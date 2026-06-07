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    Tomorrow Daily Horoscope of 8 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    রাশিফল আগামিকাল ৮ জুন ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: Jun 07, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
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    ৮ ই জুন সোমবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। সোমবার ভগবান শিবের আরাধনার প্রথা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, সোমবার ভগবান শিবের পূজা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। দেখে নেওয়া যাক, কেমন কাটবে আগামিকাল ৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল।

    কাল কা রাশিফল: মেষ রাশি থেকে মীন রাশি 8 জুন দিনটি কেমন থাকবে, পড়ুন রাশিফল
    কাল কা রাশিফল: মেষ রাশি থেকে মীন রাশি 8 জুন দিনটি কেমন থাকবে, পড়ুন রাশিফল

    মেষ- ৮ ই জুন, আপনি পেশাগতভাবে অনুপ্রাণিত এবং উত্পাদনশীল বোধ করবেন। আপনার আত্ম-ভালবাসার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। কাজের অনুসরণে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে আপস করা ঠিক নয়। পরিবার এবং বন্ধুদের জন্যও সময় দিন। অর্থ উপার্জনে কোনও সমস্যা হবে না।

    বৃষ রাশি - ৮ ই জুন, আর্থিক পরিস্থিতি ওঠানামা করবে। কিছু লোককে ওভারটাইম কাজ করতে হতে পারে। সময়সীমার মধ্যে কাজটি শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কোনো ধরনের তর্কে জড়িয়ে পড়া এড়িয়ে চলুন। হঠাৎ খরচ বাড়তে পারে।

    মিথুন রাশি - ৮ জুন বাড়িতে কাজের চাপ আনবেন না। বাইরের খাবার খুব বেশি খাবেন না। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। দিনটি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হবে। পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন দিতে পারে।

    কর্কট- ৮ জুন, আপনার ডায়েটের দিকে মনোযোগ দিন। পরিবারের কোনও সদস্যকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে হতে পারে, যা আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলবে। কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ফিটনেসের দিকে নজর দিন।

    সিংহ রাশি - আপনি ৮ ই জুন কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। দিনটি আপনার উপকারী দিন বলে মনে করা হয়। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে আপনার বসের সমর্থন পাবেন। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পাবেন। আজ ইতিবাচক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

    কন্যা রাশি- ৮ ই জুন, আর্থিক জীবন স্থিতিশীল থাকবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সামান্য মতবিরোধ হতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখাই ভালো। মানসিক চাপমুক্ত থাকার জন্য মেডিটেশনের চেষ্টা করুন। কাজের চাপ বেশি হলে কিছুক্ষণ বিরতি নিন।

    তুলা রাশি - ৮ ই জুন খুব বেশি জাঙ্ক ফুড গ্রহণ করবেন না। আজকের দিনটি আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে, যা আর্থিক লাভও আনবে। আপনি আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীকে সময় দেওয়া জরুরি।

    বৃশ্চিক রাশি - ৮ ই জুন, আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া ভাল। আপনার চরিত্রই আপনার সবচেয়ে বড় অর্জন। নিজেকে হাইড্রেটেড রাখতে ভুলবেন না।মিশ্র ফলাফল এনেছে।

    ধনু রাশি- ৮ ই জুন, আপনার আর্থিক অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করুন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং আর্থিক লাভ হবে। একই সময়ে, অতিরিক্ত ব্যয় হবে। খুব বেশি চাপ দেবেন না এবং কাজের চাপ বাড়িতে আনবেন না। উৎপাদনশীল থাকুন।

    মকর রাশি- ৮ জুন জীবনে রোম্যান্স হবে। আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে। অবিবাহিতদের জীবনে নতুন করে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ক্যারিয়ারে ভারসাম্য বজায় রাখুন। আজ টাকা আসবে।

    কুম্ভ রাশি- ৮ ই জুন, ক্যারিয়ার জীবন কিছুটা ব্যস্ত হতে পারে। আপনার দিনটি বিশেষ হতে চলেছে। সন্ধ্যায় আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না। খরচ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

    মীন রাশি -আপনার আগামিকালের ৮ জুন আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হতে চলেছে। কাজের চাপ এড়িয়ে চলুন এবং অপ্রয়োজনীয় টেনশন নেবেন না।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 8 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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