করবে।

    কন্যা রাশি - আপনার দক্ষতা দেখানোর এবং পদোন্নতি বা নতুন চুক্তি পাওয়ার জন্য এটি একটি নিখুঁত সুযোগ। অবিবাহিতরা এমন লোকদের প্রতি আকৃষ্ট হবে যাদের ভাল যোগাযোগের দক্ষতা রয়েছে এবং যাদের সাথে তাদের আগ্রহ মেলে। কিছু সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ হতে পারে, যা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে।

    তুলা রাশি - প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিরা একটি রোমান্টিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। কিছু ব্যবসায়ের মালিক কৌশলগতভাবে নির্বাচিত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারেন। একটি কৌতুকপূর্ণ এবং সৃজনশীল পরিবেশকে স্বাগত জানাই।

    বৃশ্চিক - নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে রাখার বিষয়ে সাবধান থাকুন যেখানে আপনার এমন কিছু কিনতে হবে যা আপনাকে আপনার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে মনোনিবেশ করার সময় এসেছে।

    ধনু রাশি - আপনার বর্তমান অবস্থানে নেতার ভূমিকায় যোগদানের দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে। ফলে একবারে অনেক বেশি জিনিসের বোঝা বহন না করার চেষ্টা করুন। এটি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনার জন্য রোম্যান্সের সময়।

    মকর রাশি- আপনি ফ্রিল্যান্স সুযোগগুলি বিবেচনা করতে পারেন, যা আপনাকে আপনার দক্ষতা ব্যবহার করতে সহায়তা করবে। অবিবাহিতরা উত্তেজনাপূর্ণ সামাজিক ইভেন্টগুলিতে অংশ নিতে পারেন বা মজা এবং হাসির সাথে একটি তারিখ উপভোগ করতে পারেন।

    কুম্ভ রাশি - দিনটি সামাজিক সংযোগ এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধিতে পূর্ণ। আপনি নতুন দক্ষতা অর্জন করতে বা মস্তিষ্ককে উত্সাহিত এবং উদ্দীপিত করার জন্য এমন প্রকল্পগুলি শুরু করতে ইচ্ছুক হবেন।

    মীন রাশি - আজ রোমান্টিক জীবনে ছোট ছোট সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার পেশাগত জীবন আজ ফলপ্রসূ হবে এবং সমৃদ্ধি আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। কোনও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল ৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল

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