Tomorrow Daily Horoscope of 8 November 2026: আগামিকাল কালীপুজো ২০২৬ কেমন কাটবে! ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন
আগামিকাল ৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
৮ নভেম্বর, ২০২৬ রবিবার। এই দিনে দীপাবলি উদযাপিত হবে। আর বাংলার ঘরে ঘরে দিপান্বিতা কালীপুজো হবে আয়োজিত। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। রবিবার ভগবান সূর্যের উপাসনা করার একটি আচার রয়েছে। এমন দিনে ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
এই রাশির লোকেরা বাম্পার বেনিফিট পেতে পারেন। অতীতের বিনিয়োগ থেকে অর্থ আসবে। আপনার প্রেমের জীবনকে চমৎকার করে তুলতে শান্ত থাকুন। পেশাগতভাবে,আপনি সমস্ত নির্ধারিত কাজে সফল হবেন। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ইতিবাচক থাকবে।
বৃষ
এই রাশি প্রেম এবং কাজের দিক থেকে একটি সৃজনশীল দিনের সন্ধান করুন। আপনি সংকট সমাধানের সুযোগ পাবেন। নিরাপদ বিনিয়োগের সুযোগও থাকবে। সারা দিন খুব বেশি ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন।
মিথুন
আপনি উপকৃত হবেন। অফিসে উত্পাদনশীলতার দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনার আজ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দিন। একজন ভাল প্রেমিক হন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন।
কর্কট
সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করুন। আপনার ক্যারিয়ারে সৃজনশীল থাকার জন্য প্রতিটি পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। আপনার আর্থিক অবস্থা বজায় রাখুন। আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারেন। কাজের সময়সূচী ব্যস্ত থাকবে এবং আপনি আর্থিকভাবে ভাল পারফরম্যান্স করবেন। স্বাস্থ্যের দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া দরকার। আর্থিক অবস্থা আরও ভাল হবে।
কন্যা
মনে রাখবেন, একটি ভাল রোমান্টিক জীবন কাটান। সম্পর্কের সুখের মুহুর্তগুলি উপভোগ করুন। চাকরিতে চাপ কাটিয়ে উঠুন। আপনি আর্থিক প্রয়োজনীয়তাগুলি সাবধানতার সাথে পূরণ করেছেন তা নিশ্চিত করুন।
তুলা
নিরাপদে অর্থ পরিচালনা করুন। স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। আপনি অফিসে ভাল, ফলপ্রসূ ফলাফল পেতে পারেন। আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ভাল থাকবে।
বৃশ্চিক
প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সুখের মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। পেশাদার ভ্রমণ সফল হবে। সমৃদ্ধিও থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় বিষয়েই সুখ খুঁজে পাওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন।
ধনু
আপনার সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা থাকবে। সর্বোত্তম ফলাফল পেতে কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। আপনিও সমৃদ্ধ হবেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।
মকর
এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করুন। আপনার প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলি দূর করে একটি ভাল দিন কাটান। অফিসে আপনার সময়সূচী খুব ব্যস্ত থাকবে। আপনার ব্যয় সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত।
কুম্ভ
আপনার প্রেম জীবন চালিয়ে যান। অর্থ আসবে। আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। স্মার্ট আর্থিক বিনিয়োগের পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিন। আপনি একটি ফলপ্রসূ ক্যারিয়ারের সুযোগ পেতে পারেন।
মীন
সংযোগ, ক্যারিয়ারের গতি এবং বুদ্ধিমান অর্থের বিকল্প পাবেন। পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন। হালকা অনুশীলন এবং বিশ্রামের দিকে মনোনিবেশ করা আপনার শক্তি উচ্চ রাখবে। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে ভুলবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More